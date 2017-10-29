نظرية «بواب العمارة»

2017-10-22 أعلام في الإعلام 2017-10-15 شكراً.. ندوبي 2017-10-08 الإهمال.. جناية! 2017-10-01 الوقت وسيفه! 2017-09-24 النظرة الأولى 2017-09-17 الجلاد الإلكتروني 2017-09-10 متناقضات مكتملة! مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-08-27 الصدق.. ليس دائماً! 2017-08-20 جدوى.. اللامعنى! 2017-08-13 الجمال.. وتفاصيله 2017-08-06 في مديح «العزلة» 2017-07-23 عقول مختلفة 2017-07-09 روح الفريق 2017-07-02 ولائم الولاء 2017-05-21 عندما يبكي الرجال! 2017-05-14 مجلة «العربي» 2017-05-07 «ماجد».. القوة الناعمة 2017-04-30 زعامات.. هشة! 2017-04-23 ترتيب الأولويات.. أولوية 2017-04-16 خرائط ووقائع.. وقناعات 2017-04-02 اتبَعْ شغَفَك 2017-03-26 أسئلة تافهة! 2017-03-19 واقعنا يشبهنا 2017-03-12 أنا وطفلي.. وكتاب 2017-03-05 اقرأ لي.. 2017-02-26 المجد.. في القراءة 2017-02-19 العقاب.. حاجة 2017-02-12 الشر.. أولاً 2017-02-05 دائماً هناك ما يمكن فعله 2017-01-29 التقدير المستحق! 2017-01-22 بأمر الوهم! 2017-01-15 استدعاء.. 2017-01-01 في مديح العام الجديد 2016-12-25 خذلان! 2016-12-11 نوايا العبارات 2016-12-04 استثناء «القاعدة» 2016-11-27 المتعة.. أولاً! 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المثير في الموضوع هو التحول في سيكلوجية هذه الشخصية التي أتتها السلطة على نحو غير متوقع وبلا استحقاق، وهو ما يجعلها تتصرف بصلف ونزق وعجرفة في كثير من الأحيان، كأن يمنع دخول ضيوف لأحد سكان العمارة إلا بعد التحقيق معهم، أو أن يقدم معلومات لمن يدفع له عن أحد سكان البناية، أو أن يزعج أحد السكان بتعطيل بعض الخدمات عليه كالتخلص من النفايات أو تعطيل المصاعد أو غيرها من الحاجات الخدمية التي يعلمها تماماً قاطنو تلك المباني. في «البيه البواب» - أحد أهم الأفلام العربية التي أنتجت في ثمانينيات القرن الماضي- قدم بطل العمل الراحل «أحمد زكي» نموذجاً للتحول السيكولوجي الذي يصاب به البواب وكيفية استغلاله ظروف العمارة وسكانها لتحقيق مصالحه الخاصة ليصبح فيما بعد «البيه» بمعنى «السيد» ذي النفوذ الكبير الذي لا رادع له. في نظريتي «حارس العمارة»، وهي إحدى النظريات التي جمعتها من خلال تجاربي المختلفة في الحياة، والتي استخدمها عادة لتحليل بعض الأمور والسلوكيات العصية على الاستيعاب، والتنبؤ بما ستؤول إليه فيما بعد، تفسير لكل التصرفات غير المنطقية التي يأتي بها بعض الفارغين ممن لا عمل حقيقياً لهم، غير أنهم متضخمون جداً، فتجدهم يتشبثون بأي أمر مهما بدا صغيراً «تافهاً» ليفرضوا من خلاله قوانينهم المخترعة للتضييق على الآخرين، ليس لغرض سوى استجلاب الاهتمام لذواتهم وتحقيق منافع أحياناً تكون مادية، ولكنها غالباً معنوية ليتلذذوا بحاجة الآخرين إليهم واستعدادهم لاسترضائهم، وهو ما يفعله سكان العمارة المساكين لتسيير أمورهم.. وهنا يكمن كل الشر! 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