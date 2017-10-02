احنا ناقصين!

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أغلب قمم دوريات العالم من «ديربيات» و«كلاسيكيات» تعيش حالة من التوتر، وهذه ليست بدعة تحدث في دورينا فقط، ولكن إن أردنا أن نصوب المسار أو نقلل من هذا الشعور، علينا البحث عن حلول ميدانية، ومنها استقطاب طاقم حكام من الخارج، حتى لو كان خليجياً، إذا كان هذا القرار سيقلل من حدة العلاقة بين الأطراف أثناء المباراة! نعم كانت قمة منتظرة، ولكنها تجاوزت الحدود، وجعلت البعض يستغل هذه الأجواء، ويقدم وجهاً قبيحاً وغير مقبول لكرة القدم، البعض قد يقول ما دخل الحكم في توتر العلاقة بينهما؟.. أقول لك بصراحة، الثقة في معظم أنديتنا بمستوى بعض الحكام فنياً وإدارياً لم تعد كما كانت!.. وهي حقيقة نراها في الجولة. في نصف نهائي الكأس بين الفريقين قبل مواسم عدة، اشتكى العين من قرارات الحكم نفسه، وفي الموسم الماضي اشتكى الأهلي سوء إدارة الحكم نفسه، حين لعب ضد العين أيضاً، فهل تعيينه هذه المرة يعتبر بمثابة عقاب لهمها.. أم تكريم للحكم! كلمة أخيرة من الذكاء أن نتعامل مع الخصوم بحكمة، لا أن نكون طرفاً ثالثاً فيها، فهي «مب ناقصة»! 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