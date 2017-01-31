لماذا هذا التناقض؟ تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017 كثيرة هي التناقضات والمتغيرات في حياتنا، فإذا جزمنا بأنْ لا هناك صديق دائم في السياسة فإنه ليس هناك عدو دائم إلا في الرياضة، حيث هناك أعداء دائمون ونلمس ذلك جلياً منذ أمد بعيد واكتوينا بنيرانها كثيراً والإعلام بالنسبة إليهم مجال خصب لتفريغ تلك الشحنات السلبية والمتناقضة، فإما أن أكون في السلطة لأغطي العيوب الكثيرة وإن خرجت منها ستظل كل الإنجازات عفو الاجتهادات كأن لم نكن، وأن نجاح الأمس مع الرفقاء أصبح إخفاقاً وسوداوياً لمجرد اختلاف في وجهات النظر، وكيف لا وقد أصبح البعض بعد خروجه من فلك الإدارة، منظّراً وحكماً وقانونياً وخبيراً ببواطن الأمور، تعلمها بعد أن ترك الكرسي والمنصب وأصبح أكثر غيرة على الرياضة من المستمرين أو المنضمين الجدد. وسطنا الرياضي يزخر بأصحاب المواقف المتغيرة من الذين تغيرت مواقعهم والمدعين بأنهم أصحاب إنجازات وذوي خبرة ودراية بالشأن الرياضي، الذي يفتقدها الجدد وكان لا بد من استمرارهم إلى الأبد وإلا فالنقد والتجريح سلاحهم في محاربة المجتهدين. مشاكل كثيرة مرَّت على رياضتنا واختلاف الرأي كانت حاضرة في معظمها ولكن لم تصل إلى هذا الحد من تأجيج الوسط، بزعم الغيرة والخبرة، وإن كانت ناقصة ومشوهة ليصدحوا في وسائل الإعلام بأنهم مَن بيدهم مفاتيح الحل في الوقت الذي لم نرَ منهم منذ أن كانوا في سدة السلطة رأياً منصفاً وفق القوانين واللوائح التي صاغوها لمواجهة كل الأزمات، على حد زعمهم. ويبدو أن قضية فاندرلي فتحت شهية البعض لانتقاد كل شيء في القطاعين الحكومي والأهلي وطريقة إدارة دفة الرياضة وكان لا بد من الاستعانة بهم لينقذوا ما يمكن إنقاذه والخروج من عنق الزجاجة في تلك القضية وغيرها بالاستعانة بهم كبيت خبرة في الشأن الرياضي. شخصياً أشفق على هؤلاء مِن وهم العلم بأي شيء وكل شيء كما أشفقت عليهم يوم كانوا في المراكز يجمعون العديد منها ويفتون في كل شيء إلا ما كانوا مكلفين بها. ندعو الزاعمين بفهم كل مشاكلنا الرياضية أن يدركوا أن حاجة الهيئات الرياضية إلى خبراتهم يجب أن تكون وفق القنوات المتاحة لا من خلال الإعلام وتأجيج الرأي العام وأن حنكة مَن تعاقبوا على منصبه لا يقلّون عنه فهماً ودراية.. والخوف من أن يقف الخارجون نفس موقفهم بعد خروجهم.