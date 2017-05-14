مجلة «العربي»

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2016-07-24 الوقت المناسب! 2016-07-17 كوارث اللا وعي! 2016-07-10 الشرُّ الجديد 2016-06-05 هل تعلم.. أنك لا تعلم! 2016-05-29 رغباتنا عندما تؤذي احتياجاتنا! 2016-05-22 هذا ما يجب! 2016-05-15 لهذا نكتب 2016-05-08 عن القراءة.. وحولها 2016-04-24 حيز الذكريات 2016-04-17 تيه الرواية العربية 2016-04-10 من فوق.. إلى أعلى 2016-04-03 نظرة إلينا 2016-03-27 البوكر.. للمرة الألف! 2016-03-20 صورة.. عن ألف فعل 2016-03-13 اسأل العرب!! 2016-03-06 الجمال.. القبيح! 2016-02-28 ثقافة.. في الاقتصاد 2016-02-21 الهذيان.. في الأدب 2016-02-14 خيارات الحب.. والسعادة 2016-01-31 مخطوط التيه! 2016-01-24 نمط.. ثقافة.. حضارة 2016-01-17 الشكّ.. طريق الإيمان 2016-01-10 هنا القاهرة! 2016-01-03 أما آن الأوان يا حنظلة! 2015-12-27 421 .. ذاكرة حب 2015-12-20 دولاب القطن 2015-12-13 الذكاء بمفهوم إنساني 2015-12-06 لحظات «عمر».. للوطن 2015-11-29 كولاج! 2015-11-22 نورة.. شكراً 2015-11-15 المرأة.. بين الخصوصية والتدويل 2015-11-01 النقص.. الكامل! 2015-10-25 عتمة العلوم.. ونور المعرفة 2015-10-18 حفلة ولوحة.. وكتاب! 2015-10-11 بدر الهجرة.. السعيد 2015-10-04 خلاف الاختلاف!! 2015-09-27 الناخب الناضج 2015-09-20 القراءة.. تحدي الواقع 2015-09-13 اختزال! 2015-08-30 بدون قلم.. بدون رغبة! 2015-08-23 ثقافة.. وسلوك! 2015-08-16 النفس اللقيطة 2015-08-02 صحيح أنهم... لكن حرام!! 2015-07-26 الأمان أولاً 2015-06-14 أحاسيس من الماضي 2015-06-07 الأدب.. ليس ترفاً! 2015-05-31 فوز لغة الضاد 2015-05-24 الوعي الناضج! 2015-05-10 عفاريت الكتب 2015-05-03 سمعة.. بلا سمعة! 2015-04-19 أتفهم مشاعرك! 2015-04-12 الطلياني.. والبوكر 2015-04-05 طوابق.. البوكر 2015-03-29 عوالم متكئة! 2015-03-22 شوق.. البوكر 2015-03-15 قبل فوات الأوان! 2015-03-08 ثنائيات الواقع.. والأدب! 2015-03-01 حضور الوهم 2015-02-22 ألماس.. والبوكر! 2015-02-15 نوافذ العالم.. 2015-02-01 «ولا مؤاخذة» 2015-01-18 الضحية.. والجلاد الضحية! 2015-01-11 العنف الكامن 2015-01-04 أمنيات حقيقية 2014-12-28 ظلمة.. النور 2014-12-21 آراء مصادرة! 2014-12-14 مشرط.. وكتابة 2014-12-07 وطن.. كيف نحبه! 2014-11-30 حدود الكلمات.. والبشر 2014-11-23 وسم «الريادة» 2014-11-09 الحقيقة والآخر 2014-11-02 من يبحث.. يجد 2014-10-26 قارئ من ثقافة أخرى 2014-10-19 بين الثقافة.. والسلوك 2014-10-12 حلم لا ينام 2014-09-28 سيرتي.. الأخرى! 2014-09-21 لائحة رغباتي 2014-09-14 متعة القراءة ولذة الكتابة 2014-09-07 قارئ مختلف! 2014-08-31 قراءات مختلفة 2014-08-24 لمس الورق.. ورائحته! 2014-08-17 الكتابة عن الحب 2014-08-10 حق الاختلاف 2014-08-03 قراءة قديمة.. من جديد! 2014-07-20 الآخر المختلف! 2014-07-13 أماني متجددة 2014-07-06 ثريا النفس! 2014-06-29 بين النفس.. والذات 2014-06-15 الحج.. إلى الوطن 2014-06-08 عندما تبصر النافذة 2014-06-01 كنوز.. سمعية! 2014-05-25 محطة بني ياس!! 2014-05-18 نهايات.. غير سعيدة! 2014-05-11 «إبداع» و «فزعة».. بين حسن وشما 2014-05-04 أبوظبي.. النجمة 2014-04-27 متطوعون.. تحت الطلب 2014-04-20 البوكر.. و «الشسمه»!! 2014-04-06 صناديق.. أنفسنا 2014-03-30 وطن افتراضي! 2014-03-23 تذوق الجمال 2014-03-16 فوقية الكاتب.. والقارئ 2014-03-09 تساؤلات.. يوم المرأة 2014-02-23 مجانية الحياة 2014-02-16 دهشة 2014-02-02 الحياة لونها أخضر 2014-01-26 رحلة أربعين درهماً! 2014-01-19 أجندة وطن 2014-01-12 ما بعد الجائزة 2014-01-05 كارثة المجرور.. وأزمة المنصوب 2013-12-29 ليس هدفاً 2013-12-22 مخملية فصل 2013-12-15 لا تنشر!! 2013-12-01 صور.. ونقاط ضوء 2013-11-24 بين متناقضين! 2013-11-17 تاريخ.. وحاضر 2013-11-10 صور.. لذاكرة المستقبل 2013-10-27 فن.. إدارة النعم 2013-10-20 « الاتحاد » في عيدها.. وعيدي 2013-10-13 حفلات النساء.. والحلم 2013-10-06 عبادة.. الدهشة 2013-09-29 الحمار وصاحبه! 2013-09-22 فشل.. على نحو أفضل 2013-09-15 هل يعرفون؟ 2013-09-08 عندما نُقلِّم الأفكار 2013-08-25 أجيال.. في مقلاة! 2013-08-18 كل أدرى بحاله.. 2013-08-11 في السفر! 2013-08-04 جينة القلق المتواصل 2013-07-28 سطوة الثقافة وسلطة القانون 2013-07-14 بدايات الفرح 2013-07-07 مصر التي في خاطري 2013-06-23 طاقة الفرح 2013-06-16 صيفنا بكم.. أحلى 2013-06-09 إنها الصحراء 2013-06-02 كتابة متمردة 2013-05-26 أفلا تبصرون؟! 2013-05-19 شكراً.. شكراً كثيراً 2013-05-12 بين التصور.. والحقيقة 2013-05-05 عيون «هوزيه» 2013-04-28 قوة الثقافة 2013-04-21 حضرة.. معرض الكتاب 2013-04-14 «الحالة الجمالية» 2013-04-07 لتبقى أفراحنا مستدامة 2013-03-31 قبل.. وبعد 2013-03-24 طرق.. وأحلام 2013-03-17 «أم الدانات» 2013-03-10 هل نحن مبصرون؟! 2013-03-03 لحظة إنسانية 2013-02-24 سيقان وجذور 2013-02-17 في حضرة الحب 2013-02-10 بعضا من دموعي 2013-02-03 «تأخذون ثانوية؟» 2013-01-27 الفرح.. لونه أبيض 2013-01-13 «كييك» !! 2013-01-06 قصة فرح لا يعرفها إلا الخليجيون! تفاصيل السعد المنهالي مجلة «العربي» تاريخ النشر: الأحد 14 مايو 2017 تخبرني «أمي» -حفظها الله- أنه لضيق ذات اليد، لم يكن لي سرير خاص فور ولادتي، ولأني كنت طفلتها الأولى ولا بد أن يكون لي مهدي وبأي طريقة، لم تجد وسيلة أمامها إلا جمع كتب السيد الوالد - وخصوصا الدوريات - فأخذت كل ما توفر أمامها من أعداد لمجلة «العربي» التي كان والدي يرفض تماما التخلي عنها، وصنعت منها «مرتبة» لرقادي! ولهذا فهي تحيل هوسي بالقراءة لابتكارها سريرا من هذا النوع الفريد. يروق لي كثيرا ذكر هذه القصة أثناء حديثي عن «مجلة العربي» العريقة، وكم يحزنني الأمر عندما أفاجأ بمن لم يسمع عنها، لا لأنها كانت سند مهدي الأول، إنما لكونها ومنذ تأسيسها عام 1958 اعتبرت كوة الضوء المعرفي الأول للعرب في ذلك الوقت. تميزت مجلة العربي التي ستكمل عامها الستين بعد ما يقارب 18 شهرا، بأن المواطن العربي شارك في استفتاء لاختيار اسم هذه المطبوعة التي ستعزز معرفته بوطنه الكبير وبالعالم عبر مواضيعها وتحقيقاتها المصورة، ومن خلال رصد أهم الأحداث العربية عبر المعلومات والصور. الحقيقة إن هذه المجلة وغيرها من المطبوعات التي كانت تدعمها وزارة الإعلام الكويتية مثل سلسلة (عالم المعرفة) وسلسلة (المسرح العالمي) وسلسلة مجلة (عالم الفكر) ومن ثم سلسلة (إبداعات عالمية) كانت رافدا جادا وملتزما للمواطن العربي، فوصلت له رغم ترامي أطراف موطنه أينما كان، وبسعر رمزي جداً، بهدف إثرائه معرفياً، في وقت لم يكن لدى بعض العرب لا الوقت ولا المال ولا الإمكانات لمثل هذه المشاريع المعرفية ذات التأثير المتعدي للحدود الضيقة للوطن الصغير. صحيح أن هذه المطبوعات استعانت بخيرة المثقفين العرب؛ غير أنها لم تكن لتصدر وتستمر بهذا الدفق لولا مبادرة والتزام الحكومة الكويتية واستعدادها الكامل للدعم. عندما نتحدث عن مجتمع المعرفة، يمكننا بسهولة الإشارة إلى مبادرات ومشاريع عربية مستحقة التقدير والامتنان حققت ذاك الهدف، وكانت قد بدأت في زمن مبكر جداً، في وقت كانت فيه بعض الدول العربية ما تزال تحت نير الاستعمار. لم يكن «مهدي» فقط يستند على مجلة العربي، بل كانت سند جميع المثقفين العرب في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهو ديْنٌ علينا جميعا الاعتراف به كفضل للكويت، ولكل مشروع تنموي معرفي يصر على الاستمرار ونشر المعارف والعلوم رغم تحديات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تموج وما زالت في أوطاننا العربية. 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