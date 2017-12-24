سلمت للمجد

كان أجمل ما في الحفل، وكان أغلى من حضر.. وكانت ابتسامته أجمل لوحة، تابع كل التحضيرات بشكل شخصي ويومي، حضر كل الاستعدادات الخاصة بالبطولة، فتح ميزانية خاصة للمنظمين، أمر بدعوة كل إعلامي أو إداري خليجي يريد حضور البطولة، وصل إلى الاستاد، وحضر حفل الافتتاح، وتابع المباراة الأولى بأكملها.. وصافح الجميع من ضيوف ومنظمين ومسؤولين، أمر بفتح الأبواب أمام الجماهير كلها بالمجان، هو أب الجميع، وحكيم الخليج وقائد الإنسانية بهيبته وبساطته وشخصيته المتفردة، كان هو الافتتاح وهو الخليج وهو وكل الحضور.. هو صُباح الكويت وصَباح الخليج المشرق، شكراً صاحب السمو.
تقيم بعثة منتخب الإمارات في فندق اسمه جميرا المسيلة، وبالمصادفة أيضاً وفد أبوظبي للإعلام في الفندق نفسه، الأمر الإيجابي هو ثقة الجهاز الإداري وعدم قلقهم من وجود وفد إداري إعلامي ضخم في مقر الإقامة نفسه ولا توجد أي تعقيدات أو حواجز، وهذا ما يؤكد حجم الثقة التي تعيشها البعثة، عكس ما كنّا نعانيه سابقاً!
منتخبنا الوطني حقق الأهم، نعم المستوى لم يكن بتلك الصورة.. ولكن تحقيق الفوز في المباراة الأولى كان هو المطلب الفعلي، عموماً فإن إمكانياتنا ومواهب لاعبينا وكل عوامل نجاح «الأبيض» في أي محفل خارجي متوفرة وزيادة، فإن هي وحدها من تحدد الأهداف والغايات من كل مشاركة.. وليس تصريح أو هذا أو فكرة ذاك.. نملك مدرباً عالمياً ولاعبين يملكون خبرة دولية متراكمة ومحترفين ومفرغين لكرة القدم، وهذا كله يضع المنتخب في طليعة المرشحين للوصول إلى المباراة النهائية والعودة إلى الوطن بالكأس.
«الأخضر» عاد لقوته السابقة بدل المنتخب يملك منتخبين وبدل صف واحد بات يملك صفوفاً، وما قدمه أمام المنتخب الكويتي في الافتتاح يؤكد أن حالة التوهج التي عاشتها الكرة السعودية في عهد الأمير فيصل بن فهد ستعود من جديد.
خطف «كلاسيكو العالم» بين برشلونة وريال مدريد الأضواء هنا في الكويت، وبات الجميع يتابع هذه المباراة، ونسينا لمدة ساعة ونصف الساعة كأس الخليج وأحداثها وتصريحاتها وصخبها، إنه الكرة الحقيقية التي لا يمكن ألا تعلو على كل شيء.
كملة أخيرة
في الكويت أسوار خمسة، وما شاهدته أن الشعب هو السور الحقيقي، حمى الله هذه الأرض وأميرها.