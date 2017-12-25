نقطة ضائعة

2017-12-25 بين الوفاء والمسؤولية 2017-12-24 سلمت للمجد 2017-12-23 أصل الحياة 2017-12-22 الوصية 2017-12-16 درس من أبوظبي 2017-12-15 حدث في مدينة زايد 2017-12-13 كيف تهزم مدريد؟ مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-12-12 من وحي البطولة 2017-12-11 صناعة التاريخ 2017-12-10 المغرور وصل! 2017-12-09 انسوا مدريد! 2017-12-08 روحٌ في الجزيرة 2017-12-07 الأرقام والمونديال 2017-12-06 رسالة من أبوظبي 2017-11-29 رجل التسامح 2017-11-27 كلام «رياييل» 2017-11-26 المدربون معادن! 2017-11-22 محطات دورينا 2017-11-21 بين الدمج والصمت! 2017-11-20 عفواً بوفارس 2017-11-19 الهيئة والمصباح السحري 2017-11-16 حرب بالوكالة 2017-11-14 استقيلوا يرحمكم الله 2017-11-13 المسرحية الهابطة! 2017-11-02 انزل الميدان! 2017-11-01 العين.. في أزمة! 2017-10-31 عائلة اسمها «دبا» 2017-10-24 موضوع غير مهم! 2017-10-15 الظلم ظلمات 2017-10-12 لمعلوماتك 2017-10-10 «حتة» من الجنة 2017-10-09 مدينة النور 2017-10-08 العربة والحصان 2017-10-05 خطيئة الذباحي ! 2017-10-04 هل من إجابة؟ 2017-10-03 هي فوضى؟! 2017-10-02 احنا ناقصين! 2017-10-01 شوية أدب 2017-09-28 وعد عرقوب 2017-09-27 حُب الخليج 2017-09-26 إخوان شريفة! 2017-09-25 هذا للعلم! 2017-09-24 نقطة الصفر! 2017-09-18 «ليش» الزعل ؟! 2017-05-07 أن تكون محترماً! 2017-04-27 تحت قبة المجلس 2017-04-25 من أنت! 2017-04-24 وعود للبيع! 2017-04-20 ابتسامة «منصور» 2017-04-19 دوري المعاناة! 2017-04-17 نحن نضحي! 2017-04-16 سلامات عدنان 2017-04-09 مؤتمر الخوانيج! 2017-04-05 الحي يحييك! 2017-03-30 زمن الأقنعة 2017-03-29 أنا آسف 2017-03-26 رسالة «بوخالد» 2017-03-23 المنتخب بيلعب اليوم! 2017-03-22 سلطان الهجن 2017-03-21 السعادة مع المنتخب 2017-03-20 الشياطين الجدد 2017-03-19 المعسكر الياباني 2017-03-16 من سقراط إلى تين كات! 2017-03-15 جهابذة الإدارة 2017-03-14 منتخب الفخر 2017-03-13 استقالة الغفلي 2017-03-12 ضاعت الهيبة 2017-03-08 إلى اللجنة الأولمبية مع التحية 2017-03-07 الاجتماع السري! 2017-03-06 محظوظ ومقرود 2017-03-05 قبل الغرق! 2017-03-02 بين الشجاعة والصراحة 2017-03-01 سياسة التهميش! 2017-02-28 ضاع الحل! 2017-02-27 كلباء الخير 2017-02-22 «مؤتمر العوير» 2017-02-19 سعيد وكلمة الحق! 2017-02-16 عدم اختصاص! 2017-02-14 نحن فاشلون 2017-02-13 فيديو «الباروكة»! 2017-01-26 وقت «الضرب»! 2017-01-25 القفز من فوق الجسر 2017-01-24 أبشروا! 2017-01-22 من وحي الجولة 2017-01-19 كوميديا الانتقالات 2017-01-18 هذا والله أعلم 2017-01-17 العيال والواتساب 2017-01-16 آخر نكتة 2017-01-15 نحن نفهم 2017-01-09 الرجل الوحيد! 2016-12-25 هذه المرة.. شكراً! 2016-12-22 أعتذر! 2016-12-19 في نواصيها الخير 2016-12-15 صداع الهواة! 2016-12-13 لا تستغربوا! 2016-11-26 يوم الرجال 2016-11-24 قيد البحث والدراسة! 2016-11-22 المانيكان أنواع! 2016-11-21 خطأ بنصف مليون 2016-11-20 تعالوا العين! 2016-11-17 السؤال الصعب! 2016-11-15 حدث قبل عشرين عاماً! 2016-11-07 كلمات متقاطعة 2016-11-04 إدارة الفوضى! 2016-11-03 كرامة الجوكر 2016-11-02 لن نعترض 2016-11-01 بس.. أقول 2 2016-10-31 بس.. أقول! 2016-10-27 الاجتماع الساخن! 2016-10-26 قبل أن ينكسر النصر! 2016-10-23 من أجل أبناء الحداد 2016-10-14 هذا ليس دورنا 2016-10-13 قبل أن يضيع الحلم! 2016-10-09 من نلوم؟ 2016-10-08 حكمة الصمت! 2016-10-06 لا يعني السلام فقط! 2016-10-05 عودة الأقوياء 2016-09-29 قلب لونه بنفسج! 2016-09-28 عُقد ليُلغى! 2016-09-27 3 أسئلة 2016-09-22 فاصل ونواصل 2016-09-20 مواقف الكبار 2016-09-19 ليتهم مثله 2016-09-04 الزوبعة! 2016-05-18 إهانة ملاعبنا 2 2016-05-17 إهانة ملاعبنا 2016-05-08 أنتم «أهلي» 2016-05-04 أيام السركال 2016-05-03 الواقع الجديد 2016-05-02 كفارة يمين! 2016-04-18 أسعد رئيس 2016-04-15 ماذا تعرفون عنها؟ 2016-04-14 هجمة مرتدة سيادة الرئيس! 2016-04-13 تفاءلوا..! 2016-04-06 تحبون الأزرق؟ 2016-04-04 لو كُنتَ .. 2016-04-03 عندما ينتصر الوحدة 2016-04-01 أن تكون في «الاتحاد» 2016-03-31 ما نسينا 2016-03-30 شكراً 2016-03-28 لماذا يجب أن نفوز؟ 2016-03-27 أسئلة حول المنتخب 2016-03-26 عفواً.. الباب مغلق! 2016-03-09 ماذا لو! 2016-03-08 اتحاد خلف الأسوار 2016-03-06 مؤامرة على الاتحاد! 2016-03-01 حسافة يا كويت 2016-02-28 4 أيام في زيوريخ 2016-02-16 متى نلعب الموسم المقبل؟ 2016-02-15 ولعت! 2016-02-14 الأستاذ حمدان 2016-02-11 استقيلوا 2016-02-10 القمة 2016-02-09 إلى وزارة الداخلية مع التحية 2016-02-08 مرشح بـ«الغصب»! 2016-01-27 العقل المدبر 2016-01-25 منتخب الأعذار 2016-01-17 بائع الوهم 2016-01-04 من نصدق ؟ 2016-01-03 سلطان الحكيم 2015-12-31 في العام الجديد 2015-12-22 عودة إلى الأضواء 2015-12-21 نقطتان فقط 2015-12-20 تطبق الشروط والأحكام 2015-12-17 رجل من مدرسة الإبداع 2015-12-15 سيدي الرئيس.. تعلّم 2015-12-13 فكرة إلى لجنة الحكام 2015-12-11 شمس زعبيل 2015-12-10 أبو العُريف 2015-12-08 اقفز إلى البحر 2015-11-30 مرحلة الهرج 2015-11-25 يوم جديد 2015-11-24 دموع الرجال 2015-11-23 اتحاد الفوضى 2015-11-21 قبل ساعة من المباراة 2015-11-05 البال المشغول 2015-11-04 جبهات المعارضة 2015-11-03 أحلام العمومية 2015-10-30 إلى الشعباوية مع التحية 2015-10-29 للمتفوقين كلمة 2015-10-28 الخدعة الكبيرة 2015-10-25 الأجندة المتورطة! 2015-10-21 صراع الجبابرة 2015-10-20 موعد خاص 2015-10-19 الفوضى 2015-10-15 عيشوا اللحظة 2015-10-14 ضبط النفس 2015-10-11 من حقنا 2015-10-10 إلى اللاعبين فقط؟ 2015-10-05 لأنها مصر 2015-10-01 الفريق الثقيل 2015-09-06 والدي.. نحن بخير 2015-09-03 أنواع الجمهور الإسباني 2015-08-31 نلعب أم نغلق «الدكان»؟ 2015-08-30 رسائل جديدة 2015-08-28 تعالوا هنا! 2015-08-26 وطن اسمه الأهلي 2015-08-25 رسالة من النيابة 2015-08-24 جوانب مضيئة 2015-08-23 دعاية شامبو.. مع رامبو 2015-08-08 كلمة حب 2015-08-04 شكرا للملاعب الكويتية 2015-07-23 بين الوصل والزعابي 2015-07-22 مطلوب ظهير 2015-07-21 شكوى الشباب 2015-07-09 بين الفكرة 2015-07-08 شوية احترام (2) 2015-07-07 «شوية» احترام 2015-07-03 فضفضة الجمعة 2015-07-02 التوافق يكسب 2015-06-15 الأغلى ليس الأفضل 2015-06-14 صوتك أمانة 2015-06-13 الأهلي بطل التناقضات 2015-06-12 الوصل.. بين الحقيقة والوهم 2015-06-11 رجال خلف الانتصار 2015-06-10 موسم مليء بالحجج 2015-06-09 الشباب.. واقعية أم ماذا؟ 2015-06-08 الجزيرة والتغيير 2015-06-07 العين ونصف الكوب 2015-06-05 أسطورة النصر 2015-05-22 فضفضة الجمعة 2015-05-20 من ستشجع اليوم؟ 2015-05-15 شوية عالمية 2015-05-12 لأنه مختلف 2015-05-10 لا تنسوهم 2015-05-07 انتقدوني أنا 2015-05-04 غاب الرئيس 2015-04-30 ماذا نريد من محمد خلفان؟ 2015-04-14 الميل الأول كان في الدمام 2015-04-10 خذ الجديد 2015-04-09 الوصلاوية يسألون 2015-04-08 فتوى الوصل 2015-04-07 لجنة «الوهم» 2015-04-06 البطل المستقيل 2015-04-01 اللجنة القوية 2015-03-27 التحدي 2015-03-24 صباح مختلف 2015-03-20 انسَ!! 2015-03-19 هذه جديدة يا دكتور 2015-03-16 من دون «زعل» 2015-03-15 افهموها أنتم 2015-03-14 ببساطة.. موظف الـ IT 2015-03-13 ملفات عالقة 2015-03-09 فال السعد 2015-02-24 زحمة 2015-02-13 الصدمة 2015-02-12 إما حماس أو انفعال 2015-02-11 نريد قمة رياضية 2015-02-08 أسئلة بريئة 2015-02-06 اليوم الطويل 2015-02-03 الشامتون 2015-02-02 رسائل 2015-02-01 المدح والنقد 2015-01-30 مهدي فوق النقد 2015-01-29 أصوات الرعد 2015-01-28 حان وقت التبرير 2015-01-27 ماذا يعني لكم «الأبيض»؟ 2015-01-26 بعض ما في القلب 2015-01-24 حظ الأبطال 2015-01-23 باقٍ على المباراة نصف ساعة 2015-01-22 عندك سيجارة 2015-01-21 لا تصدق نفسك 2015-01-20 لأننا إماراتيون 2015-01-19 حان الأوان يا إيران 2015-01-18 لأنهم طيبون 2015-01-17 احذروا هذا اليوم 2015-01-16 فوز وأسئلة 2015-01-15 عزيزي المدير 2015-01-14 انظر إلى نفسك أولاً 2015-01-13 ماذا يحدث في آسيا؟! 2015-01-12 عودة الساجدين 2015-01-11 حدث ذلك في غرفة الملابس 2015-01-10 العلة في معلول 2014-10-21 معلم اسمه «الاتحاد» 2014-05-21 النصر وكفى 2014-05-16 منصور ورؤية أبوظبي 2014-05-08 تعلمت هذا الموسم 2014-04-24 استعدوا للتعبئة 2014-04-08 هكذا نحن 2014-02-25 الملة 2014-02-20 أنتم.. أنتم! 2013-12-19 غيّر الموضوع 2013-11-26 اشتقت 2013-11-12 من تكون؟ 2013-11-06 الحياة في أبوظبي 2013-10-29 اسكتوا عن الوصل 2013-09-25 أنا أعترض 2013-05-26 سيف الدولة 2013-05-21 مبروك الاستقالة 2013-04-29 أعذار للبيع 2013-04-22 رفيقة الدرب 2013-04-15 مستهدفون 2013-04-08 من حقك أن ترمي الحكم؟! بدون مونتاج عمران محمد نقطة ضائعة تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 تعادل باهت، غير مرضٍ.. أداء عادي وغير لافت، مباراة هادئة وباردة أبرد حتى من الجو، طريقة جديدة وتبدو مقيّدة.. نتيجة قد تجعلنا في ورطة، ومنافس جاء ليكتشف نفسه، ويثبت اسمه، تمكن من تقييدنا وتحييدنا وإيقافنا، باب النقد لم نفتحه بعد.. فالبطولة لا تزال في الملعب، والتقييم يجب ألا يكون الآن، فكل الاحتمالات جائزة، ولكن هل هذا هو منتخبنا، وهل هذا هو المستوى الطبيعي لمنتخبنا، وهل هذا الأداء الذي يرضي طموحنا، أعتقد أن الجميع يتفق على الإجابة. المنتخب السعودي هو ليس الصف الأول، ولا حتى الصف الثاني، بل منتخب تجارب ومنتخب البحث عن المواهب، ومنتخب جاء ليسد غياب المنتخب الأول، ورغم ذلك عجزنا عن تهديده، وعجزنا عن التفوق عليه، وعجزنا حتى عن السيطرة على كل شيء، ولا نعرف هل السبب في التشكيلة، أم في الطريقة، أم في المرحلة الجديدة، أم هذا هو الشكل والصورة الحديثة للمنتخب. المنتخب السعودي أجبرنا على التراجع، وباعدنا من خطوط الفريق، وأغلق مفاتيح اللعب، وقلل من كمية الفرص التي كان يجب أن يصنعها صُنَاع اللعب في خط المنتصف. ولا نعرف.. هل حين فقدنا الخطورة، كان بسبب خطة مدرب منتخب السعودية، أم بسبب تراجع مستوانا، أم أن زاكيروني خسر المواجهة أمام القائد الفني للمنتخب «الأخضر». الزعل ليس على النتيجة، بل على ما كان يميزنا سابقاً وأصبح من الماضي، فالنجومية ليست شكلاً وتسريحة شعر وشهرة، والنجومية ليست في العقود وتلهف الأندية خلفك، بل هي في الخروج من الظروف الصعبة بأفضل نتيجة، ما زلنا نثق بأن هناك وقتاً للتصحيح، وبأن هناك فرصة لتعديل الصورة، وبأن هناك مساحة للصعود إلى الدور الثاني. لا الشارع الرياضي ولا المسؤولين ولا الإعلام ولا حتى أصغر مشجع، سيرضى بأن نخرج من الدور الأول، فلا توجد أي حجة قد تقنعنا لو حدث ذلك لا قدر الله، من المفترض أننا أفضل منتخب، وأننا المرشح الأول، وأننا جئنا من دوري جاهز ومسابقة منتظمة ولاعبين محترفين وكل الإمكانيات والعوامل تقول إنه لا يوجد ما ينقصنا لنكون الأفضل، وعليها فإن على الجميع أن يدرك ذلك ويعي هذا، ولا يصدق أي حجة أخرى «معلبة» وجاهزة، كالمدرب الجديد، والوجوه الجديدة، وضعف مستوى الإعداد والإصابات والإعداد لكأس آسيا، فكل عذر لن يكون مقبولاً. هذه النتيجة جرس إنذار وناقوس خطر وفرصة لتعديل الوضع وتهيئة الفريق مجدداً ليكون أكثر جدية في المباراة الأخيرة، ويحقق لنا الصعود إلى الدور الثاني. كلمة أخيرة الأهداف تأتي من الإمكانيات وليس من التصريحات. Tweet