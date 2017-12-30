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دمعة رياض
تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017
شاهدت فرحة البحرين في عينيه، وحب بلاده في دموعه.. فهي البحرين، أغلى حتى من نور العين.. هي الأرض والأم والدفء والذكريات.. هي الطفولة والأجداد وأجمل الأيام، فهل هناك من لا يحب البحرين.. وهل هناك من لا يعشق أهلها الطيبين.. هي جزيرة التسامح وجزيرة الحب.. أرض الحضارة القديمة والأصالة التي لن يغيرها الزمن، ودموع رياض الذوادي وغيره من البحرينيين لم تكن لمجرد الفوز أو التأهل، بل من فرط حبهم وغيرتهم لعلمهم وبلدهم ومليكهم، فالشعب البحريني العاطفي بطبعه، الطيب في خصاله.. تجده شرساً وقوياً في مواجهته مع خصومه.
وإذا أردت أن تدرك مدى حب أهل الخليج للبحرين، راقب فرحة كل الجماهير أمس، بعد تلك المباراة شعرنا أن كل الخليج فاز بالبطولة، فالبحرين بالنسبة للخليج شيء مختلف، شعب يجبرك أن تحبه.. وبلد يسحرك فلا تجد إلا تكون صديقهم ومتعاطفاً معهم، وما شاهدته أمس كان دليلاً قاطعاً لهذا الحب.
البحرين عظيمة بأهلها.. شامخة بملكها، عالية بعلمها.. البحرين وإنْ اختلفنا في أمر ما في الخليج.. نتفق في شيء واحد، ألا وهو حبنا كلنا للبحرين، هي درة تاج هذا الخليج.. وهي صولجانه.. هي مثل حبة لؤلؤ أغلى من كل هذا الكون، هي عروس كل البلدان، وهي شمسه التي لا تغيب، هي شيء من القلب، بل كل القلب.. وليس هناك أغلى من البحرين، سوى البحرين.
كان المنتخب الأحمر في تلك المباراة مختلفاً.. رائعاً، حمل لاعبوه هموم الأبناء المخلصين لهذه المهمة بمسؤولية الرجال الأوفياء.. أدركوا أن التأهل ليس مجرد الصعود إلى الدور الثاني، وأن الفوز ببطاقة مباراة نصف النهائي، هي فرحة ينتظرها كل الشعب البحريني العظيم.
رغم كل الظروف، ورغم الغيابات.. ورغم أن الفريق يعد الأصغر عمراً في البطولة، ورغم قلة الخبرة، ورغم التخلف بهدف.. إلا أن المنتخب البحريني كان مختلفاً.. يعرف ماذا يريد، ويدرك في قرارة نفسه أن لا سبيل إلا في الخروج بنتيجة إيجابية تفرح الجماهير الكبيرة التي ساندت «الأحمر» في تلك المباراة.
ورغم كل الملاحظات على الحكم وخشونة المنافس، وعدم احتساب أخطاء واضحة للمنتخب البحريني، إلا أن اللاعبين كان تركيزهم على أمر وهدف واحد، وهذا ما نالوه في النهاية.
في مقر إقامة المنتخب «الأحمر»، عاشت البعثة فرحة كبيرة، واحتفلت كل الوفود مع أشقائهم بتلقائية في واحدة من أجمل أيام البطولة، فكأس الخليج التي تجمعنا لا يمكن أن تفرقنا وتشتتنا.
كلمة أخيرة
ليس أغلى من العين.. سوى البحرين