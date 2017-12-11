صناعة التاريخ

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ولأن القدر لا ينصف إلا المجتهدين، فإحراز لاعب مثل علي مبخوت الهدف التاريخي، هو إنصاف لاجتهاد هذا اللاعب وتعبه على نفسه ومثابرته وطموحه الذي حوّله من مهاجم عادي مثل غيره من المهاجمين المحليين إلى قائد حقيقي في الملعب يسجل ويحطم الأرقام ويصنع الإنجازات ولا ييأس وتمكن من تحويل موهبته ولياقته وأهدافه إلى نتائج حققت المجد لفريقه. بالأمس كان خط الدفاع بأكمله نجوما.. عيسى العتيبة مشروع لاعب من طراز مختلف، والعطاس ومعه فارس جمعة ومسلم فايز ومحمد عايض وأمامهم يعقوب الحوسني.. كانوا بالفعل على مستوى المسؤولية لا يهمهم من يظهر في الصورة ولا يهمهم كيف يدير الحكم المباراة ولا يهمهم من يواجهون في الملعب، كل ما كان يهمهم أن يصيبوا المنافس بالشلل واليأس.. ونجحوا في ذلك. كلمة أخيرة التاريخ لا يصنعه إلا.. المنتصرون! 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