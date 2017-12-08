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انسوا مدريد!
تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017
أجمل ما في الجزيرة، خلال المباراة الأولى، أنه هزم ظروفه، قبل أن يغلب فريق أوكلاند النيوزيلندي، رغم الغيابات، ورغم النقص، ورغم أنه لعب بفريق شبه شاب، ومن دون نصف لاعبيه الأجانب، فإنه فاز، هذا الفوز لا يعني نهاية المشوار، وهذا الانتصار لا يعني أن نقف ونعلن انتهاء المهمة.
اليوم المواجهة أهم، والتحدي أكبر والمنافس أقوى من سابقه، ونحن لا نريد منكم سوى أن تكونوا بنفس الروح، وبنفس الصلابة، وبنفس الجدية والطموح.
أوراوا ليس بذاك «البعبع»، ولكنه لم يأت للنزهة، بل يطمح للتاريخ كما تطمحون له، يريد نصف النهائي، كما تريدونه أنتم، وهزيمته تعني لنا أموراً كثيرة، فهو بطل القارة، ورافع كأسها قبل أسابيع قليلة.
كلنا ثقة، بأن الفريق «الأبيض والأسود» سيكون نداً، وسيقدم واحدة من أجمل مبارياته طوال تاريخه، وأنه سيضع كرة الإمارات في مرحلة لم يسبق لنا الوصول إليها، ويكفي حين يذكر التاريخ لنا ذلك باسم الجزيرة.
وحسناً حين قال علي مبخوت إن التركيز مع أوراوا الياباني أهم من ريال مدريد، هذه العقلية ننتظر منها خيراً في مثل هذه المباريات.
بعيداً عن مباراة ممثلنا، فإن أكثر ما أنتظره هو فريق الوداد المغربي، الذي يقدم متعة حقيقية في مبارياته.. يملك مجموعة متناسقة من اللاعبين ومدرباً شاباً وطموحاً، ولديهم في المغرب والإمارات جماهيرية تؤكد مدى عراقة هذا النادي، قلوبنا ستكون مع المغاربة اليوم أيضاً.
كلمة أخيرة
مونديال الأندية بدأ حقاً!