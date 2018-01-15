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وطن التسامح
تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018
ستبقى دولة الإمارات دائماً وأبداً وطناً للتسامح، مثلما هي وطن للسعادة، ولا أدل على ذلك من نجاحها في تنقية الأجواء في الكرة المصرية، من خلال استضافتها كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي.
في أكتوبر 2015 كانت الاستضافة الأولى لـ «سوبر الأهرامات على أرض الإمارات»، واستطاعت الإمارات أن تنهي الخلاف ما بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، وكان استاد هزاع بن زايد مسرحاً لتلك المصالحة، برعاية معالي سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي.
وفي السوبر الثالث، والذي أعاد اللقب للفريق الأهلاوي يوم الجمعة الماضي، تمت المصالحة بين جمهور الأهلي وجمهور النادي المصري، حيث ضاقت المدرجات بجماهير الناديين للمرة الأولى منذ حادثة «فبراير الأسود» عام 2012، ومر السوبر بسلام دون أن يعكر صفوه أي خروج عن النص، وباتت الفرصة سانحة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الناديين، خاصة أن رئيسي الناديين لديهما رغبة حقيقية في استثمار إيجابيات «سوبر 2018».
كل الشكر لدولة الإمارات ممثلة في مجلس أبوظبي الرياضي الذي وفّر، كالعادة، كل أسباب النجاح للحدث، ليتأكد من جديد أن دولة الإمارات، المكان الحصري للسوبر المصري.
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لا جديد.. الأهلي يكسب ويضيف لخزائنه لقباً جديداً، ليصبح أكثر فريق مصري فوزاً بالدوري والأكثر فوزاً بالكأس والأكثر فوزاً بالسوبر، والأكثر فوزاً باللقب الأفريقي، والمسافة تزداد اتساعاً بينه وبين الآخرين، وأولهم فريق الزمالك الذي يقول لسان حاله «أخويا هايص وأنا لايص»!
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خلال الشهور القليلة الماضية، تولى المستشار تركي آل الشيخ «الأهلاوي» قيادة الرياضة السعودية، وتولى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي «الأهلاوي» قيادة الرياضة الإماراتية.
معلومة ليست في مصلحة الزمالكاوية على الإطلاق!
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في الشأن المحلي، ضرب فريق العين أكثر من عصفور بحجر واحد بفوزه على منافسه الوصلاوي بالثلاثة، تصدر المشهد منفرداً، وتجاوز لاعبوه أحزان ضياع لقب «خليجي 23»، وأثبت أنه كان على حق بالتعاقد مع النجم المصري حسين الشحات، وفي المقابل حقق الفريق الوحداوي قفزة هائلة بفوزه بآخر ست نقاط محرزاً سبعة أهداف، من بينها الفوز الكبير على الجزيرة «المونديالي»، فانفرد بمركز الوصيف أملاً في استعادة ذكريات 2009.