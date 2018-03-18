رغم الفوضى التي يعيشها العالم الآن والمستمدة جذورها من الماضي، يعيش البشر أحلاماً بعالم مستقبلي يبدو في شكله العام جميلًا وسهلًا، فيه الكثير من الأدوات التي تجعله يسعد. وما التباهي المبالغ فيه بتمكين أدوات الذكاء الصناعي من كل ساعات اليوم وما سيوفره للبشرية من جهد ووقت ومال، إلا دليل على هذا الاعتقاد. ورغم ذلك يبدو المستقبل في أحد صوره، أكثر فوضى وقتامة، ولكنها فوضى محكومة بمن يعلم تماماً كيف سيسيرها ويستثمرها! ففي ظل وجود التمكين الصناعي الكامل لكل تفاصيل حياة البشر مستقبلًا، وما سينتج عنه من فائض زمني، سيجد الإنسان نفسه يعيش واقعاً يبدو لنا ـ نحن من نعيش الزمن الحالي ـ أكثر بؤساً. هذا ما يقدمه إبراهيم نصرالله في رواية أقل ما يقال عنها أنها عبقرية.
في عمل ممتع مضحك، وسوداوي مستفز في ذات الوقت، تجتمع كل عناصر الإبداع الروائي التي أخبرها، والتي ألحظها لأول مرة في تاريخ قراءتي مجتمعة بهذا الشكل المنظوم، يقدم نصرالله واقعاً مستقبلياً كامل المعالم، بلونه وطعمه ورائحته، بل وحتى صوته في كل التفاصيل. تأتي العبقرية هنا من كون الرواية تقدم حالة إنسانية عامة لا تمت لمنطقة جغرافية بصلة، ورغم ذلك أكاد أجزم أنها تخص كل واحد فينا، بل إن أحداثها ستقع في مساحة المتر المربع الذي أسكنه الآن. الرواية، ورغم فانتازيتها، إلا أنها تقدم تصوراً علمياً دقيقاً لما سيكون عليه الكوكب من واقع مناخي يتغير فيه كل ما اعتبرناه طويلًا من المسلمات، كتتابع الليل والنهار ولون الشمس وشكل القمر، وتأثيرات ذلك على النبات والحيوان والإنسان وواقع أخلاقي قابل جداً للتحقق. لا أعلم تماماً من أين أتناول العمل، من العنوان أم الشخوص أم الحبكة أم السرد؛ وكلها روايات أخرى داخل الرواية؛ والسبب في هذا العجز هذه المساحة الصغيرة غير الكافية، ولذا أعتقد أني سأكتب كثيراً عن «حرب الكلب الثانية»، لا لكونها من الأعمال المرشحة لجائزة البوكر العربية، لهذا العام، وإنما لأسباب كثيرة متعلقة بالقيم الفريدة المطروحة في العمل، والتي على ما يبدو ستعيد ترتيب القيم التي نخبرها جيداً عن أنفسنا وعن مجتمعاتنا، قيم وإن بدت في ظاهرها الروائي خيالية، إلا أنها حقيقية جداً تكاد أن تكون إرهاصاتها ـ وإن كانت صغيرة ـ متحققة في الزمن الحالي.