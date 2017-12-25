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نقطة ضائعة
تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
تعادل باهت، غير مرضٍ.. أداء عادي وغير لافت، مباراة هادئة وباردة أبرد حتى من الجو، طريقة جديدة وتبدو مقيّدة.. نتيجة قد تجعلنا في ورطة، ومنافس جاء ليكتشف نفسه، ويثبت اسمه، تمكن من تقييدنا وتحييدنا وإيقافنا، باب النقد لم نفتحه بعد.. فالبطولة لا تزال في الملعب، والتقييم يجب ألا يكون الآن، فكل الاحتمالات جائزة، ولكن هل هذا هو منتخبنا، وهل هذا هو المستوى الطبيعي لمنتخبنا، وهل هذا الأداء الذي يرضي طموحنا، أعتقد أن الجميع يتفق على الإجابة.
المنتخب السعودي هو ليس الصف الأول، ولا حتى الصف الثاني، بل منتخب تجارب ومنتخب البحث عن المواهب، ومنتخب جاء ليسد غياب المنتخب الأول، ورغم ذلك عجزنا عن تهديده، وعجزنا عن التفوق عليه، وعجزنا حتى عن السيطرة على كل شيء، ولا نعرف هل السبب في التشكيلة، أم في الطريقة، أم في المرحلة الجديدة، أم هذا هو الشكل والصورة الحديثة للمنتخب.
المنتخب السعودي أجبرنا على التراجع، وباعدنا من خطوط الفريق، وأغلق مفاتيح اللعب، وقلل من كمية الفرص التي كان يجب أن يصنعها صُنَاع اللعب في خط المنتصف.
ولا نعرف.. هل حين فقدنا الخطورة، كان بسبب خطة مدرب منتخب السعودية، أم بسبب تراجع مستوانا، أم أن زاكيروني خسر المواجهة أمام القائد الفني للمنتخب «الأخضر».
الزعل ليس على النتيجة، بل على ما كان يميزنا سابقاً وأصبح من الماضي، فالنجومية ليست شكلاً وتسريحة شعر وشهرة، والنجومية ليست في العقود وتلهف الأندية خلفك، بل هي في الخروج من الظروف الصعبة بأفضل نتيجة، ما زلنا نثق بأن هناك وقتاً للتصحيح، وبأن هناك فرصة لتعديل الصورة، وبأن هناك مساحة للصعود إلى الدور الثاني.
لا الشارع الرياضي ولا المسؤولين ولا الإعلام ولا حتى أصغر مشجع، سيرضى بأن نخرج من الدور الأول، فلا توجد أي حجة قد تقنعنا لو حدث ذلك لا قدر الله، من المفترض أننا أفضل منتخب، وأننا المرشح الأول، وأننا جئنا من دوري جاهز ومسابقة منتظمة ولاعبين محترفين وكل الإمكانيات والعوامل تقول إنه لا يوجد ما ينقصنا لنكون الأفضل، وعليها فإن على الجميع أن يدرك ذلك ويعي هذا، ولا يصدق أي حجة أخرى «معلبة» وجاهزة، كالمدرب الجديد، والوجوه الجديدة، وضعف مستوى الإعداد والإصابات والإعداد لكأس آسيا، فكل عذر لن يكون مقبولاً.
هذه النتيجة جرس إنذار وناقوس خطر وفرصة لتعديل الوضع وتهيئة الفريق مجدداً ليكون أكثر جدية في المباراة الأخيرة، ويحقق لنا الصعود إلى الدور الثاني.
كلمة أخيرة
الأهداف تأتي من الإمكانيات وليس من التصريحات.