ضحكات صديقاتي

2017-12-24 مكافآت منسية! 2017-12-17 حصاد الوهم! 2017-12-10 زيف «الكمال» 2017-12-03 الفخر وبداياته! 2017-11-26 الحياة.. مواقف! 2017-11-19 الرحلة والطريق! 2017-11-12 وهم الماضي! مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-10-29 نظرية «بواب العمارة» 2017-10-22 أعلام في الإعلام 2017-10-15 شكراً.. ندوبي 2017-10-08 الإهمال.. جناية! 2017-10-01 الوقت وسيفه! 2017-09-24 النظرة الأولى 2017-09-17 الجلاد الإلكتروني 2017-09-10 متناقضات مكتملة! 2017-08-27 الصدق.. ليس دائماً! 2017-08-20 جدوى.. اللامعنى! 2017-08-13 الجمال.. وتفاصيله 2017-08-06 في مديح «العزلة» 2017-07-23 عقول مختلفة 2017-07-09 روح الفريق 2017-07-02 ولائم الولاء 2017-05-21 عندما يبكي الرجال! 2017-05-14 مجلة «العربي» 2017-05-07 «ماجد».. القوة الناعمة 2017-04-30 زعامات.. هشة! 2017-04-23 ترتيب الأولويات.. أولوية 2017-04-16 خرائط ووقائع.. وقناعات 2017-04-02 اتبَعْ شغَفَك 2017-03-26 أسئلة تافهة! 2017-03-19 واقعنا يشبهنا 2017-03-12 أنا وطفلي.. وكتاب 2017-03-05 اقرأ لي.. 2017-02-26 المجد.. في القراءة 2017-02-19 العقاب.. حاجة 2017-02-12 الشر.. أولاً 2017-02-05 دائماً هناك ما يمكن فعله 2017-01-29 التقدير المستحق! 2017-01-22 بأمر الوهم! 2017-01-15 استدعاء.. 2017-01-01 في مديح العام الجديد 2016-12-25 خذلان! 2016-12-11 نوايا العبارات 2016-12-04 استثناء «القاعدة» 2016-11-27 المتعة.. أولاً! 2016-11-20 أيهما؟.. الحب أم الاحترام 2016-11-13 كيف يبدو الحب! 2016-11-06 تاج القوانين 2016-10-30 سياحة الصورة! 2016-10-16 بداية العُمر! 2016-10-09 حكي «مارشا»! 2016-10-02 «شائبة» عقلية! 2016-09-25 سراق الحياة! 2016-09-18 أشياء غير مكتملة! 2016-09-04 غَير أهلِه!! 2016-08-28 في يوم المرأة.. شكراً أبي! 2016-08-21 أعمال «ميسو».. المثيرة 2016-08-14 أعمال صغيرة وفروق عظيمة 2016-08-07 دروس علي كويا 2016-07-31 الأخلاق.. وفاقد الشيء! 2016-07-24 الوقت المناسب! 2016-07-17 كوارث اللا وعي! 2016-07-10 الشرُّ الجديد 2016-06-05 هل تعلم.. أنك لا تعلم! 2016-05-29 رغباتنا عندما تؤذي احتياجاتنا! 2016-05-22 هذا ما يجب! 2016-05-15 لهذا نكتب 2016-05-08 عن القراءة.. وحولها 2016-04-24 حيز الذكريات 2016-04-17 تيه الرواية العربية 2016-04-10 من فوق.. إلى أعلى 2016-04-03 نظرة إلينا 2016-03-27 البوكر.. للمرة الألف! 2016-03-20 صورة.. عن ألف فعل 2016-03-13 اسأل العرب!! 2016-03-06 الجمال.. القبيح! 2016-02-28 ثقافة.. في الاقتصاد 2016-02-21 الهذيان.. في الأدب 2016-02-14 خيارات الحب.. والسعادة 2016-01-31 مخطوط التيه! 2016-01-24 نمط.. ثقافة.. حضارة 2016-01-17 الشكّ.. طريق الإيمان 2016-01-10 هنا القاهرة! 2016-01-03 أما آن الأوان يا حنظلة! 2015-12-27 421 .. ذاكرة حب 2015-12-20 دولاب القطن 2015-12-13 الذكاء بمفهوم إنساني 2015-12-06 لحظات «عمر».. للوطن 2015-11-29 كولاج! 2015-11-22 نورة.. شكراً 2015-11-15 المرأة.. بين الخصوصية والتدويل 2015-11-01 النقص.. الكامل! 2015-10-25 عتمة العلوم.. ونور المعرفة 2015-10-18 حفلة ولوحة.. وكتاب! 2015-10-11 بدر الهجرة.. السعيد 2015-10-04 خلاف الاختلاف!! 2015-09-27 الناخب الناضج 2015-09-20 القراءة.. تحدي الواقع 2015-09-13 اختزال! 2015-08-30 بدون قلم.. بدون رغبة! 2015-08-23 ثقافة.. وسلوك! 2015-08-16 النفس اللقيطة 2015-08-02 صحيح أنهم... لكن حرام!! 2015-07-26 الأمان أولاً 2015-06-14 أحاسيس من الماضي 2015-06-07 الأدب.. ليس ترفاً! 2015-05-31 فوز لغة الضاد 2015-05-24 الوعي الناضج! 2015-05-10 عفاريت الكتب 2015-05-03 سمعة.. بلا سمعة! 2015-04-19 أتفهم مشاعرك! 2015-04-12 الطلياني.. والبوكر 2015-04-05 طوابق.. البوكر 2015-03-29 عوالم متكئة! 2015-03-22 شوق.. البوكر 2015-03-15 قبل فوات الأوان! 2015-03-08 ثنائيات الواقع.. والأدب! 2015-03-01 حضور الوهم 2015-02-22 ألماس.. والبوكر! 2015-02-15 نوافذ العالم.. 2015-02-01 «ولا مؤاخذة» 2015-01-18 الضحية.. والجلاد الضحية! 2015-01-11 العنف الكامن 2015-01-04 أمنيات حقيقية 2014-12-28 ظلمة.. النور 2014-12-21 آراء مصادرة! 2014-12-14 مشرط.. وكتابة 2014-12-07 وطن.. كيف نحبه! 2014-11-30 حدود الكلمات.. والبشر 2014-11-23 وسم «الريادة» 2014-11-09 الحقيقة والآخر 2014-11-02 من يبحث.. يجد 2014-10-26 قارئ من ثقافة أخرى 2014-10-19 بين الثقافة.. والسلوك 2014-10-12 حلم لا ينام 2014-09-28 سيرتي.. الأخرى! 2014-09-21 لائحة رغباتي 2014-09-14 متعة القراءة ولذة الكتابة 2014-09-07 قارئ مختلف! 2014-08-31 قراءات مختلفة 2014-08-24 لمس الورق.. ورائحته! 2014-08-17 الكتابة عن الحب 2014-08-10 حق الاختلاف 2014-08-03 قراءة قديمة.. من جديد! 2014-07-20 الآخر المختلف! 2014-07-13 أماني متجددة 2014-07-06 ثريا النفس! 2014-06-29 بين النفس.. والذات 2014-06-15 الحج.. إلى الوطن 2014-06-08 عندما تبصر النافذة 2014-06-01 كنوز.. سمعية! 2014-05-25 محطة بني ياس!! 2014-05-18 نهايات.. غير سعيدة! 2014-05-11 «إبداع» و «فزعة».. بين حسن وشما 2014-05-04 أبوظبي.. النجمة 2014-04-27 متطوعون.. تحت الطلب 2014-04-20 البوكر.. و «الشسمه»!! 2014-04-06 صناديق.. أنفسنا 2014-03-30 وطن افتراضي! 2014-03-23 تذوق الجمال 2014-03-16 فوقية الكاتب.. والقارئ 2014-03-09 تساؤلات.. يوم المرأة 2014-02-23 مجانية الحياة 2014-02-16 دهشة 2014-02-02 الحياة لونها أخضر 2014-01-26 رحلة أربعين درهماً! 2014-01-19 أجندة وطن 2014-01-12 ما بعد الجائزة 2014-01-05 كارثة المجرور.. وأزمة المنصوب 2013-12-29 ليس هدفاً 2013-12-22 مخملية فصل 2013-12-15 لا تنشر!! 2013-12-01 صور.. ونقاط ضوء 2013-11-24 بين متناقضين! 2013-11-17 تاريخ.. وحاضر 2013-11-10 صور.. لذاكرة المستقبل 2013-10-27 فن.. إدارة النعم 2013-10-20 « الاتحاد » في عيدها.. وعيدي 2013-10-13 حفلات النساء.. والحلم 2013-10-06 عبادة.. الدهشة 2013-09-29 الحمار وصاحبه! 2013-09-22 فشل.. على نحو أفضل 2013-09-15 هل يعرفون؟ 2013-09-08 عندما نُقلِّم الأفكار 2013-08-25 أجيال.. في مقلاة! 2013-08-18 كل أدرى بحاله.. 2013-08-11 في السفر! 2013-08-04 جينة القلق المتواصل 2013-07-28 سطوة الثقافة وسلطة القانون 2013-07-14 بدايات الفرح 2013-07-07 مصر التي في خاطري 2013-06-23 طاقة الفرح 2013-06-16 صيفنا بكم.. أحلى 2013-06-09 إنها الصحراء 2013-06-02 كتابة متمردة 2013-05-26 أفلا تبصرون؟! 2013-05-19 شكراً.. شكراً كثيراً 2013-05-12 بين التصور.. والحقيقة 2013-05-05 عيون «هوزيه» 2013-04-28 قوة الثقافة 2013-04-21 حضرة.. معرض الكتاب 2013-04-14 «الحالة الجمالية» 2013-04-07 لتبقى أفراحنا مستدامة 2013-03-31 قبل.. وبعد 2013-03-24 طرق.. وأحلام 2013-03-17 «أم الدانات» 2013-03-10 هل نحن مبصرون؟! 2013-03-03 لحظة إنسانية 2013-02-24 سيقان وجذور 2013-02-17 في حضرة الحب 2013-02-10 بعضا من دموعي 2013-02-03 «تأخذون ثانوية؟» 2013-01-27 الفرح.. لونه أبيض 2013-01-13 «كييك» !! 2013-01-06 قصة فرح لا يعرفها إلا الخليجيون! تفاصيل السعد المنهالي ضحكات صديقاتي تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 بما أنه اليوم الأخير في العام، فسيكون من العرفان الجميل أن أختمه بشكر خاص لأمر جعل من عامي المنقضي أجمل وأكثر رونقاً وخفة؛ إنها ضحكات الصديقات، خاصة الرائعات اللاتي وهبنني دروساً في حب الحياة. صديقاتي الحقيقيات اللاتي جعلن من قسوة الأشياء مدعاة للتندر ومن آلام الجسد فرصة للتطهر، ومن غياب الأحبة دعوة لاستذكار الفرح المنسي. صديقاتي الجميلات اللاتي وددت أن أكتب عنكن صفحات وصفحات لأخبر العالم أن كل جميل من دون مشاركتكن ينتهي بسرعة، وكل صعب من دون مؤازرتكن يصبح أقسى. صديقاتي.. سأبقى ممنونة لكنّ ما حييت. على عكس ما يُعتقد في أن دوائر الأصدقاء الجماعية وما فيها من حماس واندفاع هي سمات اجتماعية لفئات عمرية معينة، عادة تكون غير ناضجة، وفي مقتبل العمر، على عكس ذلك، تؤكد الحقائق الاجتماعية أن هذا النوع بالذات له مقدرة كبيرة على رفع المعنويات وإثارة الحماس ورفع درجة البهجة إلى مستويات لا يملك الإنسان قدرة على تحقيقها وحده، خصوصاً كلما كبرنا في العمر، وندرت مؤثرات الدهشة حولنا. الصداقات الجماعية مهمة للتغلب على أعراض المرض وحالات القلق والتوتر وتسريع التعافي والشفاء، كما أنها تحفز صحة الدماغ كلما تقدمنا في العمر.. وهذه الأخيرة حقيقة مثبتة في دراسة علمية أجرتها جامعة هارفرد. ورغم حقيقة الصداقات الجماعية التي لو التفتنا إليها جيداً لتلمسنا جدواها، لم يحظ هذا النوع من العلاقات بمكانة مميزة في أدبيات التربية لدينا؛ فعادة ما يشار إلى دور الصداقة في حياة الإنسان من مفهوم الصديق الواحد «فقط»، وكأن تعدد الصداقات مظهر غير صحي ودلالة عدم نضوج، فيما الحقيقة أن قدرة الفرد على تكوين دوائر علاقات مع مجموعات، أكبر دليل على قدراته العالية في التواصل الناضج، سيما وأن هذا النوع يتطلب توازناً ووعياً مختلفاً ومنفتحاً، واستعداداً جميلاً للعطاء والأخذ بشكل صحي أكثر. وكما لحالات العزلة قدسية خاصة وحاجة لا غنى لي عنها، كذلك لجرعات الضحك الذي يخرج من قلوبهن وتآزرهن العاطفي وعفوية حضورهن، أمر لن أقبل أيامي القادمة من دونه. أعلم تماماً عزيزي القارئ أن ما أخبر به عن ضحكات الأصدقاء سيلامس شيئاً في خاطرك؛ وإنْ لم يكن، فلعله قبس قد يفيدك بشكل مختلف لجعل عامك المقبل أجمل.. عام سعيد مملوء بضحكات كل من تحبون. 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