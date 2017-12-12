من وحي البطولة

قدمت البطولة 3 لاعبين سبق لهم أن انضموا لأنديتنا في الفترة الماضية، يأتي في مقدمتهم فيرناندينيو لاعب جريميو البرازيلي، والذي سبق أن ارتدى شعار نادي الجزيرة. ثاني اللاعبين هو رضا هجهوج لاعب فريق عجمان السابق، والذي تألق في دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربي، ووصل إلى المونديال أيضاً، وشاركه أيضاً زميله صلاح الدين السعيدي لاعب فريق دبي السابق، وهو ما يؤكد أن أنديتنا تعرف اختيار أجانبها، ولكن لا زالت تفتقد للصبر بعض الأحيان.
المغاربة لم يغادروا البطولة بعد، فمبارك بوصوفة اللاعب الدولي المغربي سيكون حاضراً مع الجزيرة، حين سيواجه فريق ريال مدريد في دور النصف النهائي، المفارقة أن بوصوفة سيكون وجهاً لوجه مع ابن جلدته أشرف الحكيمي الجناح المميز في صفوف الفريق الملكي، لاعب شاب يافع وبات من ضمن العناصر الأساسية في تشكيلة أفضل فريق في أوروبا، حكيمي هو ابن مدريد، وكان بإمكانه اللعب مع المنتخب الإسباني، ولكنه اختار منتخب بلده، وها هو اليوم أساسياً أو شبه أساسي مع مدريد، وسيلعب مع المغرب في المونديال المقبل، لاعب عربي يستحق أن يكون مفخرة جديدة في ملاعب أوروبا برفقة محمد صلاح.
من حق لاعب مثل مسلّم فايز أن يكون سعيداً ومتحمساً وفخوراً وشغوفاً باللعب ضد ريال مدريد وضد كريستيانو رونالدو، المدافع الإماراتي نشر تغريدة جميلة اختتمها بدعابة أثارت ردة فعل واسعة، حين سأل رونالدو إن كان يعرفه أم لا، في إشارة للتحدي الكبير الذي يعيشه في قلبه قبل الموقعة المنتظرة، فمن حقك يا مسلّم أن تفتخر وتتحمس وتنتظر وتغرد، فهناك من كان ينتظر أن يلتقط صورة مع النجم الأول في العالم هذا العام، أما أنت فستكون في مواجهته، هذه للتاريخ يا ابن فايز.
حسناً فعلت اللجنة المنظمة للبطولة، حين أغلقت الباب على التذاكر الممنوحة والدعوات والمجانية، وباعت تذاكر البطولة لكل من يرغب بالحضور، فزمن أصحاب الواسطات في التذاكر انتهى وزمن كل مسؤول يقوم بإدخال من يرغب في المدرجات بدون مقابل انتهى، نحن في زمن البزنس.. وهي هذه كرة القدم الحقيقية.
كلمة أخيرة
كنت أمني النفس أن أشاهد لو حكماً إماراتياً واحداً ضمن المشاركين في الحدث الكبير، ولكن للأسف!