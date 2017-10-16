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حدوته مصرية
تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017
ارتبط أكتوبر لدى المصريين بالانتصارات، وتجسد ذلك في الشهر الحالي، حيث كان يوم الجمعة 6 أكتوبر ذكرى عبور خط بارليف المنيع، وجاء يوم الأحد الثامن من أكتوبر ليعيش المصريون ملحمة العبور إلى المونديال، بعد 28 عاماً على رصيف الانتظار.
ولم تكن الدقائق السبع، ما بين هدف التعادل الكونغولي، وهدف الفوز لـ «العالمي» محمد صلاح سوى «قمة الدراما» التي تجسد حالة مصر التي ترفض الانهزام وأن تتحول من الانكسار إلى الانتصار، وكأن لسان حال محمد صلاح، وهو ينهض ويشحذ همم كل من في الملعب، بعد هدف الكونغو يقول «ارفع راسك فوق أنت مصري».
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وشخصياً، أرى أن المباراة لو كانت قد انتهت بالتعادل لتأجل تأهل مصر لسنوات أخرى، برغم أن مباراة غانا في كوماسي لا تزال في الملعب، لأن التعادل كان يعني أن اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين سيتعرضون لحملة ضارية، ولن تنتظر سهام النقد حتى يوم 12 نوفمبر المقبل، موعد مباراة غانا، بل ستسعى للقضاء على الأخضر واليابس، ويكفي ما حدث بعد الفوز على أوغندا عندما انطلقت حملة لـ «العكننة» على المصريين بالتشكيك في الفوز نتيجة الأداء غير المقنع، ونسي أصحاب ذلك الرأي أن التاريخ لا يتذكر سوى النتيجة، كما تعرض الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفريق لحملة رهيبة، ونسي أصحاب الحملة أن كوبر أنجز مهمته بنسبة نجاح 100 %، بقيادته مصر لنهائي أمم أفريقيا، بعد غياب عن آخر 3 بطولات، كما تأهل مع المنتخب إلى نهائيات المونديال، في إنجاز لم يحققه الجيل الرائع، بقيادة أبو تريكة ووائل جمعة وأحمد حسن وزيدان وعمرو ذكي وعماد متعب.
فما هو مطلوب من كوبر أكثر من ذلك؟
سؤال راح يردده البعض، ما قيمة منتخب مصر من دون محمد صلاح «صانع الفرح»؟
وأرد على السؤال بسؤال: وما قيمة منتخب الأرجنتين من دون ميسي؟ وما قيمة البرتغال من دون كريستيانو؟
لقد وهبنا الله موهبة من طراز رفيع، وهو ابن أرض مصر الطيبة، ومن حقنا أن نسعد لأن صلاح حقق توقعات أبوتريكة بعد الخسارة أمام غانا 1 - 6، حيث قال له: لا تبك وستقودنا إلى مونديال روسيا، إن شاء الله.
كل التهنئة لمنتخب مصر بقيادة «الأسطورة» عصام الحضري، في انتظار «نسور قرطاج» و«أسود الأطلس»، ولا عزاء لحزب أعداء النجاح!