صدمة قد توقظنا تاريخ النشر: الأربعاء 28 ديسمبر 2016 هي صدمة بكل المقاييس لأننا نعيش الوهم الأولمبي منذ أول مشاركة عربية عام 1912، نعيشها ونحلم باعتلاء عرشها أو نراقب من يحققونها.. صابت معنا مرات قليلة وصدمتنا مرات كثيرة باستثناء ما نطمح لتحقيقه في أحلام اليقظة عبر وسائل الإعلام، والجمل الرنانة التي تنسب لنا نصدقها ونصفق لها، ونعيش الوهم مع نهاية كل دورة نسجل فيها إخفاقاً، ونحن من صدق الوهم في تحقيق إنجاز يشار إليه باستحياء.. إنها صدمة الحلم الأولمبي وصدفة تحقيقه بدعوات الوالدين والجهود الفردية من القلة. والملف الذي قدمته جريدة الاتحاد على مدى الأيام الخمسة الأسبوع الماضي كشف لنا الوهم الأولمبي الذي يعيشه كل العرب بلا استثناء، والإجماع على أن ما تحقق كان بمحض الصدفة، وشكل لنا صدمة لن نفيق منها إلا بالعمل وفق منهج علمي وخطط وبرامج، تكفل لنا المنافسة قبل الإنجاز، لأننا أمة لا نجيد فن التخطيط ولا البرمجة المسبقة سوى قبل أيام قليلة.. ولماذا؟ وقد باتت المشاركة بحد ذاتها إنجازاً سواء بالدعوة أو بالتأهل عن مجموعات لا تملك من مقومات المشاركة سوى عضويتها في اللجنة الأولمبية الدولية. والغريب في الأمر أن كل الذين أدلوا بدلوهم في ملف الصدمة والصدفة من أصحاب القرار في التنظيمات الرياضية الحكومية والأهلية، ولم تختلف ردة أفعالهم عن المتابعين في الشأن الرياضي خلف الشاشات وفي المدرجات، وتساوى من على قمة الهرم مع من في قاعدته، باستثناء من تجرعوا مرارة الإخفاق وتعب الأيام والساعات والغربة، بحثاً عن بصيص أمل في تحقيق إنجاز يصنعون لدولتهم مجداً، ولهم إنجاز يذكره التاريخ بأحرف من ذهب قبل أن يطويهم النسيان المعتاد في عالمنا العربي. ملف الصدفة والصدمة أعاد فتح الجراح وقد يعيد الصراع لمن يجب أن يكون له اليد الطولى في الإعداد الأولمبي، وإن تعددت الجهات يبقى الحلم حبيس الأدراج حتى يأتي من يدرك أهمية التخطيط والبرمجة، ومن يعي تحقيق الإنجاز الأولمبي في دولة تتوافر فيها من المقومات ما لم تتوافر لغيرها، ونحن نصنف من الدول المقتدرة في كل مجالات الحياة، ومتفوقة في كل الميادين إلا الرياضة، التي نرى إنجازاتها في وسائل الإعلام فقط.. فمن يتابع إعلامنا الرياضي يتخيل بأننا من دول الصفوة الرياضية عالمياً وأولمبياً.. فشكراً لجريدة الاتحاد وإبداعاتها في صدمة الحلم الأولمبي وصدفة ما تحقق.