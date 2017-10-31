عائلة اسمها «دبا»

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النجاح ليس فقط في المحترفين، فريق الرديف احتل المركز الثالث الموسم الماضي، وفي الملاعب الفرعية بالنادي هناك 4 مراحل سنية، إضافة إلى مدارس الكرة. عشرة لاعبين في فريق دبا، هم فقط محترفون فعليون، أما بقية اللاعبين المحليين، هم أصلاً موظفون وطلاب جامعات يكدحون في الصباح في مختلف مدن الدولة ويتدربون في المساء في مدينتهم. 17 لاعباً من قائمة الفريق الأول، هم من «عيال النادي»، فالفريق «السماوي» ليس «فتات» أندية أو تجميع لاعبين غير مرغوبين، بل هم صناعة كرة قدم حقيقية! مجموع عقود الأجانب الأربعة في النادي لم يتجاوز 1.6 مليون دولار، ولك أن تبحث عن قيمة لاعب أجنبي واحد في بعض فرق دورينا لتعرف الفرق! دبا بهذه الميزانية المحدودة، لم تمر عليه أزمة مالية، وتقوم الإدارة بدفع الرواتب شهرياً وصرف المكافآت أسبوعياً أولاً بأول من دون تأخير، وابحثوا في اتحاد الكرة ولجانه عن شكوى واحدة أو مشكلة بسيطة وقعت بين النادي ولاعبيه، وأتحدى أن تجدوا.. فعندما تكون محترفاً في عملك وراقياً في تعاملك ستجبر الكل على احترامك! كلمة أخيرة دبا الفجيرة ليس نموذجاً كروياً فقط.. بل هو كيان عائلي يستحق أن يُدّرس! Tweet محمد علي | 2017-10-31 سلطان عبدالله دبا | 2017-10-31