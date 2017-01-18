لسعادة البشرية تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017 هي سر يكمن في عمق النفس البشرية، يجرّها نحو اعتناق الحياة حتى تبدو ناصعة نقية، حالمة بالمعنى الروحي رغم ما تحفل الحياة به من فصول وتقلبات نفسية أو جسدية، وتبقى السعادة جزءاً من الغموض الذي لا بد أن يبحث عنه الإنسان في مكمن النفس وخارجها، لذا تشتعل الدنيا فرحاً في بدء الأعوام، ليس لأن المقبل مزج من الفرح ولا سواه، بل لأن بوصلة الفرح تكمن في اللحظة التي هي بعيدة كل البعد عن وابل الحياة وثقلها، وتكمن في خفاء النفس المتأملة، متجاوزة أيضاً التصور البائس الذي يموج بين الهنيهات، مسترسلة في البناء التصوري للحياة على أساس مبدأ السعادة. مبدأ لا ينجلي ولا ينفرط عقده، وحيث لا يتوقف الإنسان منذ خُلق عن البحث والتحري في إدراك سر الكون، وفيه متعة الحياة ونكهتها بل وجماليتها، وسر لحنها، لذا شرع الخبراء والدارسون في دراسات تواصلت عشرات الأعوام، من منطلق التوصل إلى السعادة البشرية، وجاءت الاستنتاجات بأن الحب هو الأقرب نحو سعادة الإنسان، بل كلما شعر الإنسان بذلك الائتلاف الروحي بمجتمعه الأقرب، ترتفع معدلات سعادته، وتقول الدراسات التي أجراها«جورج فولينت» من عام 1972م إلى عام 2004م على شريحة من الطلبة، إن العمل المهني وتوفير المال والصحة البدنية لا تورِّث المرء السعادة من دون الاستناد إلى الحياة المفعمة بالحب. وتكمن السعادة في محيطنا العربي والإسلامي في مفهوم آخر، ألا وهو الحياة التي تنساب من خلال الطمأنينة التي هي جوهر الأمر، وغمرة القيادة المتصلة بالإيمان الرباني الخالص، ومنها يتحدد العطاء والعمل الحق ومساعدة الآخر المحتاج، ومنها ترتسم القناعة بأن كل ما يصيب الإنسان فهو قدر محتوم، فهذه اختلافات ضمنية عن سعادة البشر في مكونات أممية أخرى، فماذا لو أعاد الدكتور «جورج» الدراسة إياها على مجتمعات مختلفة من العالم، ولم يقتصر على فئة من الشعب الأميركي؟ حتماً ستختلف الاستنتاجات التي أوردها في إصداراته المختلفة. من هنا، فإن منطلق البحث عن السعادة، هو البحث في الخروج من مآزق الحياة المثقلة بالسياسات الخاطئة، والتي دائماً ما تؤدي إلى الحروب والدمار والتشرد، بينما السعادة البشرية تنبذ كل هذه المعضلات وتتوق إلى السلام مع النفس ومع الآخر، وتتوق إلى مملكة كونية قادرة على الاستيعاب البشري بكل شعوبه ومنجزاته الدينية والمجتمعية وقيمه الإنسانية، التي تصادق على مبدأ الروح الواحدة غير المتجزئة أمام إسعاد البشر.