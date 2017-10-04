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هل من إجابة؟
تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017
ـ دورينا أصبح تقريباً من دون هبوط، وبدون ضغط صراع على المقعدين الأخيرين، وبدون ملامح قلق أو خوف من قبل المنافسين على تلك المراكز، فأسوأ ما ستجنيه بعض الفرق هو لعب مواجهة ذهاب وإياب مع الأول أو الثاني من دوري الهواة. فهل سندفع ثمن هذا القرار غالياً وتموت الحدة في المسابقة الرتيبة أصلاً، ويصبح الصراع محدوداً فقط على المراكز الأولى!
ـ إذا أراد مجلس إدارة نادي الشارقة بحلته الجديدة أن يجمع محبي الناديين والجماهير وبعض غير المتقبلين لقرار الدمج فلماذا لم يُضّم عدنان الطلياني لهذا الكيان، أليس هو بمثابة رمز وثلثي من عشق نادي الشعب جاء حباً وتيمناً فيه؟
ـ هل سمعتم عن لجنة «فلتة زمانها» نصف أعضائها عبارة عن أصدقاء وشلة ويجلسون في قهوة واحدة، إذا لم تسمعوا فأنا سمعت وشفت وقرأت الأسماء وتأكدت.. ماذا يعني لكم ذلك؟
ـ التطوير لا يعني أن تنسى «شكر وتقدير» كل من انتهت خدمتهم تطوعياً في اللجان العاملة باتحاد الكرة، التغيير وارد والتدوير مطلوب، ولكن حين تقرر أن تُغيّر عليك على الأقل أن تبلغهم من دون حتى أن تشكرهم برسالة خطية، أو اتصال بذلك إذا كنت تعتقد أن الشكر والثناء سيعرقل عملك ويهدر من وقتك!.. أليس الذوق واللباقة يحتمان ذلك!
ـ يبدو أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لا يريد أن يترك أي مجال للحجة والذريعة لشركة كرة القدم بنادي النصر، أُصيب فاندرلي ووافق سموه على دفع مبلغ إضافي فوق الميزانية كي يتم التعاقد مع «زاراتي» فوراً، إدارة حميد الطاير ليس لديها أي مبرر إذا لم تنافس على ألقاب هذا الموسم.. وخاصة الدوري.
ـ من النادر أن يستمر حامل اللقب في المنافسة على الدرع مجدداً، وهذا لا يحدث دائماً في مسابقاتنا المحلية، ولكن لا أعرف لماذا استبدلت شركة نادي الجزيرة ثلاثة أجانب من الفريق حققوا معهم قبل شهور لقب الدوري، هل من توضيح؟
ـ عيسى الذباحي تم تحويله إلى لجنة الانضباط على خلفية تصريحاته الأخيرة، فهل كلمة «فاشل» أو «خرّب» تعتبر شتيمة أم إنها مجرد وصف!.. مثلها مثل «ناجح» و «طوّر».. فلماذا لم يتم تحويل بعض المسؤولين الذين انتقدوا الاتحاد ورئيسه بنفس الحدة أو حتى أقل سواء على قناة «ام بي سي» أم في مختلف وسائل الإعلام أو حتى على تويتر إلى لجنة الانضباط أيضاً، أنا أسأل فقط!
كلمة أخيرة
ليما يسجل ويحتفل ويرقص ويفرح.. وسيجدد عقده أيضاً، هذا ليس سؤالاً بل معلومة!