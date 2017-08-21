جدوى.. اللامعنى!

2017-08-13 الجمال.. وتفاصيله 2017-08-06 في مديح «العزلة» 2017-07-23 عقول مختلفة 2017-07-09 روح الفريق 2017-07-02 ولائم الولاء 2017-05-21 عندما يبكي الرجال! 2017-05-14 مجلة «العربي» مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-05-07 «ماجد».. القوة الناعمة 2017-04-30 زعامات.. هشة! 2017-04-23 ترتيب الأولويات.. أولوية 2017-04-16 خرائط ووقائع.. وقناعات 2017-04-02 اتبَعْ شغَفَك 2017-03-26 أسئلة تافهة! 2017-03-19 واقعنا يشبهنا 2017-03-12 أنا وطفلي.. وكتاب 2017-03-05 اقرأ لي.. 2017-02-26 المجد.. في القراءة 2017-02-19 العقاب.. حاجة 2017-02-12 الشر.. أولاً 2017-02-05 دائماً هناك ما يمكن فعله 2017-01-29 التقدير المستحق! 2017-01-22 بأمر الوهم! 2017-01-15 استدعاء.. 2017-01-01 في مديح العام الجديد 2016-12-25 خذلان! 2016-12-11 نوايا العبارات 2016-12-04 استثناء «القاعدة» 2016-11-27 المتعة.. أولاً! 2016-11-20 أيهما؟.. الحب أم الاحترام 2016-11-13 كيف يبدو الحب! 2016-11-06 تاج القوانين 2016-10-30 سياحة الصورة! 2016-10-16 بداية العُمر! 2016-10-09 حكي «مارشا»! 2016-10-02 «شائبة» عقلية! 2016-09-25 سراق الحياة! 2016-09-18 أشياء غير مكتملة! 2016-09-04 غَير أهلِه!! 2016-08-28 في يوم المرأة.. شكراً أبي! 2016-08-21 أعمال «ميسو».. المثيرة 2016-08-14 أعمال صغيرة وفروق عظيمة 2016-08-07 دروس علي كويا 2016-07-31 الأخلاق.. وفاقد الشيء! 2016-07-24 الوقت المناسب! 2016-07-17 كوارث اللا وعي! 2016-07-10 الشرُّ الجديد 2016-06-05 هل تعلم.. أنك لا تعلم! 2016-05-29 رغباتنا عندما تؤذي احتياجاتنا! 2016-05-22 هذا ما يجب! 2016-05-15 لهذا نكتب 2016-05-08 عن القراءة.. وحولها 2016-04-24 حيز الذكريات 2016-04-17 تيه الرواية العربية 2016-04-10 من فوق.. إلى أعلى 2016-04-03 نظرة إلينا 2016-03-27 البوكر.. للمرة الألف! 2016-03-20 صورة.. عن ألف فعل 2016-03-13 اسأل العرب!! 2016-03-06 الجمال.. القبيح! 2016-02-28 ثقافة.. في الاقتصاد 2016-02-21 الهذيان.. في الأدب 2016-02-14 خيارات الحب.. والسعادة 2016-01-31 مخطوط التيه! 2016-01-24 نمط.. ثقافة.. حضارة 2016-01-17 الشكّ.. طريق الإيمان 2016-01-10 هنا القاهرة! 2016-01-03 أما آن الأوان يا حنظلة! 2015-12-27 421 .. ذاكرة حب 2015-12-20 دولاب القطن 2015-12-13 الذكاء بمفهوم إنساني 2015-12-06 لحظات «عمر».. للوطن 2015-11-29 كولاج! 2015-11-22 نورة.. شكراً 2015-11-15 المرأة.. بين الخصوصية والتدويل 2015-11-01 النقص.. الكامل! 2015-10-25 عتمة العلوم.. ونور المعرفة 2015-10-18 حفلة ولوحة.. وكتاب! 2015-10-11 بدر الهجرة.. السعيد 2015-10-04 خلاف الاختلاف!! 2015-09-27 الناخب الناضج 2015-09-20 القراءة.. تحدي الواقع 2015-09-13 اختزال! 2015-08-30 بدون قلم.. بدون رغبة! 2015-08-23 ثقافة.. وسلوك! 2015-08-16 النفس اللقيطة 2015-08-02 صحيح أنهم... لكن حرام!! 2015-07-26 الأمان أولاً 2015-06-14 أحاسيس من الماضي 2015-06-07 الأدب.. ليس ترفاً! 2015-05-31 فوز لغة الضاد 2015-05-24 الوعي الناضج! 2015-05-10 عفاريت الكتب 2015-05-03 سمعة.. بلا سمعة! 2015-04-19 أتفهم مشاعرك! 2015-04-12 الطلياني.. والبوكر 2015-04-05 طوابق.. البوكر 2015-03-29 عوالم متكئة! 2015-03-22 شوق.. البوكر 2015-03-15 قبل فوات الأوان! 2015-03-08 ثنائيات الواقع.. والأدب! 2015-03-01 حضور الوهم 2015-02-22 ألماس.. والبوكر! 2015-02-15 نوافذ العالم.. 2015-02-01 «ولا مؤاخذة» 2015-01-18 الضحية.. والجلاد الضحية! 2015-01-11 العنف الكامن 2015-01-04 أمنيات حقيقية 2014-12-28 ظلمة.. النور 2014-12-21 آراء مصادرة! 2014-12-14 مشرط.. وكتابة 2014-12-07 وطن.. كيف نحبه! 2014-11-30 حدود الكلمات.. والبشر 2014-11-23 وسم «الريادة» 2014-11-09 الحقيقة والآخر 2014-11-02 من يبحث.. يجد 2014-10-26 قارئ من ثقافة أخرى 2014-10-19 بين الثقافة.. والسلوك 2014-10-12 حلم لا ينام 2014-09-28 سيرتي.. الأخرى! 2014-09-21 لائحة رغباتي 2014-09-14 متعة القراءة ولذة الكتابة 2014-09-07 قارئ مختلف! 2014-08-31 قراءات مختلفة 2014-08-24 لمس الورق.. ورائحته! 2014-08-17 الكتابة عن الحب 2014-08-10 حق الاختلاف 2014-08-03 قراءة قديمة.. من جديد! 2014-07-20 الآخر المختلف! 2014-07-13 أماني متجددة 2014-07-06 ثريا النفس! 2014-06-29 بين النفس.. والذات 2014-06-15 الحج.. إلى الوطن 2014-06-08 عندما تبصر النافذة 2014-06-01 كنوز.. سمعية! 2014-05-25 محطة بني ياس!! 2014-05-18 نهايات.. غير سعيدة! 2014-05-11 «إبداع» و «فزعة».. بين حسن وشما 2014-05-04 أبوظبي.. النجمة 2014-04-27 متطوعون.. تحت الطلب 2014-04-20 البوكر.. و «الشسمه»!! 2014-04-06 صناديق.. أنفسنا 2014-03-30 وطن افتراضي! 2014-03-23 تذوق الجمال 2014-03-16 فوقية الكاتب.. والقارئ 2014-03-09 تساؤلات.. يوم المرأة 2014-02-23 مجانية الحياة 2014-02-16 دهشة 2014-02-02 الحياة لونها أخضر 2014-01-26 رحلة أربعين درهماً! 2014-01-19 أجندة وطن 2014-01-12 ما بعد الجائزة 2014-01-05 كارثة المجرور.. وأزمة المنصوب 2013-12-29 ليس هدفاً 2013-12-22 مخملية فصل 2013-12-15 لا تنشر!! 2013-12-01 صور.. ونقاط ضوء 2013-11-24 بين متناقضين! 2013-11-17 تاريخ.. وحاضر 2013-11-10 صور.. لذاكرة المستقبل 2013-10-27 فن.. إدارة النعم 2013-10-20 « الاتحاد » في عيدها.. وعيدي 2013-10-13 حفلات النساء.. والحلم 2013-10-06 عبادة.. الدهشة 2013-09-29 الحمار وصاحبه! 2013-09-22 فشل.. على نحو أفضل 2013-09-15 هل يعرفون؟ 2013-09-08 عندما نُقلِّم الأفكار 2013-08-25 أجيال.. في مقلاة! 2013-08-18 كل أدرى بحاله.. 2013-08-11 في السفر! 2013-08-04 جينة القلق المتواصل 2013-07-28 سطوة الثقافة وسلطة القانون 2013-07-14 بدايات الفرح 2013-07-07 مصر التي في خاطري 2013-06-23 طاقة الفرح 2013-06-16 صيفنا بكم.. أحلى 2013-06-09 إنها الصحراء 2013-06-02 كتابة متمردة 2013-05-26 أفلا تبصرون؟! 2013-05-19 شكراً.. شكراً كثيراً 2013-05-12 بين التصور.. والحقيقة 2013-05-05 عيون «هوزيه» 2013-04-28 قوة الثقافة 2013-04-21 حضرة.. معرض الكتاب 2013-04-14 «الحالة الجمالية» 2013-04-07 لتبقى أفراحنا مستدامة 2013-03-31 قبل.. وبعد 2013-03-24 طرق.. وأحلام 2013-03-17 «أم الدانات» 2013-03-10 هل نحن مبصرون؟! 2013-03-03 لحظة إنسانية 2013-02-24 سيقان وجذور 2013-02-17 في حضرة الحب 2013-02-10 بعضا من دموعي 2013-02-03 «تأخذون ثانوية؟» 2013-01-27 الفرح.. لونه أبيض 2013-01-13 «كييك» !! 2013-01-06 قصة فرح لا يعرفها إلا الخليجيون! تفاصيل السعد المنهالي جدوى.. اللامعنى! تاريخ النشر: الأحد 20 أغسطس 2017 كان طبع تلك السيدة على غير ما بدت عليه من رقة، بل وعلى عكس ما شهدناه من أهل البلد الذي نحن فيه. فالجميع بلا مبالغة لطيف ودمث الخلق ولا يتأخر عن المساعدة بمجرد إحساسه أنك تحتاج شيئاً ما، وهو ما جعلنا نستهجن تصرفها الذي بدأ متعجرفا بشدة. لم تتوان موظفة الطيران عن تعطيل إجراءاتنا بامتعاض رغم أنها أساسا مسؤولة عن تقديم مساعدة للمسافرين في المطار، وطلبت منا معلومة -لا يتم السؤال عنها عادة- لإكمال بيانات المغادرة. وما زاد الأمر إزعاجا أن المعلومة لم تكن في متناولنا، إنما في الهاتف المتحرك الذي اكتشفنا فجأة -بسبب طلب السيدة الغريب- أنه ليس معنا وإنما فقدناه أثناء طريقنا للمطار! المثير فعلا أن الوقت كان كافيا تماما لاستعادته بهدوء، والأكثر إثارة أننا لم نحتج فيما بعد لتلك المعلومة لإكمال إجراءات سفرنا، وكل ما حدث من سوء تصرف السيدة وطلبها الذي لا داعي له، إنما لتنبيهنا أننا أضعنا الهاتف وأمامنا فرصة لاستعادته. في الحياة حولنا مواقف كثيرة مزعجة، لا نتردد في وصف من قاموا بها أنهم سيئون أو أشرار، فيما أن في تصرفاتهم تلك دواعي أخرى غير ما ظهر منها، هم أنفسهم لا يدركونها. قد يتسبب لك أحد باتساخ ملابسك ليمنعك من مواصلة دربك فتغضب من ذلك، ولكنك لا تعلم أنه بصنيعه ذاك إنما جنبك سوءا ما، وقس على ذلك آلاف الأمور المزعجة التي نواجهها. تبدو بعض الأشياء التي تحدث حولنا بلا معنى حقيقي، نَصفها أحيانا بالعبث الفارغ، وكثيرا ما نعتبرها بلا جدوى ولا تستحق التوقف أمامها؛ بينما لو انتظرنا عليها قليلا لوجدنا لها تداعيات كبيرة ربما على مستقبلنا بأسره. لا يوجد شيء يحدث على الأرض لا يستحق التروي والتأمل والتفكر في مغزاه ومقصده، غير أن انشغالاتنا المستمرة واستصغارنا لكل ما لا يسير في مصلحتنا سبب في الغشاوة القابعة في عقولنا، والتي تجعلنا في حالة غفلة عن جدوى كل ما يتحرك حولنا، والذي في منتهاه موصول بنا.. بشكل أو بآخر. 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