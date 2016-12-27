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وداعاً 2016
تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر 2016
باتت الكرة الإماراتية على موعد مع إنجاز جديد كل عام، ففي العام الماضي نال المنتخب المركز الثالث في نهائيات أمم آسيا بأستراليا، وعلى صعيد الأندية تأهل «فرسان» الأهلي إلى النهائي الآسيوي واصطدموا بسور الصين العظيم فخسروا اللقب أمام جوانزو، وعلى صعيد الألقاب الفردية نال أحمد خليل مهاجم الأهلي، لقب أحسن لاعب في آسيا، ليكون ثاني لاعب في تاريخ القارة الذي يجمع بين لقب أحسن لاعب صاعد ولقب أفضل لاعب على مستوى القارة، بعد الإيراني مهدي مهدافيكيا.
ولم يكن حصاد الكرة الإماراتية في 2016 أقل مما أنجزته في 2015، حيث أنعش الأبيض طموحاته بالتأهل إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا بعد أن ضاق الفارق بينه وبين المتصدرين إلى نقطة واحدة.
وعلى صعيد الأندية تأهل «الزعيم» العيناوي إلى النهائي الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه، لكنه اصطدم بعقبة فريق شونبوك الكوري، فخسر ذهاباً بهدفين لهدف بعد أن كان متقدماً بهدف أسبريلا، وتعادل إياباً بهدف لهدف، وأضاع دوجلاس ركلة جزاء كانت كفيلة بمعادلة نتيجة الذهاب، وعلى صعيد الألقاب الفردية نال عموري «أيقونة آسيا» لقب نجم نجوم القارة، بعد أن كان قد فاز بالمركز الثاني في الموسم الماضي.
وبعيداً عن «الساحرة المستديرة»، كان حصول توما على برونزية الجودو في أولمبياد ريو بمثابة الإنجاز الأبرز، لا سيما أنها ثاني ميدالية تحصل عليها الرياضة الإماراتية، بعد 12 عاماً من ذهبية الشيخ أحمد بن حشر في الرماية.
وعالمياً استحق فريق ريال مدريد نجومية العام بفوزه بـ«الشامبيونزليج» ومونديال الأندية باليابان والسوبر الأوروبي.
كان 2016 عام الأحلام لـ«الدون» كريستيانو رونالدو، الذي جمع المجد من طرفيه بفوزه بالثلاثية الرائعة مع الريال، فضلاً عن قيادته منتخب بلاده البرتغال للفوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، وأكمل مسلسل الإبهار بفوزه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم وبفارق كبير عن منافسه اللدود ليونيل ميسي.
وعلى صعيد الدوريات المحلية، كان فوز ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي العلامة الفارقة بين كل الدوريات في العالم، حيث نال تحت قيادة الإيطالي كلاوديو رانييري لقباً من الصعب، بل يكاد من المستحيل، أن ينتزعه مرة أخرى في ظل وجود فرق لن تسمح بتلك المغامرة مجدداً!
وكل عام وأنتم جميعاً بألف خير.