مجد الريال وكابوس (الريدز) !

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×××× عندما بكى محمد صلاح متأثراً بالإصابة انهمرت دموع كل المصريين حزناً على عدم استكماله المباراة، وتحول المصريون من متابعة المباراة وهم واقفين على أطراف أصابعهم، إلى حالة استرخاء وكأن المباراة لاتعنيهم في شيء، وخاصة أن النهائي الأوروبي كان يحلم به صلاح منذ أن لمست قدماه كرة القدم، وكان أحد أهم أسباب تأهل ليفربول للمباراة النهائية التي تابعها ملايين المشاهدين في شتى أنحاء العالم، وإذا (لاقدر الله ) لم يتمكن من المشاركة في كأس العالم فإن أحلامه ستتبخر في إنهاء عام 2018 بإنجازين كبيرين على الصعيدين الأوروبي والعالمي، وفي أكثر من لقاء تليفزيوني كنت أدعو لصلاح بأن يقيه الله شر الإصابات، أما شر الغرور فهو كفيل به، حيث إن سماته الشخصية وتركيبته النفسية أبعد ما يكونان عن آفة الغرور. ××× سؤال له ما يبرره.. الإصابة في كتف صلاح أم في رأس هيكتور كوبر. ؟ Tweet