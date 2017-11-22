محطات دورينا

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ورسالتي له انتقاد اللاعبين في غرفة الملابس افضل من الانتقاد امام الكاميرات! * التصريحات والتغريدات من قبل حسابات الأندية أو اللاعبين أو حتى رؤساء الشركات تساهم في نقل الحماس إلى الجمهور، ولكن أتمنى ألا يبالغ بعض المسؤولين في حماسهم، ويكتبون فيندمون ويمسحون، والزلزال كاد يعود بالسلب على صاحبه! * لا أعتقد أن إدارتي الوصل والنصر سيتم الصلح فيما بينهما في الوقت الحالي على الأقل، ما حدث في الكواليس سبب شرخاً في العلاقة بين الطرفين، النصر كان ينتظر اعتذاراً والوصل سمع تسجيلاً بالصدفة، والشق أصبح أكبر مِن الرقعة! * لا زلت أنتظر نتائج دمج أو ضم الأندية الذي حصل في الأندية الثلاثة بدبي، أو الذي ظهر في الشارقة بالاستحواذ على الشعب، فالتجربة مازالت في بدايتها وتحتاج لبعض الوقت حتى تكتمل ملامحها وتؤتي ثمارها. كلمة أخيرة الدمج رفع من سقف الطموحات.. وإنا لمنتظرون ! 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