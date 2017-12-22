إما البصرة أو الحسرة!

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××× يشهد «خليجي 23» مشاركة 8 مدربين يخوضون غمار البطولة للمرة الأولى، ستة مدربين أوروبيين، على رأسهم الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات، وأشهر المدربين الثمانية على الإطلاق، فضلاً عن مدرب إثيوبي مع منتخب اليمن، ومدرب وطني وحيد هو باسم قاسم مع المنتخب العراقي، مع غياب كامل للمدربين اللاتينيين، وهو ما لا يتكرر كثيراً في أهم دورة في تاريخ الكرة الخليجية. والوضع الحالي يؤشر إلى أن «خليجي 23» ستمنح لقبها إلى مدرب لم يسبق له أن تذوق شهد البطولة. 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