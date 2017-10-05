خطيئة الذباحي !

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هل تعرف ما هي مشكلتك عزيزي عيسى الذباحي، أنك من تلك المجموعة إياها التي كل همها «زعموا وقالوا» ولا تعرف أن تحقيق حلم المونديال ومسبار المريخ واحد والفرق بينها بسيط، الأول مجرد تعبير وشطحة حماس والثاني حقيقة وعمل وخطة! فهدئ من روعك قليلاً واصبر وتمهل، فمؤشرات النجاح ظاهرة وبوادر التطوير واضحة وملامح الطفرة الإدارية بدأت تتبلور، ولكن يجب علينا الصبر على الأقل 12 سنة، فمشكلتنا أننا مستعجلون ومتلهفون للنجاح السريع! كلمة أخيرة حسب اللوائح كانت غرامة.. وبالعرف هي كلمة حق، وصلت الرسالة! 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