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«تسونامي» 2018!
تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018
لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يتحول «مونديال 2018» إلى «تسونامي» يقتلع الكبار، ويقدم مربعاً ذهبياً لم يكن في الحسبان، أطاح بالألمان حاملي لقب 2014، وبإسبانيا بطل 2010، وبإيطاليا بطل 2006 التي لم تتأهل أساساً إلى النهائيات، وبالبرازيل بطل 2002، وبالأرجنتين بطل 1987 و1986 وبأوروجواي بطل مونديالي 1930 و1950، ولم يفلت من تلك «المقصلة» سوى بطلين سبق لهما معانقة اللقب، «ديوك فرنسا» الفائزين بالبطولة قبل 20 عاماً بقيادة زين الدين زيدان، و«أسود إنجلترا» أبطال مونديال 1966، أي قبل 52 عاماً، بقيادة بوبي مور.
وبرغم كم «الضحايا» الذين قدمتهم البطولة، فإن المتعة والإثارة لم تغب عن المشهد، حتى وأصحاب الأرض والجمهور يخرجون مرفوعي الرأس، لأن لا أحد كان يتصور أن المنتخب الروسي الذي يحتل المركز الـ 70 على مستوى العالم، يمكن أن يتجاوز حاجز دور المجموعات، قياساً بالتاريخ الروسي في المونديال، وبفترة الإعداد التي كانت عبارة عن سلسلة من الهزائم زرعت الشك في نفوس جماهيره ومسؤوليه.
وجاء تأهل منتخبي بلجيكا التي ستواجه فرنسا في نصف النهائي، وتأهل كرواتيا لتقابل إنجلترا، ليقدم وجهين لم يسبق لهما أن تأهلا للنهائي، مما يعني أن المنتخبين، البلجيكي والكرواتي يملكان كل الحق في معانقة «الحلم المونديالي» بما قدماه من نجوم خطفوا الأضواء من النجوم التقليديين، وعلى رأسهم ميسي وكريستيانو رونالدو.
ولو فازت كرواتيا بلقب المونديال لأول مرة في تاريخها، فإن من قائد الفريق لوكا مودوريتش أن ينافس على الكرة الذهبية هذا الموسم، بعد مشاركته مع الريال في الفوز بدوري الأبطال، وبعد قيادته كرة بلاده إلى تحقيق حلم كان شبه مستحيل.
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الصراع على لقب هدّاف مونديال 2018 بات محسوماً إلى حد بعيد لمصلحة الإنجليزي هاي كين بأهدافه الستة، ولم يعد ينافسه سوى لوكاكو مهاجم بلجيكا بأربعة أهداف، بينما خرج كل المنافسين الآخرين، وهو إنجاز لو حدث، سيدخل تاريخ الكرة الإنجليزية العائدة بعد طول غياب، من أوسع أبوابه.
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لم يتأهل إلى نصف النهائي سوى «عيناوي» واحد هو زلاتكو داليش مدرب كرواتيا، بعد أن ودع تيتي مدرب البرازيل وماركوس بيرج مهاجم السويد البطولة في ربع النهائي.
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خسر السويد فرصة التأهل إلى نصف النهائي، بعد 24 عاماً من تأهلهم إلى تلك المرحلة في مونديال 1994 عندما لعبوا مع بلغاريا على المركز الثالث، في مباراة أدارها حكمنا المونديالي الرائع علي بوجسيم.
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أبكى المونديال 28 منتخباً حتى الآن، ومنح السعادة لأربعة منتخبات، كلها من أوروبا، فمن يضحك أخيراً؟