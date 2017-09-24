في إحدى غابات أميركا، تهاوت الأشجار خاوية، وتسبب سقوطها في إشعال الحرائق بسب تقطع أسلاك الكهرباء الممتدة في تلك الأرجاء. في حين جرفت التربة الأماكن التي نجت من الحرائق. تسبب في كل ذلك خنفساء صغيرة بحجم حبة السمسم، كانت تعرف هدفها تماماً، فأخذت تتسلل داخل لحاء شجر الصنوبر متجهة إلى مركزه. تستقر هناك، وبتصميم لا حدود له تقضي على قوالب ذلك الشجر البهي واحدة بعد الآخر، لتتركه جذوعاً خاوية. قبل كل هذه الفوضى، شكلت تلك الغابات صورة رائعة مليئة بجمال اللون الأخضر ودرجاته، في مشهد بديع واسع يمتد آلاف الهكتارات من الأراضي، حيث تشمخ أشجار الصنوبر بجلال. لم يساور أحد ممن مروا على تلك الغابات أي شك بأن ذلك المشهد غير ثابت ومتين ومملوء بالعافية. ورغم تلك القناعة الراسخة، إلا أنها ناتجة عن نظرة قصيرة عابرة لا تعني في عمر الحقيقة شيئاً.
هكذا تبدو نظرتنا لكل الأشياء عندما تقع عليها النظرة الأولى، ولأنها نظرة عامة وسريعة، فهي لا تتعدى طبقة القشرة الخارجية. في الحقيقة النظرة الأولى لأغلب البشر الذين يبهرون بالعوالم الضخمة للآخرين، ليسوا مكترثين لأي درجة يمكن أن يكون ذلك البهاء حقيقة له جذور متينة قادرة على المقاومة والصمود. نواجه في الحياة نماذج تشبه أشجار الصنوبر تلك، نماذج تبدو باكتمالها وألقها بهية، تتمنى الاقتراب منها لتجد ولو القليل من ألق نورها أو حتى الركون تحت ظلالها الوارفة، لكن الواقع أنها خاوية مهزومة العمق، نخر فيها وعبث بحقيقتها، حتى باتت مجردة من أي مضمون.
ينطبق ذلك على البشر وما يصنعوه أيضاً، من عوالم ننمي فيها الشكل الخارجي ونعتني كثيراً بتلميع قشورها وبهرجة حضورها، لأغراض دعائية قد تتعارض أحياناً كثيرة مع أهداف إنشائها أساساً. يحدث ذلك دوماً، ورغم عدم ثبات ما نصنعه وانهياره في وجه أي ريح مختلفة، لا نقف قليلاً ونتساءل: لماذا حدث ذلك؟ وحتى في محاولات البعض للإجابة، نجد أنها تنحصر في مضمون القشور، بعيدة عن العمق.