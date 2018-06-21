طلاق بـ «الثلاثة»!

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*** تستحق المنتخبات العربية حتى الآن وعن جدارة، لقب «منتخبات الهارد لك»، حيث لعبت سبع مباريات خسرتها جميعاً، دون أن تحصد نقطة واحدة، وسجلت هدفين فقط من ركلتي جزاء ومني مرماها بـ 12 هدفاً! *** اليوم الأول في الجولة الثانية كان يوم «الليجا بامتياز»، سجل كريستيانو رونالدو هدّاف ريال مدريد هدف منتخب البرتغال الوحيد في مرمى المغرب، فوضع منتخب بلاده على مشارف الدور الثاني، وسجل لويس سواريز هدّاف برشلونة هدف منتخب أوروجواي الوحيد في مرمى السعودية، فضمن لمنتخب بلاده مقعداً في الدور الثاني، وسجل دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد هدف إسبانيا الوحيد في مرمى إيران، فصحح أوضاع الفريق، بعد التعادل المثير مع منتخب البرتغال في الجولة الأولى. *** يمضي كريستيانو رونالدو بخطى واثقة نحو الفوز بلقب هدّاف المونديال الروسي، بشرط أن يستمر منتخب بلاده لأطول فترة ممكنة في المونديال، أحرز حتى الآن 4 أهداف في مباراتين، وهو ما يقل عما أحرزه خاميس رودريجيز نجم كولومبيا هداف مونديال 2014 بهدفين فقط، ولا يقل عما أحرزه توماس مولر الألماني هدّاف مونديال 2010 بهدف واحد، وهو نفس الفارق عما أحرزه كلوزه الألماني هدّاف مونديال 2006. ولو حدث وفاز رونالدو بلقب هدّاف المونديال، فإن الكرة الذهبية ستكون في انتظاره بكل تأكيد. 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