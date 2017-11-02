انزل الميدان!

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يبدو أن مشاكلنا ليست في المستوى الفني، ولا الحكام، ولا المدربين، ولا إدارات الأندية، ولا شعارات التطوير في اتحاد الكرة فقط، بل مصائبنا في كل موسم تكمن أيضاً في مكاتب بعض القانونيين وأهلية المعنيين فيها، وبدل أن يكون دورهم تنويريا وعادلا ومنصفا، تتحول الشكاوى التي تصل إليهم إلى قضية كوميديا تثير الضحك والبكاء في نفس الوقت! وإليكم ما سيحدث: ستجتمع لجنة الاستئناف يوم الأحد، وتنظر في شكوى النصر وتستمع لدفاع الوصل، وبعدها تعلق بعدم قبول الاستئناف، وتحول الموضوع إلى الأمانة للاتحاد والتي بدورها ستعرض القضية إلى اللجنة القانونية أو لجنة النقض، وكل الخلاف فيديو لا يتعدى مدته دقيقة! أقول لجمهور الأزرق والأصفر، انسوا الأوصاف الطفولية وتذكروا أن الكرة للرجال، وأن الغلبة ليست بالكلام ولا بشغل اللافتات.. انسوا نبرة التنابذ، فالنصر والوصل لا يجب أن تفرقهما هذه النعرات! أعزائي المسؤولين الكبار من الوصل والنصر، اتركوا خلفكم تراكمات العلاقة التي انقلبت بين يوم وليلة من سمن وعسل إلى شكاوى واعتراضات، ولا تنشغلوا بمناوشات انساق لها البعض من فرط الحماس وصغر العقل، ولي طلب واحد موجه إلى راشد بالهول وحميد الطاير، أعرف أن «قلوبكم صافية ونيتكم نقية وأخلاقكم رفيعة وأدرك مدى احترامكم لبعض وحرصكم على كياناتكم، ولكن لا تجعلوا أسرتي النصر والوصل في زمنكم تتحولان من أشقاء وأصدقاء إلى خصوم، وإن تخاصمتم فلا تفجروا فيها»! كلمة أخيرة النصر شعار دبي.. والوصل اسمه، وكفى! 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