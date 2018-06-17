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بأي حال جئت يا عيد!
تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018
ما بين ليلة العيد ويوم العيد، سجلت المنتخبات العربية ثلاث نتائج سلبية، في بداية مشوارها بالمونديال، في ليلة العيد مني المنتخب السعودي بثاني أكبر خسارة في تاريخ المشاركات العربية، عندما سقط أمام الدب الروسي بخماسية نظيفة من شأنها أن تجدد أحزان الكرة السعودية التي سبق أن خسرت أمام ألمانيا بثمانية نظيفة، في واحدة من أكبر الهزائم في تاريخ المونديال.
وفي يوم العيد تجددت الأحزان العربية، بخسارة مصر أمام أوروجواي بهدف في الوقت الضائع، بعد مباراة كان فيها منتخب مصر أكثر من ند لفريق سواريز وكافاني، واكتمل المشهد الحزين بخسارة المغرب أمام إيران في الدقيقة 95، بهدف من «النيران الصديقة»، بعد أن تولى المدافع المغربي عزيز بوحدوس المهمة نيابة عن المهاجمين الإيرانيين الذين بذلوا أقصى الجهد للخروج بنقطة التعادل، قبل أن يهديهم بوحدوس الهدف المنشود الذي وضع «أسود الأطلس» فوق صفيح ساخن، وبات مرشحاً وبقوة لمغادرة المونديال بعد الدور الأول.
والمحصلة العربية حتى الآن، ثلاث هزائم في ثلاث مباريات، وسبعة أهداف في المرمى العربي، مقابل ولا هدف في مرمى الخصوم الثلاثة، روسيا وأوروجواي وإيران.
ويبقى الأمل في «نسور قرطاج» نجوم منتخب تونس في مباراتهم مع إنجلترا غداً، لعل وعسى يحقق «نسور قرطاج» ما لم يحققه «النسور الخضر» و«الفراعنة» و«أسود الأطلس» في الجولة الأولى.
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ما أن ظهر كريستيانو رونالدو في الأجواء الروسية، شعر الجميع أن مونديال 2018 بدأ فعلياً، وبعد مباراة حفلت بكل ألوان الإثارة والتشويق اقتسم «الماتادور» الإسباني ومنتخب البرتغال «برازيل أوروبا» النتيجة وأمتعوا العالم بستة أهداف «كاملة الدسم»، وكان «الدون» كالعادة بطل المشهد، بعد أن سجل أول «هاتريك» تصدر به قائمة الهدّافين مبكراً، وأثبت أنه يساوي فريقاً بأكمله، وقدم رونالدو درساً في كيفية التسجيل من الكرات الثابتة، وسدد الكرة وكأنه يضعها بيده، فاكتفى دي خيا بمتابعة الكرة، وهي تستقر في الزاوية اليسرى العليا.
وكان دي خيا حارس إسبانيا قد قدم هدية العيد للبرتغال، عندما مرت تسديدة رونالو من بين قدميه ليسجل رونالدو الهدف الثاني، وكأن دي خيا أراد أن يعيد إلى الأذهان الأخطاء الساذجة التي ارتكبها كاريوس حارس ليفربول في النهائي الأوروبي أمام رفاق كريستيانو رونالدو نجوم ريال مدريد.
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أخطأ هييرو مدرب إسبانيا عندما اعتقد أن الفوز بات مضموناً، فأخرج المهاجم دييجو كوستا صاحب أول هدفين لإسبانيا والرائع أنييستا، فاستغل «الرحالة» البرتغاليون الموقف وأدركوا تعادلاً بطعم الفوز، يضع الفريقين على مشارف الدور الثاني.
عصام سالم