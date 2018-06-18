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يكون أو لا يكون!
تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018
لا يتوقف تاريخ المونديال طويلاً عند الأداء القوي أو الأداء البطولي، بقدر ما يحتفظ بالنتائج التي تقود صاحبها لتحقيق الهدف المنشود بعيداً عن دعاوى التمثيل المشرف، ولن يتذكر التاريخ سوى كم نقطة حصدت وكم هدفاً سجلت وأي مركز كسبت.
ولأن منتخب مصر خسر أمام أوروجواي بما يشبه «الهدف القاتل»، فإنه يدرك جيداً أن مواجهته الساخنة الليلة مع «الدب الروسي»، صاحب الملعب والجمهور وخماسية الافتتاح، لا بد أن يخوضها بشعار «أكون أو لا أكون»، فالفوز وحده يُبقي على آمال المصريين للتأهل إلى الدور الثاني، أما التعادل فيضع الفريق فوق صفيح ساخن، والخسارة، لا قدر الله، تضع طموحات الفريق في مهب الريح، وتمنح الروس بطاقة التأهل مبكراً.
ولا شك أن عودة محمد صلاح لتشكيلة الفريق، من شأنها أن تمنحه دفعة فنية ونفسية لا يستهان بها، وتشكل ضغوطاً كبيرة على المنافس الروسي الذي يدرك تماماً قيمة صلاح، خاصة في الهجمات المعاكسة، ما يضاعف من فعالية الجانب الهجومي لمنتخب مصر، ويكفي أن المصريين لم يسجلوا هدفاً واحداً في آخر ثلاث مباريات «التعادل أمام كولومبيا من دون أهداف، والخسارة أمام بلجيكا بثلاثية نظيفة، والخسارة أمام أوروجواي بهدف للاشيء في أولى مبارياتهم بالمونديال».
ولا يزال هدف مجدي عبد الغني الذي سجله في مرمى هولندا يوم الثلاثاء 12 يونيو عام 1990 بمونديال إيطالياً صامداً حتى إشعار آخر!
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«مذبحة الكبار» كانت العنوان الأبرز لمنافسات الأيام الثلاثة الأولى بالجولة الأولى.
سقط منتخب ألمانيا بطل مونديال 2014 أمام المكسيك، وهي خسارة تاريخية بكل المقاييس، أولاً لأنها المرة الأولى التي يخسر فيها
«المانشافت»، في بداية مشواره بالمونديال منذ بطولة «إيطاليا 1990»، وثانياً أنها المرة الأولى التي يخسر فيها منتخب ألمانيا أمام المكسيك، علماً أن الألمان كسبوا المكسيك برباعية مقابل هدف، منها هدفان في دقيقتين في بطولة القارات الأخيرة. وسقط الإسبان أبطال مونديال 2010 في فخ التعادل مع البرتغال، بفضل «هاتريك» كريستيانو رونالدو!
وسقطت «السامبا البرازيلية» بطلة مونديال 2002 بالتعادل أمام منتخب سويسرا، في نتيجة لم يتوقعها أكثر البرازيليين تشاؤماً، لاسيما بعد عودة نيمار إثر إصابة أبعدته طويلاً عن الملاعب.
والوحيد الذي أفلت من «مذبحة الكبار» هو منتخب «الديوك»!
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ما فائدة الاستعانة بالفيديو إذا لم يقرر إلغاء هدف سويسرا في مرمى البرازيل، حيث تعمد المهاجم ستيفن زوبير دفع المدافع البرازيلي بكلتا يديه، قبل أن يحوّل الكرة برأسه داخل المرمى البرازيلي، وهي الواقعة التي شاهدها الجميع ما عدا الحكم والسيد فيديو!