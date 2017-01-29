التقدير المستحق!

2017-01-22 بأمر الوهم! 2017-01-15 استدعاء.. 2017-01-01 في مديح العام الجديد مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2016-12-25 خذلان! 2016-12-11 نوايا العبارات 2016-12-04 استثناء «القاعدة» 2016-11-27 المتعة.. أولاً! 2016-11-20 أيهما؟.. الحب أم الاحترام 2016-11-13 كيف يبدو الحب! 2016-11-06 تاج القوانين 2016-10-30 سياحة الصورة! 2016-10-16 بداية العُمر! 2016-10-09 حكي «مارشا»! 2016-10-02 «شائبة» عقلية! 2016-09-25 سراق الحياة! 2016-09-18 أشياء غير مكتملة! 2016-09-04 غَير أهلِه!! 2016-08-28 في يوم المرأة.. شكراً أبي! 2016-08-21 أعمال «ميسو».. المثيرة 2016-08-14 أعمال صغيرة وفروق عظيمة 2016-08-07 دروس علي كويا 2016-07-31 الأخلاق.. وفاقد الشيء! 2016-07-24 الوقت المناسب! 2016-07-17 كوارث اللا وعي! 2016-07-10 الشرُّ الجديد 2016-06-05 هل تعلم.. أنك لا تعلم! 2016-05-29 رغباتنا عندما تؤذي احتياجاتنا! 2016-05-22 هذا ما يجب! 2016-05-15 لهذا نكتب 2016-05-08 عن القراءة.. وحولها 2016-04-24 حيز الذكريات 2016-04-17 تيه الرواية العربية 2016-04-10 من فوق.. إلى أعلى 2016-04-03 نظرة إلينا 2016-03-27 البوكر.. للمرة الألف! 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2015-05-10 عفاريت الكتب 2015-05-03 سمعة.. بلا سمعة! 2015-04-19 أتفهم مشاعرك! 2015-04-12 الطلياني.. والبوكر 2015-04-05 طوابق.. البوكر 2015-03-29 عوالم متكئة! 2015-03-22 شوق.. البوكر 2015-03-15 قبل فوات الأوان! 2015-03-08 ثنائيات الواقع.. والأدب! 2015-03-01 حضور الوهم 2015-02-22 ألماس.. والبوكر! 2015-02-15 نوافذ العالم.. 2015-02-01 «ولا مؤاخذة» 2015-01-18 الضحية.. والجلاد الضحية! 2015-01-11 العنف الكامن 2015-01-04 أمنيات حقيقية 2014-12-28 ظلمة.. النور 2014-12-21 آراء مصادرة! 2014-12-14 مشرط.. وكتابة 2014-12-07 وطن.. كيف نحبه! 2014-11-30 حدود الكلمات.. والبشر 2014-11-23 وسم «الريادة» 2014-11-09 الحقيقة والآخر 2014-11-02 من يبحث.. يجد 2014-10-26 قارئ من ثقافة أخرى 2014-10-19 بين الثقافة.. والسلوك 2014-10-12 حلم لا ينام 2014-09-28 سيرتي.. الأخرى! 2014-09-21 لائحة رغباتي 2014-09-14 متعة القراءة ولذة الكتابة 2014-09-07 قارئ مختلف! 2014-08-31 قراءات مختلفة 2014-08-24 لمس الورق.. ورائحته! 2014-08-17 الكتابة عن الحب 2014-08-10 حق الاختلاف 2014-08-03 قراءة قديمة.. من جديد! 2014-07-20 الآخر المختلف! 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في الحياة الإنسانية، كثيرة هي العلاقات التي تحيط بها ظروف يتضح سوؤها منذ البداية، ومع الوقت تزداد الأمور سوءاً، ورغم ذلك تجد بعض أطرافها يتعاملون بكل جَلَدٍ وصبر على أمل تغير الأحوال وتحولها إلى الأفضل دون وجود مبرر حقيقي لهذا الأمل. في أحيان كثيرة يبدو بعضنا موهوماً بقدراته وإمكاناته في تحويل محيطه إلى واقع آخر تماماً، وهنا يظهر سوء تقدير وقياس ما نملكه فعلاً من إمكانات وقدرات وبين الواقع الذي نواجهه. إن التقدير المستحق لقدرات الإنسان لذاته ولمحيطه، واستعماله في الوقت المناسب قبل فوات الأوان، هو أمر مهم جداً بل ومصيري لتقدير ساعة الحزم قبل أن تجرفه الظروف إلى غير ما أراد لنفسه. في رأيي أن النظر إلى الحياة وعلاقاتنا فيها يجب أن تكون من الزاوية التي تؤهلنا للسيطرة عليها، أي من الجانب الذي نكون فيه فاعلين، نحرِّك فيه معطيات تخصنا لا تخص غيرنا. سيقول البعض إن الحياة تظلمنا أحياناً وتضعنا في مواقع لا يد لنا فيها، مواقع لا نملك فيها أدوات تخصنا! الحقيقة أن التعرض لسلوك عدم الإنصاف أو الظلم من الآخرين لا يعود دائماً إلى كونهم ظالمين فقط، ففي الأساس نحن مَن نظلم أنفسنا بوضعها في مكان يجعل الآخرين يذهبون بنا إلى هذه المرحلة. ومن أشكال عدم الإنصاف مع النفس في سوء تقدير ذواتنا، الاعتقاد أننا نملك من القدرات أكثر مما نحن فيه حقيقةً، فنعيش الوهم ونعامل الآخرين على أنهم ظلمونا لأنهم لم يقدّرونا كما نعتقد، أو أننا -على النقيض- نقدِّر أنفسنا بدرجة أقل مما نستحق فنُنزل من مكانتها، ونجعل أنفسنا محط عدم إنصاف الآخرين وظلمهم. ويحدث هذا رغم أن الحياة أكبر بكثير من مجرد إناء يضعنا فيه الآخرون. 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