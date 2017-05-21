عندما يبكي الرجال!

2017-05-14 مجلة «العربي» 2017-05-07 «ماجد».. القوة الناعمة 2017-04-30 زعامات.. هشة! 2017-04-23 ترتيب الأولويات.. أولوية 2017-04-16 خرائط ووقائع.. وقناعات 2017-04-02 اتبَعْ شغَفَك 2017-03-26 أسئلة تافهة! مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-03-19 واقعنا يشبهنا 2017-03-12 أنا وطفلي.. وكتاب 2017-03-05 اقرأ لي.. 2017-02-26 المجد.. في القراءة 2017-02-19 العقاب.. حاجة 2017-02-12 الشر.. أولاً 2017-02-05 دائماً هناك ما يمكن فعله 2017-01-29 التقدير المستحق! 2017-01-22 بأمر الوهم! 2017-01-15 استدعاء.. 2017-01-01 في مديح العام الجديد 2016-12-25 خذلان! 2016-12-11 نوايا العبارات 2016-12-04 استثناء «القاعدة» 2016-11-27 المتعة.. أولاً! 2016-11-20 أيهما؟.. الحب أم الاحترام 2016-11-13 كيف يبدو الحب! 2016-11-06 تاج القوانين 2016-10-30 سياحة الصورة! 2016-10-16 بداية العُمر! 2016-10-09 حكي «مارشا»! 2016-10-02 «شائبة» عقلية! 2016-09-25 سراق الحياة! 2016-09-18 أشياء غير مكتملة! 2016-09-04 غَير أهلِه!! 2016-08-28 في يوم المرأة.. شكراً أبي! 2016-08-21 أعمال «ميسو».. المثيرة 2016-08-14 أعمال صغيرة وفروق عظيمة 2016-08-07 دروس علي كويا 2016-07-31 الأخلاق.. وفاقد الشيء! 2016-07-24 الوقت المناسب! 2016-07-17 كوارث اللا وعي! 2016-07-10 الشرُّ الجديد 2016-06-05 هل تعلم.. أنك لا تعلم! 2016-05-29 رغباتنا عندما تؤذي احتياجاتنا! 2016-05-22 هذا ما يجب! 2016-05-15 لهذا نكتب 2016-05-08 عن القراءة.. وحولها 2016-04-24 حيز الذكريات 2016-04-17 تيه الرواية العربية 2016-04-10 من فوق.. إلى أعلى 2016-04-03 نظرة إلينا 2016-03-27 البوكر.. للمرة الألف! 2016-03-20 صورة.. عن ألف فعل 2016-03-13 اسأل العرب!! 2016-03-06 الجمال.. القبيح! 2016-02-28 ثقافة.. في الاقتصاد 2016-02-21 الهذيان.. في الأدب 2016-02-14 خيارات الحب.. والسعادة 2016-01-31 مخطوط التيه! 2016-01-24 نمط.. ثقافة.. حضارة 2016-01-17 الشكّ.. طريق الإيمان 2016-01-10 هنا القاهرة! 2016-01-03 أما آن الأوان يا حنظلة! 2015-12-27 421 .. ذاكرة حب 2015-12-20 دولاب القطن 2015-12-13 الذكاء بمفهوم إنساني 2015-12-06 لحظات «عمر».. للوطن 2015-11-29 كولاج! 2015-11-22 نورة.. شكراً 2015-11-15 المرأة.. بين الخصوصية والتدويل 2015-11-01 النقص.. الكامل! 2015-10-25 عتمة العلوم.. ونور المعرفة 2015-10-18 حفلة ولوحة.. وكتاب! 2015-10-11 بدر الهجرة.. السعيد 2015-10-04 خلاف الاختلاف!! 2015-09-27 الناخب الناضج 2015-09-20 القراءة.. تحدي الواقع 2015-09-13 اختزال! 2015-08-30 بدون قلم.. بدون رغبة! 2015-08-23 ثقافة.. وسلوك! 2015-08-16 النفس اللقيطة 2015-08-02 صحيح أنهم... لكن حرام!! 2015-07-26 الأمان أولاً 2015-06-14 أحاسيس من الماضي 2015-06-07 الأدب.. ليس ترفاً! 2015-05-31 فوز لغة الضاد 2015-05-24 الوعي الناضج! 2015-05-10 عفاريت الكتب 2015-05-03 سمعة.. بلا سمعة! 2015-04-19 أتفهم مشاعرك! 2015-04-12 الطلياني.. والبوكر 2015-04-05 طوابق.. البوكر 2015-03-29 عوالم متكئة! 2015-03-22 شوق.. البوكر 2015-03-15 قبل فوات الأوان! 2015-03-08 ثنائيات الواقع.. والأدب! 2015-03-01 حضور الوهم 2015-02-22 ألماس.. والبوكر! 2015-02-15 نوافذ العالم.. 2015-02-01 «ولا مؤاخذة» 2015-01-18 الضحية.. والجلاد الضحية! 2015-01-11 العنف الكامن 2015-01-04 أمنيات حقيقية 2014-12-28 ظلمة.. النور 2014-12-21 آراء مصادرة! 2014-12-14 مشرط.. وكتابة 2014-12-07 وطن.. كيف نحبه! 2014-11-30 حدود الكلمات.. والبشر 2014-11-23 وسم «الريادة» 2014-11-09 الحقيقة والآخر 2014-11-02 من يبحث.. يجد 2014-10-26 قارئ من ثقافة أخرى 2014-10-19 بين الثقافة.. والسلوك 2014-10-12 حلم لا ينام 2014-09-28 سيرتي.. الأخرى! 2014-09-21 لائحة رغباتي 2014-09-14 متعة القراءة ولذة الكتابة 2014-09-07 قارئ مختلف! 2014-08-31 قراءات مختلفة 2014-08-24 لمس الورق.. ورائحته! 2014-08-17 الكتابة عن الحب 2014-08-10 حق الاختلاف 2014-08-03 قراءة قديمة.. من جديد! 2014-07-20 الآخر المختلف! 2014-07-13 أماني متجددة 2014-07-06 ثريا النفس! 2014-06-29 بين النفس.. والذات 2014-06-15 الحج.. إلى الوطن 2014-06-08 عندما تبصر النافذة 2014-06-01 كنوز.. سمعية! 2014-05-25 محطة بني ياس!! 2014-05-18 نهايات.. غير سعيدة! 2014-05-11 «إبداع» و «فزعة».. بين حسن وشما 2014-05-04 أبوظبي.. النجمة 2014-04-27 متطوعون.. تحت الطلب 2014-04-20 البوكر.. و «الشسمه»!! 2014-04-06 صناديق.. أنفسنا 2014-03-30 وطن افتراضي! 2014-03-23 تذوق الجمال 2014-03-16 فوقية الكاتب.. والقارئ 2014-03-09 تساؤلات.. يوم المرأة 2014-02-23 مجانية الحياة 2014-02-16 دهشة 2014-02-02 الحياة لونها أخضر 2014-01-26 رحلة أربعين درهماً! 2014-01-19 أجندة وطن 2014-01-12 ما بعد الجائزة 2014-01-05 كارثة المجرور.. وأزمة المنصوب 2013-12-29 ليس هدفاً 2013-12-22 مخملية فصل 2013-12-15 لا تنشر!! 2013-12-01 صور.. ونقاط ضوء 2013-11-24 بين متناقضين! 2013-11-17 تاريخ.. وحاضر 2013-11-10 صور.. لذاكرة المستقبل 2013-10-27 فن.. إدارة النعم 2013-10-20 « الاتحاد » في عيدها.. وعيدي 2013-10-13 حفلات النساء.. والحلم 2013-10-06 عبادة.. الدهشة 2013-09-29 الحمار وصاحبه! 2013-09-22 فشل.. على نحو أفضل 2013-09-15 هل يعرفون؟ 2013-09-08 عندما نُقلِّم الأفكار 2013-08-25 أجيال.. في مقلاة! 2013-08-18 كل أدرى بحاله.. 2013-08-11 في السفر! 2013-08-04 جينة القلق المتواصل 2013-07-28 سطوة الثقافة وسلطة القانون 2013-07-14 بدايات الفرح 2013-07-07 مصر التي في خاطري 2013-06-23 طاقة الفرح 2013-06-16 صيفنا بكم.. أحلى 2013-06-09 إنها الصحراء 2013-06-02 كتابة متمردة 2013-05-26 أفلا تبصرون؟! 2013-05-19 شكراً.. شكراً كثيراً 2013-05-12 بين التصور.. والحقيقة 2013-05-05 عيون «هوزيه» 2013-04-28 قوة الثقافة 2013-04-21 حضرة.. معرض الكتاب 2013-04-14 «الحالة الجمالية» 2013-04-07 لتبقى أفراحنا مستدامة 2013-03-31 قبل.. وبعد 2013-03-24 طرق.. وأحلام 2013-03-17 «أم الدانات» 2013-03-10 هل نحن مبصرون؟! 2013-03-03 لحظة إنسانية 2013-02-24 سيقان وجذور 2013-02-17 في حضرة الحب 2013-02-10 بعضا من دموعي 2013-02-03 «تأخذون ثانوية؟» 2013-01-27 الفرح.. لونه أبيض 2013-01-13 «كييك» !! 2013-01-06 قصة فرح لا يعرفها إلا الخليجيون! تفاصيل السعد المنهالي عندما يبكي الرجال! تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017 «لا يمكن أن أترك اليمن».. هذا ما تقوله الكويتية «معالي العسعوسي» لوالدتها كلما طالبتها الأخيرة بترك ما تفعله هناك والعودة للوطن خوفاً عليها من ظروف الحرب. ولكن قرار الهجرة قد حسم، وأصبحت اليمن بكل مآسيه مهجرها. عندما ذهبت «معالي» إلى اليمن للمرة الأولى منذ عشر سنوات، كانت مضطرة بحكم عملها في مجال إدارة الأعمال، أن تقدم دراسة جدوى لأحد رجال الأعمال الكويتيين الراغبين في إقامة مشروع ذي عائد اجتماعي متخصص بتعليم الفتيات. ولكنها عندما عادت أخبرته أن لا داعي لأن يهدر ماله بلا فائدة! المثير أن نصيحتها تلك لم تحجبها عن النداء الذي تردد في قلبها كلما تذكرت الأسر والفتيات والأطفال ممن تعرفت عليهم أثناء زيارتها القصيرة لليمن. ولتسكت ذلك الصوت، قررت العودة في زيارة قصيرة وتقديم شيء لخمسين أسرة محتاجة؛ غير أن ما حدث بعد ذلك كان أكبر من ذلك بكثير. «معالي» فتاة في الثلاثينات من عمرها، حاصلة على شهادة بكالوريوس في تخطيط الأراضي السياحية وإدارة الأعمال من جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية. ورغم رغد الحياة التي من الطبيعي أن تعيشه كقريناتها، اختارت أن تهاجر إلى اليمن وتعيش مع أبنائه لا لتقديم معونات غذائية، إنما للمساعدة في تطويره وتنميته، فركزت على تعليم الفتيات وتقديم العلاج وتمكين الأسر لإعالة نفسها. والآن ورغم اختلاف حالة البلاد وتردي الوضع الأمني فيها، لم تتوقف «معالي» عن جهودها ومساعيها في إعانة كل من تصل إليه، وإغاثته بعد تحول الوضع الأمني وتزايد قسوة الحياة على الأرض وتلبد السماء بالقصف. حاولت أن أقول في هذه السطور ما لم تتمكن «معالي» من قوله أثناء الدقائق العشر الممنوحة لها على منصة القاعة الضخمة في «ساوند ستيج» بدبي التي شهدت الحفل الختامي لمبادرة صناع الأمل؛ ورغم أنها لم تقل شيئاً كثيراً.. إلا أنها استدعت دموع الرجال قبل النساء. الجميع يعلم أن الأوضاع مؤلمة جداً في اليمن، غير أن الأكثر إيلاماً مقارنة ما نفعله بما تفعله هذه السيدة التي تشبه آلافاً بل ملايين من رجال ونساء حولنا ممن ولدوا في رغد ويتمتعون بالشباب، وتعلموا في أرقى جامعات الغرب وحظوا بأفضل ما يمكن أن يتوافر عليه مواطن في وطنه من دعم.. ولكن ما تفعله لا يشبه ما نفعله. «ماذا تفعل معالي! وماذا نفعل؟» إلحاح هذا السؤال علينا.. هذا تماماً ما أبكانا. 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