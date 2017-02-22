«الشباب منصور» تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2017 له من الإنجازات في المجالات المختلفة ما لا يعد من خلال مراكزه ومناصبه، وفي الرياضة علم يشار إليه بالبنان في مجال كرة القدم وعالم الفروسية، وله مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والجزيرة صولات وجولات.. إنه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومالك النادي الإنجليزي الشهير ورئيس نادي الجزيرة، وهو ضمن أكثر 10 شخصيات مؤثرة في الرياضة البريطانية.. فمع مانشستر حلق به من العاشر إلى الخامس إلى الثالث ثم الأول خلال أربع سنوات، ومع الجزيرة حقق له بطولتين لكأس صاحب السمو رئيس الدولة والدوري العام وها هو ينافس على الدوري مجدداً. وفي القمة الحكومية التي اختتمت مؤخراً خاطب الشباب العربي بفكره المتطور، من أن الشباب هم أملنا فيما يملكونه من طاقات في بناء نهضة منظومته الإبداعية والابتكارية، وهم مستشارونا في مسيرة التنمية، وأعلن عن عدد من المبادرات لتحقيق رؤيته واستراتيجيته، التي تتمثل في أن يصنع الشباب نموذجاً عالمياً في بناء الإنسان والأوطان والتنمية، وتضمنت أولويات أن ينعم الشباب العربي بحياة صحية آمنة بتعليمه وبنشر المعرفة ويلتزم بالريادة والإتقان، ويتبنى نهج العطاء والعمل التطوعي ويفخر بهويته وثقافته العربية وبنماذج عمله بالتفاعل والإلهام والتمكين والمشاركة والإنجاز.. وأعلن عن نجاح استراتيجيته المتمثلة في القيم والمبادرة والابتكار والمرونة والاستدامة المرتبطة بالحكومات والقطاع الخاص والإعلام، التي تكمن في تشجيع المجتمع للشباب على التطوُّع والمشاركة المجتمعية وتوفير بيانات دقيقة عنهم. ونالت مبادرات سموه استحسان الحضور من القيادات العالمية بتأسيس مركز للشباب العربي، يعمل على مبادراته ويقوده ويضع أجندته، وإقامة ملتقى سنوي له يناقش تطلعاته ويضع الحلول لتحدياته، مع إيجاد منصة تجمع له الفرص متاحة الاستغلال، بإصدار تقرير سنوي لعرض تطلعاته وإكمال دراساته العليا وعقد حلقات حوارية تتفاعل مع الشباب ومنصة للمشاركة الجماعية واستغلال الطاقات للعمل على مختلف المشاريع التنموية في الوطن العربي. كل هذه المرتكزات التي طرحها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يجب الأخذ بها وتبنيها من قبل وزراء الشباب والرياضة العرب، لتكون نهجاً لهم في بناء مستقبل الشباب العربي، وتقدمها الهيئة العامة لرعاية الشباب كورقة عمل لبناء مستقبل الشباب العربي، خاصة أن لدينا وزارة ووزيرة شابة تعنى بشؤون الشباب ومن الشباب.