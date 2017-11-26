الحياة.. مواقف!

2017-11-19 الرحلة والطريق! 2017-11-12 وهم الماضي! 2017-10-29 نظرية «بواب العمارة» 2017-10-22 أعلام في الإعلام 2017-10-15 شكراً.. ندوبي 2017-10-08 الإهمال.. جناية! 2017-10-01 الوقت وسيفه! مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-09-24 النظرة الأولى 2017-09-17 الجلاد الإلكتروني 2017-09-10 متناقضات مكتملة! 2017-08-27 الصدق.. ليس دائماً! 2017-08-20 جدوى.. اللامعنى! 2017-08-13 الجمال.. وتفاصيله 2017-08-06 في مديح «العزلة» 2017-07-23 عقول مختلفة 2017-07-09 روح الفريق 2017-07-02 ولائم الولاء 2017-05-21 عندما يبكي الرجال! 2017-05-14 مجلة «العربي» 2017-05-07 «ماجد».. القوة الناعمة 2017-04-30 زعامات.. هشة! 2017-04-23 ترتيب الأولويات.. أولوية 2017-04-16 خرائط ووقائع.. وقناعات 2017-04-02 اتبَعْ شغَفَك 2017-03-26 أسئلة تافهة! 2017-03-19 واقعنا يشبهنا 2017-03-12 أنا وطفلي.. وكتاب 2017-03-05 اقرأ لي.. 2017-02-26 المجد.. في القراءة 2017-02-19 العقاب.. حاجة 2017-02-12 الشر.. أولاً 2017-02-05 دائماً هناك ما يمكن فعله 2017-01-29 التقدير المستحق! 2017-01-22 بأمر الوهم! 2017-01-15 استدعاء.. 2017-01-01 في مديح العام الجديد 2016-12-25 خذلان! 2016-12-11 نوايا العبارات 2016-12-04 استثناء «القاعدة» 2016-11-27 المتعة.. أولاً! 2016-11-20 أيهما؟.. الحب أم الاحترام 2016-11-13 كيف يبدو الحب! 2016-11-06 تاج القوانين 2016-10-30 سياحة الصورة! 2016-10-16 بداية العُمر! 2016-10-09 حكي «مارشا»! 2016-10-02 «شائبة» عقلية! 2016-09-25 سراق الحياة! 2016-09-18 أشياء غير مكتملة! 2016-09-04 غَير أهلِه!! 2016-08-28 في يوم المرأة.. شكراً أبي! 2016-08-21 أعمال «ميسو».. المثيرة 2016-08-14 أعمال صغيرة وفروق عظيمة 2016-08-07 دروس علي كويا 2016-07-31 الأخلاق.. وفاقد الشيء! 2016-07-24 الوقت المناسب! 2016-07-17 كوارث اللا وعي! 2016-07-10 الشرُّ الجديد 2016-06-05 هل تعلم.. أنك لا تعلم! 2016-05-29 رغباتنا عندما تؤذي احتياجاتنا! 2016-05-22 هذا ما يجب! 2016-05-15 لهذا نكتب 2016-05-08 عن القراءة.. وحولها 2016-04-24 حيز الذكريات 2016-04-17 تيه الرواية العربية 2016-04-10 من فوق.. إلى أعلى 2016-04-03 نظرة إلينا 2016-03-27 البوكر.. للمرة الألف! 2016-03-20 صورة.. عن ألف فعل 2016-03-13 اسأل العرب!! 2016-03-06 الجمال.. القبيح! 2016-02-28 ثقافة.. في الاقتصاد 2016-02-21 الهذيان.. في الأدب 2016-02-14 خيارات الحب.. والسعادة 2016-01-31 مخطوط التيه! 2016-01-24 نمط.. ثقافة.. حضارة 2016-01-17 الشكّ.. طريق الإيمان 2016-01-10 هنا القاهرة! 2016-01-03 أما آن الأوان يا حنظلة! 2015-12-27 421 .. ذاكرة حب 2015-12-20 دولاب القطن 2015-12-13 الذكاء بمفهوم إنساني 2015-12-06 لحظات «عمر».. للوطن 2015-11-29 كولاج! 2015-11-22 نورة.. شكراً 2015-11-15 المرأة.. بين الخصوصية والتدويل 2015-11-01 النقص.. الكامل! 2015-10-25 عتمة العلوم.. ونور المعرفة 2015-10-18 حفلة ولوحة.. وكتاب! 2015-10-11 بدر الهجرة.. السعيد 2015-10-04 خلاف الاختلاف!! 2015-09-27 الناخب الناضج 2015-09-20 القراءة.. تحدي الواقع 2015-09-13 اختزال! 2015-08-30 بدون قلم.. بدون رغبة! 2015-08-23 ثقافة.. وسلوك! 2015-08-16 النفس اللقيطة 2015-08-02 صحيح أنهم... لكن حرام!! 2015-07-26 الأمان أولاً 2015-06-14 أحاسيس من الماضي 2015-06-07 الأدب.. ليس ترفاً! 2015-05-31 فوز لغة الضاد 2015-05-24 الوعي الناضج! 2015-05-10 عفاريت الكتب 2015-05-03 سمعة.. بلا سمعة! 2015-04-19 أتفهم مشاعرك! 2015-04-12 الطلياني.. والبوكر 2015-04-05 طوابق.. البوكر 2015-03-29 عوالم متكئة! 2015-03-22 شوق.. البوكر 2015-03-15 قبل فوات الأوان! 2015-03-08 ثنائيات الواقع.. والأدب! 2015-03-01 حضور الوهم 2015-02-22 ألماس.. والبوكر! 2015-02-15 نوافذ العالم.. 2015-02-01 «ولا مؤاخذة» 2015-01-18 الضحية.. والجلاد الضحية! 2015-01-11 العنف الكامن 2015-01-04 أمنيات حقيقية 2014-12-28 ظلمة.. النور 2014-12-21 آراء مصادرة! 2014-12-14 مشرط.. وكتابة 2014-12-07 وطن.. كيف نحبه! 2014-11-30 حدود الكلمات.. والبشر 2014-11-23 وسم «الريادة» 2014-11-09 الحقيقة والآخر 2014-11-02 من يبحث.. يجد 2014-10-26 قارئ من ثقافة أخرى 2014-10-19 بين الثقافة.. والسلوك 2014-10-12 حلم لا ينام 2014-09-28 سيرتي.. الأخرى! 2014-09-21 لائحة رغباتي 2014-09-14 متعة القراءة ولذة الكتابة 2014-09-07 قارئ مختلف! 2014-08-31 قراءات مختلفة 2014-08-24 لمس الورق.. ورائحته! 2014-08-17 الكتابة عن الحب 2014-08-10 حق الاختلاف 2014-08-03 قراءة قديمة.. من جديد! 2014-07-20 الآخر المختلف! 2014-07-13 أماني متجددة 2014-07-06 ثريا النفس! 2014-06-29 بين النفس.. والذات 2014-06-15 الحج.. إلى الوطن 2014-06-08 عندما تبصر النافذة 2014-06-01 كنوز.. سمعية! 2014-05-25 محطة بني ياس!! 2014-05-18 نهايات.. غير سعيدة! 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قد لا يتغير شيء إزاء موقف السيدة، ولكن أيضاً قد يتغير كل شيء، كأن يشعر الصبي بخوف من أن يكون له نفس مصير شقيق السيدة فيتراجع تماماً عن هذا السلوك، أو قد يراجع البائع نفسه خوفاً من المخالفة القانونية فيكون أكثر حزماً تجاه الصغار. قد لا يتغير شيء، وقد يحدث شيء عظيم في زمن آخر، وهذا تماماً ما دفع السيدة لهذا الموقف الذي قد يتصرف أغلبنا تجاهه بلا مبالاة. تقول السيدة: فعلت ما أتمنى أن يفعله أحدهم لو رأى ولدي يصنع الأمر نفسه. في حالات كثيرة سيُعتبر هذا التصرف تدخلاً في حريات الآخرين، وتبجحاً على أصحاب الأعمال، وغيرها من الصفات التي أصبحنا نتجنبها بدعوى أننا متحضرون، نقدر اختلاف الآخرين عنا! ولا أدري لماذا لا نتساءل هل لهذه الصفات الإنسانية «الراقية» حدود يجب أن تقف عندها ونتوقف عن التفكير بها، أم أن الأمر في المطلق؟! الحياة في مجملها عبارة عن مواقف متراكمة نخوضها، سواء كنا أبطالاً رئيسيين فيها أو أطرافاً مؤثرين، أو شهوداً مراقبين من بعيد لمواقف أناس غيرنا. أغلبنا يعيش أطول فترات حياته في الحالة الأخيرة مكتفياً بدور المراقب والشاهد لما يحدث حوله. الحقيقة أنه دور مريح لا إلزام فيه ولا تبعات عليه، غير أن صناع الحياة هم الأشخاص الذين قرروا أن لا يقضوا أعمارهم في موقف الشاهد بلا فعل. أصحاب المواقف هم صناع الحياة الحقيقيون، وهم يختلفون كثيراً عمن يتجاوبون مع حياتهم حتى لو قاموا بذلك بشكل مميز وناجح، كونهم مجبرين على ذلك، وهم على خلاف أولئك الذين يختارون بأنفسهم الخروج من دائرة الهدوء والاطمئنان ورد الفعل إلى دائرة الفعل الذي ليس لاحتمالاته حدود. 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