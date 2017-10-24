موضوع غير مهم!

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معدل أعمار لاعبي الفريق الأول في دوري كرة الطائرة 35 سنة، وهناك لاعب واحد وصل إلى الخمسين عاماً وهو أسطورة اللعبة خالد محمود ولا يزال يلعب «اللهم لا حسد»ّ!.. ولكم أن تتخيلوا لعبة معدل أعمار ممارسيها في منتصف الثلاثينات. اقرأوا هذه المعلومة جيداً: عدد اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول من فرق الشباب في كل الأندية آخر خمسة مواسم 5 لاعبين فقط، أي بمعدل لاعب واحد في كل موسم من أصل 12 فريقاً يمارس اللعبة! عدد اللاعبين الحاليين الذين يلعبون الكرة الطائرة 1300 لاعب، وقبل 23 عاماً عدد ممارسيها 4200 لاعب، رغم أن نمو السكان في الدولة فوق الطبيعي، وعدد الشباب يعتبر الأعلى بين كل شرائح المجتمع، وعدد الأندية زاد عما كان عن ذي قبل والميزانية تضاعفت، وبدل أن تتطور اللعبة فنياً أصبحت الأندية تتعاقد مع مدرسي تربية بدنية من وزارة التعليم.. بسياسة «مشي حالك». رياضة الشارقة بثقلها وعددها الكبير كانت تقدم للعبة 5 أندية، واليوم نادي خورفكان فقط هو من يمثلها وعن طريق المراحل السنية فقط، وأندية رأس الخيمة بقطاعها الشبابي الضخم أصبحت تقدم للعبة نادياً واحداً وهو الرمس، فيما أنها كان في التسعينيات لديها 6 أندية تلعب الكرة الطائرة في ملاعبها وصالاتها.. لتصبح الكرة الطائرة أشبه بقصة رجل مريض ينتظر «الكفن»! كلمة أخيرة أعرف أن الموضوع لا يهمكم كثيراً.. اقلبوا الصفحة ففي القلب الكثير! 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