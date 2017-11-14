استقيلوا يرحمكم الله

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على المستوى الشخصي كنت أرى في شخص أحمد الكمالي الكثير من الصفات الإيجابية، وإلى اليوم لم أجد تفسيراً لكل هذا، لماذا أقحم نفسه في قضية مثل هذه، ولماذا ضحى بمصداقيته، ولماذا مارس دور التضليل على الجميع هكذا، ولماذا يقوم بمكافأة لاعبة خرجت عن النظام، واستعانت بالمواد المحظورة، ولا يزال يصرف لها الرواتب، ويخصص لها المعسكرات والمدربين، ويكتب لها الأخبار من أسبوع لآخر، ما سر هذا التبني الغريب للاعبة خالفت النظم والقوانين أمام العالم! خذ الجديد.. اتحاد يقوده رئيس مسماه الرسمي مستشار قانوني، كنا نتوقع بهذا المسمى أن يملأ الاتحاد لجاناً قانونية بمختلف درجاتها، ولكن فوجئنا بشيء مختلف، توجد لجنة وحيدة اسمها لجنة التحقيق، وهي من أصدرت القرار بإيقاف اللاعبة 15 شهراً، وحين تم إرسال العقوبة ذُكر في نص القرار أنه تم إيقافها من قبل لجنة الانضباط الخاصة في الاتحاد، والحقيقة أنه لا توجد لجنة انضباط ولا هم يحزنون! قام بعض الزملاء بسؤال بعض أعضاء الجمعية العمومية الخاصة باتحاد ألعاب القوى والذين من المفترض أن يكونوا جهة محاسبة.. الإجابة كانت بكل برود: لا نعرف عن ماذا تتحدثون! عزيزي أحمد الكمالي، هي نصيحة أخ أعتقد أنك تثق به، اعتذر عن كل ما حصل، أو تعالَ بدليلك الذي ينفي اتهاماتنا، وبعدها سنكون أمام خيارين.. إما أن نعتذر لك، أو تخرج من أقرب باب وتستقيل. كلمة أخيرة الكل متفاجئ.. والكل لا يعلم.. ولكنهم مع «الفلاش» والصورة تجدهم في الصف الأول! 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