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لا إمتاع ولا إقناع!
تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017
عندما يفقد الفريق شخصيته، فلا تسأل عن أسباب تراجع الأداء، فـ«الأبيض» وكأنه عاد إلى الوراء سنوات طويلة، لا علاقة لها بمرحلة التوهج إقليمياً وقارياً، وإن فاتها قطار المونديال. وبدلاً من أن تتواصل عبارات الإشادة بالفريق، الذي كان يقدم أحلى وأمتع كرة في المنطقة، تراجعت معدلات الهيبة، وبدأت نغمة التشكيك، وأن «الأبيض» فقد ميزة
«الإمتاع والإقناع»، ويكفي أنه سيضطر إلى الانتظار، حتى الجولة الأخيرة بالمجموعة لتحديد مصيره، برغم أن القرعة وضعته في مجموعة تضم منتخب الكويت العائد من التجميد لمدة سنتين ونصف السنة، والمنتخب السعودي بالصف الثاني، ومنتخب عُمان الذي سبق أن تفوق عليه «الأبيض»، في أكثر من مناسبة، أي أن الدلائل كانت تشير إلى أن الباب مفتوح أمام «الأبيض»، ليتأهل إلى نصف النهائي بـ«العلامة الكاملة»، قياساً بظروف منافسيه، بدلاً من الدخول في حسابات اللحظة الأخيرة.
وحقيقة الأمر أن «الأبيض» الذي وصل إلى الكويت، من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة جراء الخروج من تصفيات المونديال، فشل في تحقيق ذلك حتى الآن، فالجماهير تشعر أن «العربة تعود إلى الخلف»!
مع التماس كل الأعذار للمنتخب الكويتي، صاحب الضيافة، وأول من غادر المنافسة على لقب «خليجي 23»، إلا أن السقوط أمام السعودية وعُمان من شأنه أن يُلحق بالبطولة أشد الضرر، حيث ستخسر تلك الجماهير الرائعة التي ساندت فريقها بكل قوة، إذ شهد استاد جابر للمرة الأولى في تاريخ الكرة الكويتية حضور ما يقارب 70 ألف متفرج، على أمل أن يعوض ذلك التشجيع القصور البدني والفني نتيجة قرار التجميد، وأثبتت التجربة أن مشاكل الكرة الكويتية أعمق من أن يحلها هدير المدرجات.
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ذات يوم كان منتخب الكويت يتصدر المشهد في الكرة الخليجية، بينما كان «الأحمر العُماني» يتذيل القائمة، واضطر للانتظار حتى دورة الخليج التاسعة، ليحقق الفوز الأول في تاريخ الدورة عندما هزم قطر 2-1.
وكانت خسارة عُمان أمام الكويت بأقل عدد من الأهداف، يعد مكسباً للكرة العُمانية، لفارق الإمكانات والخبرات.
وتدور الأيام، ويفوز العُماني على الكويتي في «خليجي 22» بالرياض 5 - صفر، ويكرر فوزه على الكويت في «خليجي 23» بنتيجة 1 - صفر على مسمع ومرأى 70 ألف متفرج كويتي.
وتبدل السؤال.. من ما عدد الأهداف التي سيخرج بها منتخب الكويت فائزاً على شقيقه العُماني، ليصبح متى يمكن للكويت أن تفوز على عمان؟
وسبحان مغيِّر الأحوال.