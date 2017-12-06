رسالة من أبوظبي

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ولكن الأمر مختلف، والشروط عميقة والطلبات لا تكاد تتوقف، والمعايير لبطولة تحت لواء «الفيفا» كثيرة ومعقدة! ولكن رغماً عن ذلك فأبوظبي تنظمها بجودة عالية وبمعاييرها هي التي تفوق «الفيفا» وغير «الفيفا»! عدد كبير من الإعلاميين، فرق عملاقة تمثل صفوة قارات العالم، جماهيرية المشاركين ستظهر في الملعب، فبطل ليبرتادوريس لا يقل عن حامل لقب دوري الأبطال في أوروبا، وشعبية فريق مثل الوداد طاغية ولك أن تراها في مدرجاتنا بعد أيام، والجزيرة سيكون معه كل الإمارات بمختلف ميولهم الرياضية. البطولة لن تكون شرفية، وليست كما يظن البعض أنها تجربة لم يكتب لها النجاح، بل هي ذاهبة لأن تكبر أكثر وتتعملق أكثر، وتجمع عدداً أكبر من الفرق وطريقة جديدة في المستقبل. ستمر البطولة كتجربة ثرية، ونقلة مختلفة.. ونموذج جديد نقدمه للفيفا والعالم، من دون أن نتعب كثيراً ومن دون أن نكلّف على أنفسنا مادياً أو حتى بشرياً، لأنه ببساطة في شهر واحد من كل فصول السنة تمر الأحداث الدولية والإقليمية على أرضنا، ويقدّم شباب الإمارات طريقتهم في الاستضافة والتنظيم والابتكار، من دون أن نشعر بموطئ خلل أو نسمع صوت امتعاض، وكأس العالم للأندية واحدة من ضمن مئات الفعاليات التي سنقدمها لعشاق الكرة كدرس جديد وفن مختلف من الإمارات للعالم. كلمة أخيرة مساندة الجزيرة ليست واجباً.. بل فرض علينا كلنا! 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