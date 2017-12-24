|
الأبيض «المبخوت»!
تاريخ النشر: الأحد 24 ديسمبر 2017
صدمني المستوى الذي ظهر به «الأبيض» أمام شقيقه العُماني، في بداية مشواره في «خليجي 23»، حيث بدا لا لون له ولا طعم ولا رائحة، وهو الفريق الذي ارتبط في أذهان أبناء المنطقة، بالأداء الراقي الذي يقود إلى النتيجة المنشودة، حتى إن الكل رشحه قبل انطلاق الدورة باعتلاء عرشها.
وما شاهدناه من «عك كروي» طوال مباراة عُمان، لا علاقة له من قريب أو من بعيد مع الحالة الرائعة التي عشناها مع «الأبيض» منذ عام 2008، وحتى ما قبل تصفيات المونديال الأخيرة.
وبالطبع فأنت محظوظ تماماً عندما تكسب، وأنت في أسوأ حالاتك، أو بمعنى آخر أن القدر كان رحيماً بك، عندما لم يفرض عليك أن تدفع فاتورة سوء أدائك، ولكن لو استمر الأداء على هذا النحو، فإن «الأبيض» يمكن أن يعاني كثيراً أمام «الرديف السعودي» في الجولة الثانية.
والموضوعية تقتضي أن نعترف أن المنتخب العُماني لعب، وكان يستحق على الأقل نقطة التعادل، وأن «الأبيض» نال هدية من السماء، عليه أن يستثمرها في تصحيح أوضاعه قبل فوات الأوان.
××××
فضلاً عن مكسب الثلاث نقاط، وما أغلاها قياساً بالأداء، كسب «الأبيض» أيضاً عدداً من الوجوه الجديدة المبشرة.
××××
«رديف السعودية» التهموا «كعكة الافتتاح» وانتزعوا للكرة السعودية أول فوز لـ«الأخضر» على «الأزرق» في الكويت، ومن الآن أرشح «الأخضر الرديف» للتأهل إلى الدور الثاني، لأن كل لاعبيه يعرفون قيمة ارتداء فانلة المنتخب السعودي، أما «الأزرق» الكويتي فلا نملك إلا أن نلتمس له الأعذار، فقد كان أشبه بمريض عاش سنتين ونصف السنة، في غرفة الإنعاش، وعندما غادرها طالبناه بالمشاركة في سباق 100 متر!
×××
تحية لكل من أشرف على تنظيم حفل الافتتاح، بكل تفاصيله، ويكفي أنه كسب التحدي، وأنجز المهمة بنجاح في غضون أسبوعين فقط، عندما تم نقل البطولة إلى الكويت، وتكفي لقطة الثنائي خالد الحربان ناظر مدرسة التعليق في المنطقة، والدكتور طه الطوخي أول مدرب يفوز بلقب كأس الخليج في نسختها الأولى مع «الأزرق»، وكلاهما تاريخ يمشي على قدمين في أهم بطولة كروية بالمنطقة.
وربما لو أقيمت الدورة في بلد آخر وبضغوط الوقت نفسها لاعتذرت عن تنظيم حفل الافتتاح من الأساس.
إنه وطن «الإبداع» على مر تاريخ المنطقة الخليجية.