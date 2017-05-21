عندما يبكي الرجال!

«لا يمكن أن أترك اليمن».. هذا ما تقوله الكويتية «معالي العسعوسي» لوالدتها كلما طالبتها الأخيرة بترك ما تفعله هناك والعودة للوطن خوفاً عليها من ظروف الحرب. ولكن قرار الهجرة قد حسم، وأصبحت اليمن بكل مآسيه مهجرها. عندما ذهبت «معالي» إلى اليمن للمرة الأولى منذ عشر سنوات، كانت مضطرة بحكم عملها في مجال إدارة الأعمال، أن تقدم دراسة جدوى لأحد رجال الأعمال الكويتيين الراغبين في إقامة مشروع ذي عائد اجتماعي متخصص بتعليم الفتيات. ولكنها عندما عادت أخبرته أن لا داعي لأن يهدر ماله بلا فائدة! المثير أن نصيحتها تلك لم تحجبها عن النداء الذي تردد في قلبها كلما تذكرت الأسر والفتيات والأطفال ممن تعرفت عليهم أثناء زيارتها القصيرة لليمن. ولتسكت ذلك الصوت، قررت العودة في زيارة قصيرة وتقديم شيء لخمسين أسرة محتاجة؛ غير أن ما حدث بعد ذلك كان أكبر من ذلك بكثير.
«معالي» فتاة في الثلاثينات من عمرها، حاصلة على شهادة بكالوريوس في تخطيط الأراضي السياحية وإدارة الأعمال من جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية. ورغم رغد الحياة التي من الطبيعي أن تعيشه كقريناتها، اختارت أن تهاجر إلى اليمن وتعيش مع أبنائه لا لتقديم معونات غذائية، إنما للمساعدة في تطويره وتنميته، فركزت على تعليم الفتيات وتقديم العلاج وتمكين الأسر لإعالة نفسها. والآن ورغم اختلاف حالة البلاد وتردي الوضع الأمني فيها، لم تتوقف «معالي» عن جهودها ومساعيها في إعانة كل من تصل إليه، وإغاثته بعد تحول الوضع الأمني وتزايد قسوة الحياة على الأرض وتلبد السماء بالقصف.
حاولت أن أقول في هذه السطور ما لم تتمكن «معالي» من قوله أثناء الدقائق العشر الممنوحة لها على منصة القاعة الضخمة في «ساوند ستيج» بدبي التي شهدت الحفل الختامي لمبادرة صناع الأمل؛ ورغم أنها لم تقل شيئاً كثيراً.. إلا أنها استدعت دموع الرجال قبل النساء. الجميع يعلم أن الأوضاع مؤلمة جداً في اليمن، غير أن الأكثر إيلاماً مقارنة ما نفعله بما تفعله هذه السيدة التي تشبه آلافاً بل ملايين من رجال ونساء حولنا ممن ولدوا في رغد ويتمتعون بالشباب، وتعلموا في أرقى جامعات الغرب وحظوا بأفضل ما يمكن أن يتوافر عليه مواطن في وطنه من دعم.. ولكن ما تفعله لا يشبه ما نفعله. «ماذا تفعل معالي! وماذا نفعل؟» إلحاح هذا السؤال علينا.. هذا تماماً ما أبكانا.