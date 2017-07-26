في القادم ثقافياً تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017 في ظل حراك الحياة واستطراد ما مضى من تاريخ ثقافي وأدبي، وما تبلور من مكون حضاري، فلابد من الآن قراءة ذلك التصور القادم للثقافة والإبداع، وتهيئة المثقف ومؤسساته المختلفة على استقراء القادم من المناسبات ومنها وأهمها "اكسبوا 2020م"، فماذا نريد من هذه المناسبة ثقافياً وأدبياً، وبالأخص في مجال ترجمة الأعمال الأدبية؟ وما هو المشروع الثقافي المأمول؟ وماذا نريد من اختيار مدينة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019م؟ وحتى لا نتفاجأ بالمناسبات الثقافية الضخمة وهي تطرق باب الزمن، لابد من قراءة القادم قراءة متأنية، قادرة على ترجمة برامجنا الثقافية في شكل أفقي، يتماهى وخلق آلية ثقافية رصينة، وحريصة على المنتج الثقافي، والقادر على محاكاة الأمم الأخرى وحضارتها الثقافية المشعة عبر العصور.

لذا بدأت بالترجمة الأدبية والثقافية لأهميتها لأبعاد زمنية مختلفة، وكون هذه المناسبات العالمية التي تمر بها الإمارات لا شك أنها تأخذ المنحى الحضاري، وفي كل منابت الحياة من ثقافة وتاريخ وتراث، وحتى المتجدد منها، فالإمارات لم تعد تقف عند تراث الأجداد، ومع التأكيد على أهميته، إلا أن حاضرنا الحياتي والثقافي أيضاً بات رهنا للتراث، ومنها التطلع الجاد إلى علوم الفضاء والاستكشاف، وبهذا فإن الإمارات أمام نواة من التشكل الحضاري، ولا بد من بلورة مناحي الحياة بصورة ذكية وقادرة على فهم الآخر، وحان الوقت لتشكيل مؤسسي لهذه التظاهرات، لتضم رموزاً ثقافية بارزة من أجل رسم الصورة التفاعلية الأجمل والأنسب، ولا يضير استقراء ما سبق من تجارب أممية، والارتحال إليهم من أجل قراءة ما يمكن استخلاصه من تجاربهم من ثقافة وإبداع.

والترجمة لا تعني لغة بعينها، كون المد الحضاري في سياق المعرفة لا يتجزأ، بل معظم الحضارات باتت تتوق إلى معرفة مكوننا الثقافي، وتلك المشاهد الزمنية التي عبرنا من خلالها، وملامح الفصول التاريخية والجذور المشبعة بالقيم الحقيقية، فالإرث الحضاري العربي لم يأت من الفراغ بل من نواة العلوم والتاريخ على مر العصور، واستكمالا لهذا التوهج الحضاري تأخذ الإمارات أفقها الجميل والمهم في ترجمة ذاتها من خلال المنظومة العالمية الحضارية.

وفي ظل هذا الاسترسال نحو الحقيقة الحضارية ورغم ما يشوب المنطقة من حراك سياسي عابر، فالأجمل حين نطرق حياة الأمم بهذا المفهوم الثقافي الواسع والحالم والراقي في قراءة القادم ثقافيا، والأجمل حين ندرك خاصيتنا الثقافية المهمة وهي الأنسب في ترجمتها إلى الأمم. Hareb.AlDhaheri@alittihad.ae