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«الملك» هو «الملك»
تاريخ النشر: الإثنين 05 يونيو 2017
أبدع الكاتب السوري الشهير سعد الله ونوس في مسرحيته «الملك هو الملك» التي نالت شهرة واسعة، وتذكرتها بينما كنت أتابع ملحمة الريال في النهائي الأوروبي، والتي أدمع فيه «السيدة العجوزة» برباعية مقابل هدف، لتعيش جماهير الريال «ليلة الأساطير».
والأسطورة الأولى كان زين الدين زيدان الذي تألق في سماء الريال لاعباً ومدرباً، ويكفي أن مسيرته التدريبية، برغم قصرها، حققت أربعة ألقاب محلية وقارية وعالمية.
والأسطورة الثانية كرستيانو رونالدو الذي لا يشبع من الأهداف أو الألقاب والإنجازات، وها هو يسجل هدفين، ولا أروع في النهائي، ليضم بطولة أوروبا إلى بطولة الدوري، وليقترب من النجمة الخامسة، كأفضل لاعب على سطح الكرة الأرضية.
والأسطورة الثالثة فريق ريال مدريد نفسه الذي عزز أرقامه القياسية بالفوز باللقب الأوروبي الثاني عشر، بعد أن نال اللقب للمرة الثانية على التوالي، مما يرشحه للفوز بلقب مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي أيضاً.
وموعدنا «أبوظبي 2017».
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ما بين 6 يونيو 2015 عندما سقط اليوفي بالثلاثة أمام البارسا في النهائي الأوروبي، و3 يونيو 2017، حينما ترنح اليوفي بالأربعة أمام الريال، وهو الفريق الفائز بالثنائية الإيطالية، تأكد جمهور «السيدة العجوز» أن المهمة تزداد تعقيداً، كلما كان الخصم إسبانياً في النهائي الأوروبي.
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أهدى «الزعيم» العيناوي جماهير الكرة الإماراتية وجبة كروية كاملة الدسم قبل السحور، عندما اكتسح الاستقلال الإيراني بسداسية تاريخية، حيث لم يسبق لأي فريق إماراتي أن هزم منافسه الإيراني بتلك النتيجة الثقيلة التي لم يخسر بها في البطولة الحالية، سوى فريق إيسترن بطل هونج كونج الذي خسر مرة بالسبعة، ومرة بالستة، ومرة بالخمسة، ومرة بالأربعة تحت قيادة مدربة للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
ويحسب للفريق العيناوي أنه نجح في الرد على تجاوزات جماهير الاستقلال «المعتادة» بطريقة عملية، لا تخطر على بال أي مشجع إيراني، فكيف للاستقلال كبير الكرة الإيرانية وأكثرها شعبية يخسر بتلك النتيجة «المهينة».
ومهما كانت هوية المنافس في دور الثمانية، فلابد لنجوم العين أن يدركوا أن المهمة باتت أكثر صعوبة، ولابد من إعادة ترتيب الأوراق، بما يتماشى مع طبيعة المهمة في المرحلة المقبلة، مع برنامج إعداد قوي.