بحر الثقافة تاريخ النشر: الخميس 21 سبتمبر 2017 تعانق ثقافي جميل يتجسد على أرض أبوظبي المفعمة بالجديد، وألق الإبداع بات يتنوع ويتألق بالحدث أو بالفعاليات الرائعة، وما هذه المنتديات الثقافية الماثلة أو المنتظرة على المدى المتجدد إلا تعبيراً آخر عن جمالية المدينة وسحرها، بل تشعرك بثقافة لها عبقها المتعرج ما بين التاريخ والمعاصرة، ولها روح شفافية الروض والحدائق وهي تتسم بسواحلها، فالمنتديات الثقافية هي فضاؤها الحضاري القادم، ونبضها بين خلايا الأحياء وشغف الضواحي، كأن قوافل ثقافية تمضي بين شرايين مسافات البحر وامتدادات منحاها إلى جمالية الصحراء العربية. بهذه الجمالية الروحية الثقافية تحضر المنتديات الثقافية أو البيوت المشرفة على الفنون والمعارض، وهي التي تكتب اللحظات الثقافية بين ثنايا الوقت والذاكرة، وترفد لها برامجها بين الفنون العالمية، ومنها تبلورت هذه الرؤية المفعمة بالفكر حين تجسدت مؤسسة بحر الثقافة، وتجسدت فيها المفاهيم الثقافية الراقية وذات البعد الجميل، وأخذت حيزها على مشارف البحر وأمواج المدينة وسطرت ثقافتها النضرة. هذا الكيان الجميل يعد إضافة مشرقة، تبعث على الأمل في الارتقاء والاستقاء أيضاً من مناهل ثقافية، تجذب الابتكار في التعامل الحر مع المكون الثقافي، ويعد المنتدى بلورة حقيقية لمخرجات المكان والأمكنة، والتي باتت تصطبغ بالفنون والثقافة كمنهجية ورؤية، لذا تمثلت مؤسسة بحر الثقافة بطروحات فكرية غير تقليدية، وتدل على الفضاء الثقافي الرحب، والذي يؤشر إلى البعد الثقافي النوعي والمنتقى، ويستبق المنتديات الثقافية في عرض جوهر ما يمكن عرضه ما بين المثقف ورواد المنتديات والمفكرين والكتاب وأصحاب الرؤى المجددة. بحر الثقافة لا ينتهج مسارات جامدة، بل تعلوه روح الشفافية المرنة في سياق طرحه الثقافي، وفي حواراته الثقافية المتوهجة بالموضوعية، والمتوجة بما يشرع النوافذ الثقافية على التجديد والابتكار، وتظهر مؤسسة بحر الثقافة منذ زمن على الالتفاف النسائي حول جوهر الثقافة وأبعادها في الحوارات والقراءات والتثقيف، وخلق روح من التواصل ما بين النخب المثقفة ورواد المنتديات. لقاءات تنويرية على نهج الصالونات الأدبية قديماً وحديثاً لها المتسع الفكري، وبنسق استشرافي على حالات الإبداع المختلفة، فالمنتدى تجسيد للوعي الثقافي، مما يجسد شهية المثقف والمبدع لثقافة الحضور واقتران بالجديد في الإبداع النوعي وإبصار الحياة الثقافية من رؤية مختلفة، وبهذا التجديد المثمر لثقافة المكان وهوية المدينة التي تتسم بالروح في نمط الحياة وجمالية الثقافة المعاصرة وخاصية التثقيف عبر ترجمة الثقافة وقيمها ونهجها المتكامل ترجمة قريبة من المتلقي.