الظلم ظلمات تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 هل تعتبر النظرة السريعة غير الصحيحة للحكم، مجرد خطأ عادي، يمر مرور الكرام، أم ظلماً، أم تقدير حالة والسلام، وهل حين تؤثر هذه الغلطة في نتيجة أي مباراة، يمكن أن نحولها ضمنياً بالمؤامرة أو سوء النية أو التعمد أو غلطة وانتهت! أعرف أننا جميعاً سنختلف حول هذه الإجابة، ولكنها في النهاية تعتبر عدم إنصاف وعدم إحقاق للحق وإهداراً للمجهود وعدم إظهار النتيجة الفعلية. في دورينا هناك مجموعة مباريات أثرت فيها قرارات الحكام في نتائج المباريات بشكل فعلي، ولن أدخل في النوايا وأتركها لكم، ولكن حينما يتجاهل الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي دبي، أو يلغي هدفاً صحيحاً للعين، أو يحتسب ضد عجمان ركلة جزاء غير واقعية، أو لا ينصف الظفرة أمام الوحدة، أو يحتسب هدف التسلل الذي ولج شباك النصر، أو تورط إدارة الشارقة، لسوء نتائج فريقها، بسبب هزيمة لم يكن يستحقها، أو يتجاهل هدف تسلل للوحدة في المباراة الأخيرة، كلها أمور تستوجب أن نتوقف ونقول كفاية.. الدوري في بدايته، ومن يحدد المصير الفريق نفسه وليس الحكم، وقراره وعدم تركيزه، أو تمركزه غير الصحيح أو سوء تقديره، فلو قمنا بتصحيح أخطاء الحكام، لربما انقلب حال الجدول، وتغيرت مراكزه، ولو أعدنا الحقوق لأصحابها، لربما شاهدنا مواقف مختلفة في الدوري، كلها أمور تؤكد أن خطأ الحكم مقبول، وجزء من اللعبة، ويتخذ قراره في جزء من الثانية، ولكن هذا لا يعني أن يكون الحكم سبباً في تغيير نتائج مجموعة كبيرة من مواجهات الدوري! من ظلم اليوم، فسوف يحصل على نتيجة إيجابية غير عادلة غداً، ومن يخسر اليوم، لربما كسب بالأمس مباراة بخطأ مؤثر وفعال، وهذا يعني أن النتائج غير حقيقية، وأن الحقوق مهدرة والأخير مظلوم، والأول ربما يسقط فجأة والمدرب قد يقال والإدارة قد تغير الأجانب، والجمهور قد يقاطع النادي، وكلها عوامل أثر الحكام فيها بشكل واضح بقرارات غير صحيحة، من قبل حضراتهم. واليوم الجميع تحت ضغط والإعلام والنقاد والجمهور في حيرة، ولا يعرفون كيف يقيمون الفرق، والمدربون بدل أن يضعوا خطة المباراة أو مراقبة صانع لعب الفريق المنافس، يفكرون كيف يتفادى الفريق أخطاء الحكم، والمشكلة أنه في الاجتماع الأسبوعي للحكام يعترف الحكم بالخطأ، ويكسب هو المصداقية لتزيد من حسرة الإدارات الجمهور أكثر، والحل هو الصبر والدعاء فقط، وغير ذلك مرفوض! كلمة أخيرة يبدو أن مقولة لكل مجتهد نصيب ليس لها محل في دورينا!