هل أنت معي؟

2017-12-26 نقطة ضائعة 2017-12-25 بين الوفاء والمسؤولية 2017-12-24 سلمت للمجد 2017-12-23 أصل الحياة 2017-12-22 الوصية 2017-12-16 درس من أبوظبي 2017-12-15 حدث في مدينة زايد مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-12-13 كيف تهزم مدريد؟ 2017-12-12 من وحي البطولة 2017-12-11 صناعة التاريخ 2017-12-10 المغرور وصل! 2017-12-09 انسوا مدريد! 2017-12-08 روحٌ في الجزيرة 2017-12-07 الأرقام والمونديال 2017-12-06 رسالة من أبوظبي 2017-11-29 رجل التسامح 2017-11-27 كلام «رياييل» 2017-11-26 المدربون معادن! 2017-11-22 محطات دورينا 2017-11-21 بين الدمج والصمت! 2017-11-20 عفواً بوفارس 2017-11-19 الهيئة والمصباح السحري 2017-11-16 حرب بالوكالة 2017-11-14 استقيلوا يرحمكم الله 2017-11-13 المسرحية الهابطة! 2017-11-02 انزل الميدان! 2017-11-01 العين.. في أزمة! 2017-10-31 عائلة اسمها «دبا» 2017-10-24 موضوع غير مهم! 2017-10-15 الظلم ظلمات 2017-10-12 لمعلوماتك 2017-10-10 «حتة» من الجنة 2017-10-09 مدينة النور 2017-10-08 العربة والحصان 2017-10-05 خطيئة الذباحي ! 2017-10-04 هل من إجابة؟ 2017-10-03 هي فوضى؟! 2017-10-02 احنا ناقصين! 2017-10-01 شوية أدب 2017-09-28 وعد عرقوب 2017-09-27 حُب الخليج 2017-09-26 إخوان شريفة! 2017-09-25 هذا للعلم! 2017-09-24 نقطة الصفر! 2017-09-18 «ليش» الزعل ؟! 2017-05-07 أن تكون محترماً! 2017-04-27 تحت قبة المجلس 2017-04-25 من أنت! 2017-04-24 وعود للبيع! 2017-04-20 ابتسامة «منصور» 2017-04-19 دوري المعاناة! 2017-04-17 نحن نضحي! 2017-04-16 سلامات عدنان 2017-04-09 مؤتمر الخوانيج! 2017-04-05 الحي يحييك! 2017-03-30 زمن الأقنعة 2017-03-29 أنا آسف 2017-03-26 رسالة «بوخالد» 2017-03-23 المنتخب بيلعب اليوم! 2017-03-22 سلطان الهجن 2017-03-21 السعادة مع المنتخب 2017-03-20 الشياطين الجدد 2017-03-19 المعسكر الياباني 2017-03-16 من سقراط إلى تين كات! 2017-03-15 جهابذة الإدارة 2017-03-14 منتخب الفخر 2017-03-13 استقالة الغفلي 2017-03-12 ضاعت الهيبة 2017-03-08 إلى اللجنة الأولمبية مع التحية 2017-03-07 الاجتماع السري! 2017-03-06 محظوظ ومقرود 2017-03-05 قبل الغرق! 2017-03-02 بين الشجاعة والصراحة 2017-03-01 سياسة التهميش! 2017-02-28 ضاع الحل! 2017-02-27 كلباء الخير 2017-02-22 «مؤتمر العوير» 2017-02-19 سعيد وكلمة الحق! 2017-02-16 عدم اختصاص! 2017-02-14 نحن فاشلون 2017-02-13 فيديو «الباروكة»! 2017-01-26 وقت «الضرب»! 2017-01-25 القفز من فوق الجسر 2017-01-24 أبشروا! 2017-01-22 من وحي الجولة 2017-01-19 كوميديا الانتقالات 2017-01-18 هذا والله أعلم 2017-01-17 العيال والواتساب 2017-01-16 آخر نكتة 2017-01-15 نحن نفهم 2017-01-09 الرجل الوحيد! 2016-12-25 هذه المرة.. شكراً! 2016-12-22 أعتذر! 2016-12-19 في نواصيها الخير 2016-12-15 صداع الهواة! 2016-12-13 لا تستغربوا! 2016-11-26 يوم الرجال 2016-11-24 قيد البحث والدراسة! 2016-11-22 المانيكان أنواع! 2016-11-21 خطأ بنصف مليون 2016-11-20 تعالوا العين! 2016-11-17 السؤال الصعب! 2016-11-15 حدث قبل عشرين عاماً! 2016-11-07 كلمات متقاطعة 2016-11-04 إدارة الفوضى! 2016-11-03 كرامة الجوكر 2016-11-02 لن نعترض 2016-11-01 بس.. أقول 2 2016-10-31 بس.. أقول! 2016-10-27 الاجتماع الساخن! 2016-10-26 قبل أن ينكسر النصر! 2016-10-23 من أجل أبناء الحداد 2016-10-14 هذا ليس دورنا 2016-10-13 قبل أن يضيع الحلم! 2016-10-09 من نلوم؟ 2016-10-08 حكمة الصمت! 2016-10-06 لا يعني السلام فقط! 2016-10-05 عودة الأقوياء 2016-09-29 قلب لونه بنفسج! 2016-09-28 عُقد ليُلغى! 2016-09-27 3 أسئلة 2016-09-22 فاصل ونواصل 2016-09-20 مواقف الكبار 2016-09-19 ليتهم مثله 2016-09-04 الزوبعة! 2016-05-18 إهانة ملاعبنا 2 2016-05-17 إهانة ملاعبنا 2016-05-08 أنتم «أهلي» 2016-05-04 أيام السركال 2016-05-03 الواقع الجديد 2016-05-02 كفارة يمين! 2016-04-18 أسعد رئيس 2016-04-15 ماذا تعرفون عنها؟ 2016-04-14 هجمة مرتدة سيادة الرئيس! 2016-04-13 تفاءلوا..! 2016-04-06 تحبون الأزرق؟ 2016-04-04 لو كُنتَ .. 2016-04-03 عندما ينتصر الوحدة 2016-04-01 أن تكون في «الاتحاد» 2016-03-31 ما نسينا 2016-03-30 شكراً 2016-03-28 لماذا يجب أن نفوز؟ 2016-03-27 أسئلة حول المنتخب 2016-03-26 عفواً.. الباب مغلق! 2016-03-09 ماذا لو! 2016-03-08 اتحاد خلف الأسوار 2016-03-06 مؤامرة على الاتحاد! 2016-03-01 حسافة يا كويت 2016-02-28 4 أيام في زيوريخ 2016-02-16 متى نلعب الموسم المقبل؟ 2016-02-15 ولعت! 2016-02-14 الأستاذ حمدان 2016-02-11 استقيلوا 2016-02-10 القمة 2016-02-09 إلى وزارة الداخلية مع التحية 2016-02-08 مرشح بـ«الغصب»! 2016-01-27 العقل المدبر 2016-01-25 منتخب الأعذار 2016-01-17 بائع الوهم 2016-01-04 من نصدق ؟ 2016-01-03 سلطان الحكيم 2015-12-31 في العام الجديد 2015-12-22 عودة إلى الأضواء 2015-12-21 نقطتان فقط 2015-12-20 تطبق الشروط والأحكام 2015-12-17 رجل من مدرسة الإبداع 2015-12-15 سيدي الرئيس.. تعلّم 2015-12-13 فكرة إلى لجنة الحكام 2015-12-11 شمس زعبيل 2015-12-10 أبو العُريف 2015-12-08 اقفز إلى البحر 2015-11-30 مرحلة الهرج 2015-11-25 يوم جديد 2015-11-24 دموع الرجال 2015-11-23 اتحاد الفوضى 2015-11-21 قبل ساعة من المباراة 2015-11-05 البال المشغول 2015-11-04 جبهات المعارضة 2015-11-03 أحلام العمومية 2015-10-30 إلى الشعباوية مع التحية 2015-10-29 للمتفوقين كلمة 2015-10-28 الخدعة الكبيرة 2015-10-25 الأجندة المتورطة! 2015-10-21 صراع الجبابرة 2015-10-20 موعد خاص 2015-10-19 الفوضى 2015-10-15 عيشوا اللحظة 2015-10-14 ضبط النفس 2015-10-11 من حقنا 2015-10-10 إلى اللاعبين فقط؟ 2015-10-05 لأنها مصر 2015-10-01 الفريق الثقيل 2015-09-06 والدي.. نحن بخير 2015-09-03 أنواع الجمهور الإسباني 2015-08-31 نلعب أم نغلق «الدكان»؟ 2015-08-30 رسائل جديدة 2015-08-28 تعالوا هنا! 2015-08-26 وطن اسمه الأهلي 2015-08-25 رسالة من النيابة 2015-08-24 جوانب مضيئة 2015-08-23 دعاية شامبو.. مع رامبو 2015-08-08 كلمة حب 2015-08-04 شكرا للملاعب الكويتية 2015-07-23 بين الوصل والزعابي 2015-07-22 مطلوب ظهير 2015-07-21 شكوى الشباب 2015-07-09 بين الفكرة 2015-07-08 شوية احترام (2) 2015-07-07 «شوية» احترام 2015-07-03 فضفضة الجمعة 2015-07-02 التوافق يكسب 2015-06-15 الأغلى ليس الأفضل 2015-06-14 صوتك أمانة 2015-06-13 الأهلي بطل التناقضات 2015-06-12 الوصل.. بين الحقيقة والوهم 2015-06-11 رجال خلف الانتصار 2015-06-10 موسم مليء بالحجج 2015-06-09 الشباب.. واقعية أم ماذا؟ 2015-06-08 الجزيرة والتغيير 2015-06-07 العين ونصف الكوب 2015-06-05 أسطورة النصر 2015-05-22 فضفضة الجمعة 2015-05-20 من ستشجع اليوم؟ 2015-05-15 شوية عالمية 2015-05-12 لأنه مختلف 2015-05-10 لا تنسوهم 2015-05-07 انتقدوني أنا 2015-05-04 غاب الرئيس 2015-04-30 ماذا نريد من محمد خلفان؟ 2015-04-14 الميل الأول كان في الدمام 2015-04-10 خذ الجديد 2015-04-09 الوصلاوية يسألون 2015-04-08 فتوى الوصل 2015-04-07 لجنة «الوهم» 2015-04-06 البطل المستقيل 2015-04-01 اللجنة القوية 2015-03-27 التحدي 2015-03-24 صباح مختلف 2015-03-20 انسَ!! 2015-03-19 هذه جديدة يا دكتور 2015-03-16 من دون «زعل» 2015-03-15 افهموها أنتم 2015-03-14 ببساطة.. موظف الـ IT 2015-03-13 ملفات عالقة 2015-03-09 فال السعد 2015-02-24 زحمة 2015-02-13 الصدمة 2015-02-12 إما حماس أو انفعال 2015-02-11 نريد قمة رياضية 2015-02-08 أسئلة بريئة 2015-02-06 اليوم الطويل 2015-02-03 الشامتون 2015-02-02 رسائل 2015-02-01 المدح والنقد 2015-01-30 مهدي فوق النقد 2015-01-29 أصوات الرعد 2015-01-28 حان وقت التبرير 2015-01-27 ماذا يعني لكم «الأبيض»؟ 2015-01-26 بعض ما في القلب 2015-01-24 حظ الأبطال 2015-01-23 باقٍ على المباراة نصف ساعة 2015-01-22 عندك سيجارة 2015-01-21 لا تصدق نفسك 2015-01-20 لأننا إماراتيون 2015-01-19 حان الأوان يا إيران 2015-01-18 لأنهم طيبون 2015-01-17 احذروا هذا اليوم 2015-01-16 فوز وأسئلة 2015-01-15 عزيزي المدير 2015-01-14 انظر إلى نفسك أولاً 2015-01-13 ماذا يحدث في آسيا؟! 2015-01-12 عودة الساجدين 2015-01-11 حدث ذلك في غرفة الملابس 2015-01-10 العلة في معلول 2014-10-21 معلم اسمه «الاتحاد» 2014-05-21 النصر وكفى 2014-05-16 منصور ورؤية أبوظبي 2014-05-08 تعلمت هذا الموسم 2014-04-24 استعدوا للتعبئة 2014-04-08 هكذا نحن 2014-02-25 الملة 2014-02-20 أنتم.. أنتم! 2013-12-19 غيّر الموضوع 2013-11-26 اشتقت 2013-11-12 من تكون؟ 2013-11-06 الحياة في أبوظبي 2013-10-29 اسكتوا عن الوصل 2013-09-25 أنا أعترض 2013-05-26 سيف الدولة 2013-05-21 مبروك الاستقالة 2013-04-29 أعذار للبيع 2013-04-22 رفيقة الدرب 2013-04-15 مستهدفون 2013-04-08 من حقك أن ترمي الحكم؟! بدون مونتاج عمران محمد هل أنت معي؟ تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017 ماذا يحدث في المعسكر الكويتي، تسريبات من المفترض أن تكون خاصة.. وخلافات داخلية توقعناها انتهت، وانقسام على المدرب، فهناك من قال إنه الأنسب، وهناك من أكد أن منتخب الكويت أكبر منه، استبعاد لاعبين من دون سبب واضح، مساعد ندا يقول إنه غير مصاب، والشيخ أحمد اليوسف يجزم أنه غير جاهز، غموض يكتنف أسباب عدم استدعاء المهاجم يوسف ناصر، وإعلان اعتزال بدر المطوع، وبعدها ينفي الجميع ذلك، رغم أن الغالبية سواء التي رحبت بالقرار أو التي زعلت، اتفقوا على القرار، وعبروا عن ذلك بكلمات وداع وشكر وثناء، على كل تلك السنين التي قضاها في خدمة «الأزرق»، ليأتي النفي بعدها بسويعات. كلنا نعرف أن الكرة الكويتية لا تعيش واقعاً مثالياً، وتعاني الانقسامات والانشقاقات والاختلافات التي أفسدت الود بين كل الأطراف، وكلنا نعرف أن هناك من هو غير سعيد بعودة منتخب بلاده إلى الميدان، وأن هناك من يريد عودة الإيقاف، ولكنّ هناك تساؤلاً لكل هؤلاء الأطراف: كلنا نجزم أن حب الكويت يجري في دمائكم، ولكن هل تحبون أنفسكم أكثر؟! أعتقد أن هناك من يحب نفسه أكثر، وهناك من يريد كلمته أن تمشي حتى لو كان ذلك على حساب «الأزرق» وفرحة الجماهير بعودته، وهناك من يريد أن يزيد التوتر داخل المعسكر أكثر وأكثر، فالمهم ليس أن يفوز المنتخب ويستقر، بل أمور أخرى تدور في قلوب وعقول البعض ولا نعرف ما هي النهاية التي يريدونها. هل يكفي أن يفوز الديحاني ويُرفع العلم الأولمبي، وهل يكفي أن يجلس لاعبو «الأزرق» 26 شهراً أمام التلفاز، وهم يتابعون بقية المنتخبات تلعب في التصفيات، وهل يكفي أن ينحدر تصنيف بطل آسيا وزعيم الخليج إلى المركز 180، وهل يكفي أن تتابع كل تلك الجماهير الأحداث الرياضية والمنتخبات التي حولها، وهي لا تعرف أي طرف هو الذي جنى على رياضة بلدهم. الكويت غالية، بأميرها وولي عهدها.. الكويت غالية بأرضها وشعبها.. الكويت غالية بتاريخها وأبراجها وخليجها، الكويت غالية برموزها ونجومها ومن رحلوا عن دنياها، الكويت غالية بكلمتها الحرة ومسارحها وفنانيها، فهل أصبحت عند البعض أداة لتحقيق مآرب شخصية وأهداف سطحية وغايات غريبة. خرج «الأزرق» من البطولة وجمهوره يصفق ويرحب ويحيي ويحفز، خرج «الأزرق»، ولكنه لا يزال باقياً في قلوب أهل الكويت، ويا خوفي أن تنتهي دورة الخليج وتُفتح الملفات من جديد.. وتعود الخلافات لعاداتها القديمة. كلمة أخيرة غابت كلمة الحق، وظهرت كلمتان.. إما أن تكون معي أو تصبح عدوي! Tweet