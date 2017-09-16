الجلاد الإلكتروني

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للأسف.. لقد أصبح بيننا أولئك الذين يتباهون علنا بعدائيتهم الشديدة من دون اعتبار للذوق الإنساني، -وأنا هنا أقصد على الصعيد الافتراضي إذ مازال أغلبهم يتحركون من وراء قناع- ويجدون من يثني عليهم ويصفق لهم. أما الجانب الأكثر قسوة لتلك العملية، «العبرة» المتحققة التي يستوعبها العامة.‎. والتي قد تحول بيئتهم إلى مكان خصب لحيونة البشر. 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