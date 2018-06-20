ولا عزاء لـ «الشمبانزي»!

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ولم يستند ذلك التفاؤل على أي أسس منطقية، سوى الإيمان بتأثير عودة محمد صلاح، وكأنه «سوبرمان» لديه كل القدرة على إلحاق الهزيمة بـ «القياصرة» في ميدانهم وبين جماهيرهم. والحقيقة بلا رتوش تقول: إن ما حدث لمنتخب مصر طبيعي ومنطقي جداً، قياساً بما قدمه الفريق خلال المباريات التجريبية التي لم يتذوق خلالها طعم الفوز وأنهاها بالخسارة بثلاثية أمام بلجيكا، وهي نفس ثلاثية الهزيمة أمام روسيا في المباراة السابعة على التوالي من دون حالة فوز واحدة! ثانياً: إن الأسلوب الدفاعي الذي انتهجه الفريق في عهد كوبر، أضر بصحة الفريق دفاعياً وهجومياً، ويكفي أن شباكه استقبلت، برغم التحصينات الدفاعية، أربعة أهداف في مباراتيه أمام أوروجواي وروسيا، بينما لم يسجل خط هجومه سوى هدف واحد في 180 دقيقة. ثالثاً: إن تأهل روسيا وأوروجواي عن المجموعة الأولى سيكون منطقياً للغاية، وهو ما أكدته ردود الفعل بعد القرعة مباشرة، فمنتخب أوروجواي لدية خبرة مونديالية كبيرة، فهو حامل اللقب مرتين، كما أنه يضم بين صفوفه لاعبين من طراز عالمي، بينما يلعب المنتخب الروسي على أرضه وبين جماهيره. رابعاًً: لا خلاف على أن عودة محمد صلاح أضافت مزيداً من الحيوية على الجانب الهجومي المصري، مع الاعتراف بأن صلاح لم يكن في كامل جاهزيته، لابتعاده عن المباريات منذ إصابته في النهائي الأوروبي يوم 26 مايو الماضي، وكان يستحق نهاية أفضل لموسمه الكروي الرائع، ولكن قدر الله، وما شاء فعل. خامساً: إن هيكتور كوبر لم ينجح في تصحيح الأخطاء الدفاعية المتكررة التي كانت سمة أساسية في مباريات الفريق ودياً ورسمياً، كما أنه دفع فاتورة السفر إلى روسيا بمهاجم واحد، بعد أن استبعد أحمد جمعة وعمرو مرعي. *** رصيد مصر في آخر مونديالين حتى الآن، هدفان من ركلتي جزاء! 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