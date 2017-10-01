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في كرة القدم يحدث كل شيء، وبعض الجماهير لو سنحت لهم الفرصة فسيقومون باستفزاز اللاعب المهزوز في كل مناسبة فهو بالنسبة لهم فريسة وطُعم وربما أحياناً أداة للتسلية!!.. معقولة لا يعرف اللاعبون ذلك ويقعون في الموقف «البايخ» كل مرة! أتمنى من بعض مديري الفرق الذين نشاهدهم، ونسمع تصريحاتهم واحتجاجاتهم واعتراضاتهم على كل شيء، أن يقوموا بتوبيخ ومعاقبة لاعبيهم الخارجين عن الأدب، حتى ولو بكلمة عيب.. أو أنهم لا يعرفون سوى الاعتراض على الحكام! لا تبالغوا في الحديث عمن قل أدبه، أو من خرج عن النص أو مِمن اعتقد أن ردة فعله مباحة؛ لأنه نجم نجوم زمانه، فنحن في دولة قانون ونظام واحترام! لا أحد يرضى بالإساءة، وأرفض أن أُوصِّف أحداً بقلة الأدب والتربية، ولكن تذكروا والديكم وأبناءكم قبل أن يحولكم الانفعال إلى أطفال ولكن بـ «شنب»! كلمة أخيرة للعين وشباب أهلي دبي قيمة ومكانة خاصة، وغلاهم في قلوبنا واحد.. للحديث بقية! 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