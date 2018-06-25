ودّع هواك!

2018-06-24 دموع نيمار وبكاء النساء! 2018-06-23 لا تبكِ أرجنتينا! 2018-06-22 طلاق بـ «الثلاثة»! 2018-06-21 ولا عزاء لـ «الشمبانزي»! 2018-06-20 الدقيقة الملعونة! 2018-06-19 يكون أو لا يكون! 2018-06-18 واحد صفر! مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2018-06-17 بأي حال جئت يا عيد! 2018-06-16 سرقة في وضح النهار! 2018-06-15 عيد المونديال 2018-06-14 تاريخية! 2018-06-11 ( كله بالحب ) ! 2018-06-04 «الأسطورة».. وداعاً ! 2018-05-28 مجد الريال وكابوس (الريدز) ! 2018-05-21 خيبة أمل آسيوية ! 2018-05-14 «الريمونتادا» يا «زعيم» 2018-05-07 «الزعيم الذهبي» 2018-04-30 طوفان «الزعيم» وطموح «الإمبراطور» 2018-04-23 العالمية تليق بك 2018-04-16 ما أشبه الجزيرة بالسيتي! 2018-04-09 مسألة وقت 2018-04-02 «هاتريك» السعادة 2018-03-26 صلاح وكريستيانو 2018-03-19 «كلش زين» يا عراق 2018-03-12 يا خسارة الفلوس! 2018-03-05 السداسية العيناوية 2018-02-26 قمة التناقض! 2018-02-19 حيّا الله الإنجليز! 2018-02-12 في غياب «عموري»! 2018-02-06 «سُمعة» الثامن عشر 2018-01-29 المصالحة والمصارحة ! 2018-01-22 (سوبر السعادة) 2018-01-15 وطن التسامح 2018-01-08 «الأبيض».. إلى أين؟ 2018-01-06 يا كويت.. سلمت للمجد 2018-01-05 في انتظار الهدية 2018-01-04 تأهل غير مسبوق! 2018-01-03 لا تصدقوهم ! 2018-01-02 موعد مع الأسود 2018-01-01 سنة حلوة يا خليج 2017-12-31 مربع «الحبايب» 2017-12-30 شوط «حلو» وشوط «مُر»! 2017-12-29 «خليجي» منزوع الدسم! 2017-12-28 إنما للصبر حدود! 2017-12-27 لا إمتاع ولا إقناع! 2017-12-26 الخطر الحقيقي 2017-12-25 الخطر الحقيقي 2017-12-24 الأبيض «المبخوت»! 2017-12-23 إما البصرة أو الحسرة! 2017-12-22 35 سنة دورة خليج 2017-12-18 «جزيرة» الأحلام 2017-12-11 موعد مع التاريخ 2017-12-04 «عاصمة العالم» بين ميسي ورونالدو 2017-11-27 متى تثبت رؤية الهلال؟ 2017-11-20 فرصة ذهبية لـ«الذهبي» 2017-11-13 الرباعي الذهبي 2017-11-06 الوداد «المونديالي» 2017-10-30 «الثاني» وربما «الثالث»! 2017-10-23 عن زاكيروني لا تسألوني! 2017-10-16 حدوته مصرية 2017-10-09 نعم نستطيع 2017-10-02 من البطولة إلى «الكومبارس»! 2017-09-25 شخصية البطل 2017-09-18 القضية = صفر! 2017-09-11 هلالك عيناوي 2017-09-04 «16» شارع المستقبل 2017-08-28 ليست تحصيل حاصل! 2017-08-21 الأسطورة! 2017-08-14 وماذا عن السوبر المصري؟ 2017-08-07 باي باي يا عرب 2017-07-31 التجربة الوحداوية 2017-07-24 بداية لا تعرف «السعادة»! 2017-07-17 أمجاد يا عرب! 2017-07-10 قلبي معك يا زول! 2017-07-03 نجوم الحاضر والمستقبل 2017-06-26 مونديال الأشباح! 2017-06-19 انسوا المركز الثالث! 2017-06-12 النقاط التسع 2017-06-05 «الملك» هو «الملك» 2017-05-29 وجبة آسيوية على السحور 2017-05-22 «أصحاب السعادة» أبطال بالثلاثة 2017-05-15 باوزا ما بين ميسي وعموري! 2017-05-08 ليلة هبوط «السماوي»! 2017-05-01 «فخر الإمارات» من المحلية إلى العالمية 2017-04-24 من 28 سنة ! 2017-04-17 «نقطة» في آخر السطر! 2017-04-10 إلى اللقاء في 2026! 2017-04-03 الجيل الذهبي و«كابوس» المونديال! 2017-03-27 حرب الأيام الستة ! 2017-03-13 مسألة وقت! 2017-03-06 واحد من أربعة! 2017-02-27 درس من 2016 2017-02-20 السر الجزراوي! 2017-02-13 السوبر زملكاوي والإبهار إماراتي 2017-02-06 كلاسيكو العرب على أرض الذهب 2017-01-30 ما بين مورينهو وزلاتكو! 2017-01-23 عرب أفريقيا ما بين اليأس والرجاء! 2017-01-16 «أفريكانو 2017» والأميرة السمراء 2017-01-09 زلزال ربع النهائي! 2017-01-02 2017 عام المونديال! 2016-12-26 وداعاً 2016 2016-12-19 «السماوي» في «القاع»! 2016-12-12 «كلاسيكو» بدرجة مقبول! 2016-12-05 «أيقونة آسيا» 2016-11-28 لا تبكِ عيناوي! 2016-11-21 90 دقيقة أشغال شاقة! 2016-11-14 مفترق طرق! 2016-11-07 يا زمان الوصل 2016-10-31 الزمالك الأفريقي والعين الآسيوي 2016-10-24 ولما كانت الدقيقة الأخيرة! 2016-10-17 في الإعادة إفادة ! 2016-10-10 جدة غير! 2016-10-03 هاللو بانكوك! 2016-09-26 «العين على الجيش» 2016-09-19 كُل «كوزمين» وأنتم بخير! 2016-09-12 عيد (سوبر) 2016-09-05 أصعب من اليابان! 2016-08-29 نعم نستطيع 2016-08-22 آه يا جامايكا! 2016-08-15 خرج ولم يعد! 2016-08-08 أهلاً بكم في القاهرة 2016-08-01 أولمبياد بولت! 2016-07-25 عملية ريو! 2016-07-18 المحظوظ والمنحوس! 2016-07-11 مذبحة الكبار! 2016-07-04 التانجو الأخير! 2016-06-27 باي باي لندن! 2016-06-20 «السامبا» تحتضر! 2016-06-13 بطولة سيئة السمعة ! 2016-06-06 اليورو الفرنسي والدولار الأميركي 2016-05-30 ملوك أوروبا 2016-05-23 كأس العاصمة 2016-05-16 يا زمان البارسا في الأندلس ! 2016-05-09 سنة الأهلي! 2016-05-02 تحديات ابن غليطة! 2016-04-25 صوتك أمانة 2016-04-18 كبير بين الكبار 2016-04-11 المهم والأهم! 2016-04-04 متى يعود الأبيض؟ 2016-03-28 أخطر 90 دقيقة ! 2016-03-21 بشرة خير 2016-03-14 مفترق طرق! 2016-03-07 بداية مخيبة للآمال 2016-02-29 بيدنا لا بيد إنفانتينو! 2016-02-22 واحد من اثنين! 2016-02-15 عوداً حميداً 2016-02-08 «كلاسيكو عموري» 2016-02-01 الحقيقة والوهم 2016-01-25 بفعل فاعل! 2016-01-18 خماسية وخماسية! 2016-01-11 الطريق إلى ريو 2016-01-04 قراءة في كف 2016 2015-12-28 الحصاد المُر ! 2015-12-21 شكراً 2015 2015-12-14 بلاتر والـ «40 حرامي»! 2015-12-07 كلاسيكو «عجب» ! 2015-11-30 أعذر من أنذر! 2015-11-23 بطل غير متوج! 2015-11-16 النقطة رقم 19 2015-11-09 الوعد جوانزو 2015-11-02 من يتنازل لمن ؟ 2015-10-26 ولما كانت الدقيقة 94 2015-10-19 انسوا التعادل السلبي! 2015-10-12 لا أداء ولا نتيجة ولا عموري! 2015-10-05 عودة إلى المملكة 2015-09-28 هلالك أهلاوي 2015-09-21 رايح.. جاي! 2015-09-14 «النفط» مقابل التأهل! 2015-09-07 موعد مع «الفدائي» 2015-08-31 نصف بطاقة ! 2015-08-24 الإعصار الأهلاوي! 2015-08-17 سوبر زعيم 2015-08-10 أول الغيث 2015-08-03 الرئيس والملك والأمير! 2015-07-20 «قمة التوتر»! 2015-07-13 قادمون ومغادرون! 2015-07-06 «ليلة حمراء» ! 2015-06-29 أطول دوري في العالم 2015-06-22 الطرف الثالث 2015-06-16 حلم 2018 2015-06-08 الشيخة صنعاء.. والكأس النصراوي 2015-06-01 احترامي للحرامي! 2015-05-25 «بطيخة» تشافي! 2015-05-18 غرام وانتقام! 2015-05-11 عدالة السماء 2015-05-04 مسرحية هزلية! 2015-04-27 بفعل فاعل! 2015-04-20 فلسفة البطل العيناوي 2015-04-13 النداء الأخير لسمو الأمير 2015-04-07 يوم «لك» ويوم «عليك» 2015-03-30 اقلب الصفحة من فضلك! 2015-03-23 17-18-19 2015-03-16 آسيا "المحظوظة"! 2015-03-09 درس من إيطاليا 2015-03-02 ما بين الرميثي والسركال 2015-02-23 ثورة القاع! 2015-02-16 فبراير الأسود 2015-02-10 لم ينجح أحد ! 2015-02-02 الحقبة الأسترالية 2015-02-01 ختامها برونز 2015-01-31 موعد مع المجد 2015-01-30 البرونزية ولا بديل! 2015-01-29 بداية وليست نهاية 2015-01-28 الحلم الذي كان! 2015-01-27 النداء قبل الأخير! 2015-01-26 ارفضوها! 2015-01-25 التراجع المزعوم! 2015-01-24 الفيروس الإماراتي! 2015-01-23 ساعة الحقيقة 2015-01-22 «كمالة عدد»! 2015-01-21 موعد مع «الساموراي» 2015-01-20 إلى متى؟ 2015-01-19 إيران.. يا الأبيض! 2015-01-18 الحلم الأخضر 2015-01-17 «خليجنا واحد» 2015-01-16 الغاية تبرر الوسيلة! 2015-01-15 وداعاً قطر.. أهلاً بالبحرين! 2015-01-14 كسبوا كل شيء إلا النتيجة! 2015-01-13 ما بعد الرباعية! 2015-01-12 رباعية مع الرأفة! 2015-01-11 السوبر الخليجي 2015-01-10 ذات ليلة! 2015-01-05 قادمون يا آسيا 2014-12-22 عام الملوك 2014-12-15 كبيرة! 2014-12-08 في حب زايد 2014-12-01 رب ضارة نافعة! 2014-11-28 على الطريقة الإيطالية! 2014-11-27 «بريستيج» الأبيض 2014-11-26 ليلة من ذهب 2014-11-25 ارفع رأسك 2014-11-24 خليجنا واحد 2014-11-23 موعد مع الأخضر 2014-11-22 فرحة الأبيض وصدمة الأزرق! 2014-11-21 من خسر الآخر ؟ 2014-11-20 البطاقة لا تزال في جيبي! 2014-11-19 من يصرف العفريت؟ 2014-11-18 حيّوا «اليماني» 2014-11-17 فك النحس! 2014-11-16 ناقوس الخطر! 2014-11-15 فضيحة الافتتاح! 2014-11-14 فيروس التخدير! 2014-11-13 فوق هام السحب 2014-11-10 وسيلة أم غاية؟ 2014-11-03 أنت ولا أحد! 2014-10-27 ليلة بيضاء 2014-10-20 شخصية البطل 2014-10-13 الغلطة بـ «ورطة»! 2014-10-06 العشرة القاتلة! 2014-09-29 قمة «السعادة»! 2014-09-22 لسّه الأماني ممكنة 2014-09-15 الطرف الثالث! 2014-09-08 المنتخب و"الكهرباء"! 2014-09-01 في الإعادة إفادة! 2014-08-25 الهروب الكبير! 2014-08-18 ثلاثة زعماء وعميد! 2014-08-11 ديموقراطية البارسا 2014-08-04 لا بديل عن التأجيل 2014-07-30 ميسي مفتري أم مفترى عليه؟ 2014-07-21 توابع الزلزال 2014-07-15 زمان الألمان 2014-07-14 عزيز قوم ذل! 2014-07-13 ليلة الذهب 2014-07-12 تأديب وتهذيب وإصلاح 2014-07-11 شيء من العذاب! 2014-07-10 هل صدقتموني؟ 2014-07-09 قطار روبين السريع! 2014-07-08 السامبا في خطر! 2014-07-07 نهائيان في مربع الذهب! 2014-07-06 المنطق المكيافيلي! 2014-07-05 ليلة ساخنة 2014-07-04 الغلطة بـ «ورطة»! 2014-07-03 «العملية» ميسي! 2014-07-02 لا تبكِ يا «خضرا» ! 2014-07-01 أنا كوستاريكاوي! 2014-06-30 ارحموهم! 2014-06-29 كفاية حرام! 2014-06-28 لقد هرِمنا! 2014-06-27 سر الآزوري! 2014-06-26 إيّاكم والتلاعب! 2014-06-25 المأزق البرازيلي 2014-06-24 أحلى من رباعيات الخيّام! 2014-06-23 المنقذ والمحظوظ! 2014-06-22 كوستاريكا و«التجربة الدنماركية» 2014-06-21 إنجليزي ده يا مرسي! 2014-06-20 وافضيحتاه! 2014-06-19 أحلى صفر! 2014-06-18 الألمان وحلم الـ 24 عاماً 2014-06-17 أنصحك لا تبادر بالتسجيل! 2014-06-16 «باي باي لندن»! 2014-06-15 عاد لينتقم! 2014-06-14 سيرك المونديال 2014-06-13 نهاية وبداية! 2014-06-12 حكايتي مع كأس العالم 2014-06-09 خدعة تاريخية 2014-06-02 «الفدائي» الآسيوي 2014-05-26 «أبصملك على العشرة» 2014-05-19 «منصور» في ضيافة «هزاع» 2014-05-13 فاصل ونواصل 2014-05-05 البحث عن فضيحة! 2014-04-28 الضلع الثالث 2014-04-21 سفّاح البطولات 2014-04-14 كتيبة فزّاع إمتاع وإقناع 2014-04-07 شخصية العام 2014-03-31 «الزمهلاوية» ورياح التغيير! 2014-03-24 المعنى والمغزى 2014-03-18 حمدي وتاريخ الأهلي 2014-03-10 نصف آسيا! 2014-03-03 الوجه الآخر 2014-02-24 قادمون يا آسيا!! 2014-02-17 «الكلاسيكو» الذي كان! 2014-02-10 دعوه يغرد بعيداً 2014-02-03 النهائي المثالي 2014-01-27 خارج نطاق الخدمة! 2014-01-20 وزير في مأزق! 2014-01-13 رونالدو.. ليه؟ 2014-01-06 قمر 14 صباح الخير يا إمارات عصام سالم ودّع هواك! تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018 هناك أغنية شهيرة للمطرب المصري الراحل محمد عبد المطلب تقول كلماتها «ودّع هواك وإنساه، عمر اللي راح ما هيرجع ثاني»، وكأنه كان يتوقع منذ عشرات السنين ما يمكن أن ينتظر الكرة العربية في مونديال روسيا، حيث ودعت المنتخبات العربية البطولة من الدور الأول، في واحدة من أسوأ المشاركات العربية في المونديال. وبدأ «الحلم العربي» بالخسارة السعودية بالخمسة وانتهى بالخسارة التونسية بالخمسة، ولولا «الحظ» التونسي وبراعة فاروق بن مصطفى حارس مرماه، لخرجت تونس بأكبر خسارة في تاريخ المونديال. ولو كان «نسور قرطاج» بنفس حماس جماهيره الحاشدة في المدرجات، وحماس المعلق عصام الشوالي، لخرج بنتيجة أفضل، برغم الفوارق الفنية الواضحة بين الفريقين، لاسيما أن المنتخب البلجيكي واحد من أنجح المنتخبات الأوروبية حالياً، لذا لم أتردد في ترشيحه للقب «الحصان الأسود» في المونديال الروسي. وتحولت المشاركة العربية من السعي للتأهل إلى الدور الثاني، إلى محاولة «حفظ ماء الوجه»، و«إن فاتك المونديال أتمرغ في ترابه». وتبدأ المهمة العربية الجديدة اعتباراً من اليوم بـ «اللقاء العربي العربي» الوحيد في البطولة بـ «لقاء الأشقاء» بين «الفراعنة» و«الأخضر» السعودي في مباراة «تحصيل حاصل» على صعيد الأرقام والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، بعد أن رفع الفريقان شعار «يا بخت من زار وخفف»، فالمباراة تشكل بطولة خاصة على المركز الثالث، هروباً من المركز الأخير، وحتى يعود الفائز إلى بلاده ومعه ولو فوز واحد بالبطولة يمتص به غضب جماهيره، ويسعى المصريون إلى تحقيق أول فوز لهم في تاريخ المونديال، مع تسجيل مزيد من الأهداف، بعد هدف محمد صلاح في المرمى الروسي، ومنح الحارس عصام الحضري الفرصة لدخول التاريخ فلو شارك في المباراة، وهذا هو المتوقع، فإنه سيصبح أكبر اللاعبين سناً في تاريخ المونديال. بينما يسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الثالث له في تاريخ المونديال، بعد أن كسب المغرب وبلجيكا في مونديال 1994 بأميركا، عندما تأهل إلى الدور الثاني وخرج على يد السويد، كما أنه يود أن يسجل في المونديال الحالي، بعد أن خسر بخماسية أمام روسيا وبهدف أمام أوروجواي. ×××× غريب أمر منتخب كوستاريكا، في المونديال الماضي بالبرازيل أبهر الجميع، عندما تصدر المجموعة الرابعة بالفوز على أوروجواي 3-1 وعلى إيطاليا 1- صفر، وتعادل مع إنجلترا من دون أهداف، وتأهل إلى الدور الثاني، وهزم اليونان بركلات الترجيح التي أدارت له ظهرها، في ربع النهائي أمام هولندا، أما في البطولة الحالية فقد ودع البطولة مبكراً بخسارتين متتاليتين، أمام صربيا والبرازيل. وسبحان من له الدوام. Tweet