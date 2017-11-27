كلام «رياييل»

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محمد صلاح يدرك أن قوته ومهاراته وشطارته، تظهر في الملعب مع خصومه، وليس في «المكس زون»، وشاهدوا كم يتعرض من عنف غير مشروع، وضرب في الدوري الإنجليزي، ولكنه لم يأت يوماً ليقول «لو فيكم ريال»! صدقني يا ماجد ناصر، لم أزعل من الكلمة، بقدر ما زعلت عليك، فقد توقعتك تغيرت.. وحين سمعت التسجيل ظننتك تمزح، ولكن يبدو أن الموضوع جد، والرد عليك أعتبره هبوطاً في مستوى النقاش، ورغم ذلك سأهبط علّ وعسى تتضح الصورة ! الحكام يا ماجد ناصر، هم أكثر فئة ينالون النقد والتقييم واللوم، في كل جولة، سواء من المحللين والنقاد والإداريين أو حتى الجمهور.. ونقدهم أمر معتاد ولا يشكل رعباً بالنسبة لنا، وحين تريد أن تأخذ حقك، عليك أن تظهر أنت بنفسك كقائد لفريقك وتقف أمام الجميع، وتقول لنا ماذا فعل بكم الحكام، فنحن علينا أن نأتي بخبير يحلل الحالات والألعاب، ويعلق عليها، وإذا كنت معترضاً على موقف معين في الملعب، أظهر كصاحب حق وقل ما تريد.. هكذا يفعل الرجال يا ماجد.. أليس كذلك! أما الرجولة التي تتخيلها، أو التي تظنها فهي من تصنيفك وحدك، وتخص اعتقاداتك وظنونك وأفكارك، وأجزم أنها لن تنفع أي أحد، كلمة الرجولة كبيرة عند أهلها، ولكنها تبدو عادية عند الذين يرددون كلمات لا يدركون معناها.. ولا أعتقد أن أي زميل ينتظرك، كي تخرج من النور، وتصنّف «المراجل» لهم.. فهم في غنى عن أحكامك! كلمة أخيرة هل تعرف محمد صلاح يا كابتن.. لأنه «ريال» ستتابعه في المونديال الصيف المقبل! 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