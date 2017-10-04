هل من إجابة؟

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ـ يبدو أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لا يريد أن يترك أي مجال للحجة والذريعة لشركة كرة القدم بنادي النصر، أُصيب فاندرلي ووافق سموه على دفع مبلغ إضافي فوق الميزانية كي يتم التعاقد مع «زاراتي» فوراً، إدارة حميد الطاير ليس لديها أي مبرر إذا لم تنافس على ألقاب هذا الموسم.. وخاصة الدوري. ـ من النادر أن يستمر حامل اللقب في المنافسة على الدرع مجدداً، وهذا لا يحدث دائماً في مسابقاتنا المحلية، ولكن لا أعرف لماذا استبدلت شركة نادي الجزيرة ثلاثة أجانب من الفريق حققوا معهم قبل شهور لقب الدوري، هل من توضيح؟ ـ عيسى الذباحي تم تحويله إلى لجنة الانضباط على خلفية تصريحاته الأخيرة، فهل كلمة «فاشل» أو «خرّب» تعتبر شتيمة أم إنها مجرد وصف!.. مثلها مثل «ناجح» و «طوّر».. فلماذا لم يتم تحويل بعض المسؤولين الذين انتقدوا الاتحاد ورئيسه بنفس الحدة أو حتى أقل سواء على قناة «ام بي سي» أم في مختلف وسائل الإعلام أو حتى على تويتر إلى لجنة الانضباط أيضاً، أنا أسأل فقط! كلمة أخيرة ليما يسجل ويحتفل ويرقص ويفرح.. وسيجدد عقده أيضاً، هذا ليس سؤالاً بل معلومة! 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