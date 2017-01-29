ما بين مورينهو وزلاتكو!

خيط رفيع يربط ما بين تجربة البرتغالي جوزيه مورينهو مع الريال، وتجربة الكرواتي زلاتكو مع العين، فكلاهما حقق نجاحات محلية مشهودة، دون أن يعانق اللقب القاري، وكلاهما أنهى الموسم الأخير مع فريقه أسوأ نهاية، مما وضع نقطة في آخر السطر، في علاقته مع ناديه.
وما بين عام 2013 الذي شهد نهاية علاقة مورينهو مع «الملكي»، بعد الفوز في العامين السابقين بلقب الدوري والكأس وكأس السوبر الإسباني، وما بين عام 2016 الذي أنهى علاقة زلاتكو مع العين، بعد الفوز في العامين السابقين ببطولة الدوري وببطولة كأس رئيس الدولة وكأس السوبر المحلي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا والصعود إلى نهائي دوري الأبطال، توقفت مسيرة مورينهو مع الريال، وآثر زلاتكو أن يغادر القلعة العيناوية، وأن يقرر الرحيل احتراماً لتاريخه، وحتى يحرر الإدارة العيناوية من أي ضغوط، بعد أن وصلت العلاقة ما بين زلاتكو والجماهير العيناوية إلى طريق مسدود، كما أن خسارة العين بالثلاثة أمام الإمارات وبالثلاثة أمام الجزيرة كان بمثابة رسالة واضحة بأن الفريق العيناوي في أمس الحاجة إلى هزة عنيفة تعيده إلى الطريق الصحيح إذا لم يكن في دوري هذا الموسم، فليكن في الموسم المقبل، لاسيما أن الفريق الجزراوي واثق الخطوة يمشي ملكاً نحو لقب هذا الموسم، بعد أن قهر كل منافسيه المباشرين.
ولا شك أن تجربة زلاتكو مع العين كان فيها من الإيجابيات أكثر مما شهدته من سلبيات، وأن الأسلوب الحضاري الذي انتهت به العلاقة بين الطرفين كان وراء تصريح زلاتكو بأنه سيكون عيناوياً مدى الحياة، مثلما كان موقف الغاني عبيدي بيليه الذي يفاخر بعيناويته حتى الآن، برغم تجربته الكبيرة مع مرسيليا الفرنسي والسد القطري.
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من مفارقات بطولة أمم أفريقيا أن منتخب تونس بدأ مشواره بالهزيمة صفر - 2 أمام السنغال، وأنهاها بالهزيمة صفر - 2 أمام بوركينا فاسو، بعد أن أجبرت خيول بوركينا نسور قرطاج على التوقف عن التحليق!
وأن الفرنسي هيرفي رينارد قاد فريق كوت ديفوار للفوز بلقب 2015، قبل أن يجرد نفس الفريق من اللقب في بطولة هذا العام، عندما قاد منتخب المغرب للفوز على كوت ديفوار في نهاية الدور الأول.
وأن رياض محرز الجزائري أفضل لاعب في أفريقيا 2016، والجابوني أوباميانج أحسن لاعب في أفريقيا 2015 غادرا البطولة من دورها الأول.